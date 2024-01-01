Barış Manço

Kara haber tez duyulur, "Unutsun beni." demişsin Bende kalan resimleri, mektupları istemişsin Üzülme sevdiceğim, bir daha çıkmam karşına Sana son kez yazıyorum, hatıralar yeter bana ** Unutma ki Dünya fâni Veren Allah alır canı Ben nasıl unuturum seni Can bedenden çıkmayınca? ** Kurumuş bir çiçek buldum, mektupların arasında Bir tek onu saklıyorum, onu da çok görme bana Aşkların en güzelini yaşamıştık yıllarca Bütün hüzünlü şarkılar hatırlatır seni bana ** Unutma ki Dünya fâni Veren Allah alır canı Ben nasıl unuturum seni Can bedenden çıkmayınca? ** Kırıldı kanadım, kolum. Ne yerim var, ne yurdum Gurbet ele düştü yolum, yuvasız kuşlar misali Selvi boylum senin için katlanırım bu yazgıya Böyle yazmışsa yaradan kara toprak yeter bana ** Unutma ki Dünya fâni Veren Allah alır canı Ben nasıl unuturum seni Can bedenden çıkmayınca?