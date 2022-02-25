Çıt Çıt Çedene Şarkı Sözleri
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Barış Manço
Çıt Çıt Çedene
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Çıt çıt çıt çıt çedene de sar bedeni bedene
Dünya dolu yar olsa da alacağım bir tane
Çıt çıt çıt çıt çedene de sar bedeni bedene
Dünya dolu yar olsa da alacağım bir tane
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Ekin ektim çöllere de biçtirmedim ellere
Ekin ektim çöllere de biçtirmedim ellere
On beşinde yar sevdim de sezdirmedim ellere
On beşinde yar sevdim de sezdirmedim ellere
**
Çıt çıt çıt çıt çedene de sar bedeni bedene
Dünya dolu yar olsa da alacağım bir tane
Çıt çıt çıt çıt çedene de sar bedeni bedene
Dünya dolu yar olsa da alacağım bir tane
**
Ekine firaz derler de güzele beyaz derler
Ekine firaz derler de güzele beyaz derler
Her kime derdim yansam ben, yana yana gez derler
Her kime derdim yansam ben, yana yana gez derler
**
Çıt çıt çıt çıt çedene de sar bedeni bedene
Dünya dolu yar olsa da alacağım bir tane
Çıt çıt çıt çıt çedene de sar bedeni bedene
Dünya dolu yar olsa da alacağım bir tane
**
Ekin ektim gül bitti de dalında bülbül öttü
Ekin ektim gül bitti de dalında bülbül öttü
Ötme ey garip bülbül, yarim ellere gitti
Ötme ey garip bülbül, yarim ellere gitti
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Çıt çıt çıt çıt çedene de sar bedeni bedene
Dünya dolu yar olsa da alacağım bir tane
Çıt çıt çıt çıt çedene de sar bedeni bedene
Dünya dolu yar olsa da alacağım bir tane
**
Çıt çıt çıt çıt çedene de sar bedeni bedene
Dünya dolu yar olsa da alacağım bir tane
Çıt çıt çıt çıt çedene de sar bedeni bedene
Dünya dolu yar olsa da alacağım bir tane