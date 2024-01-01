Can Bedenden Çıkmayınca ( Deep House Remix ) Şarkı Sözleri
Barış Manço Can Bedenden Çıkmayınca ( Deep House Remix ) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Barış Manço Can Bedenden Çıkmayınca ( Deep House Remix ) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Can Bedenden Çıkmayınca ( Deep House Remix ) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Barış Manço
Can Bedenden Çıkmayınca ( Deep House Remix )
Tüm Şarkıları
-
Kara haber tez duyulur, "Unutsun beni." demişsin
Bende kalan resimleri, mektupları istemişsin
Üzülme sevdiceğim, bir daha çıkmam karşına
Sana son kez yazıyorum, hatıralar yeter bana
**
Unutma ki Dünya fâni
Veren Allah alır canı
Ben nasıl unuturum seni
Can bedenden çıkmayınca?
**
Kurumuş bir çiçek buldum, mektupların arasında
Bir tek onu saklıyorum, onu da çok görme bana
Aşkların en güzelini yaşamıştık yıllarca
Bütün hüzünlü şarkılar hatırlatır seni bana
**
Unutma ki Dünya fâni
Veren Allah alır canı
Ben nasıl unuturum seni
Can bedenden çıkmayınca?
**
Kırıldı kanadım, kolum. Ne yerim var, ne yurdum
Gurbet ele düştü yolum, yuvasız kuşlar misali
Selvi boylum senin için katlanırım bu yazgıya
Böyle yazmışsa yaradan kara toprak yeter bana
**
Unutma ki Dünya fâni
Veren Allah alır canı
Ben nasıl unuturum seni
Can bedenden çıkmayınca?