Can Bedenden Cıkmayınca (orj) Şarkı Sözleri
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Barış Manço
Can Bedenden Cıkmayınca (orj)
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Kara haber tez duyulur, "Unutsun beni." demişsin
Bende kalan resimleri, mektupları istemişsin
Üzülme sevdiceğim, bir daha çıkmam karşına
Sana son kez yazıyorum, hatıralar yeter bana
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Unutma ki Dünya fâni
Veren Allah alır canı
Ben nasıl unuturum seni
Can bedenden çıkmayınca?
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Kurumuş bir çiçek buldum, mektupların arasında
Bir tek onu saklıyorum, onu da çok görme bana
Aşkların en güzelini yaşamıştık yıllarca
Bütün hüzünlü şarkılar hatırlatır seni bana
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Unutma ki Dünya fâni
Veren Allah alır canı
Ben nasıl unuturum seni
Can bedenden çıkmayınca?
**
Kırıldı kanadım, kolum. Ne yerim var, ne yurdum
Gurbet ele düştü yolum, yuvasız kuşlar misali
Selvi boylum senin için katlanırım bu yazgıya
Böyle yazmışsa yaradan kara toprak yeter bana
**
Unutma ki Dünya fâni
Veren Allah alır canı
Ben nasıl unuturum seni
Can bedenden çıkmayınca?