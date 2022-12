Barış Manço

Çıt çıt çıt çıt çedene de sar bedeni bedene Dünya dolu yar olsa da alacağım bir tane Çıt çıt çıt çıt çedene de sar bedeni bedene Dünya dolu yar olsa da alacağım bir tane ** Ekin ektim çöllere de biçtirmedim ellere Ekin ektim çöllere de biçtirmedim ellere On beşinde yar sevdim de sezdirmedim ellere On beşinde yar sevdim de sezdirmedim ellere ** Çıt çıt çıt çıt çedene de sar bedeni bedene Dünya dolu yar olsa da alacağım bir tane Çıt çıt çıt çıt çedene de sar bedeni bedene Dünya dolu yar olsa da alacağım bir tane ** Ekine firaz derler de güzele beyaz derler Ekine firaz derler de güzele beyaz derler Her kime derdim yansam ben, yana yana gez derler Her kime derdim yansam ben, yana yana gez derler ** Çıt çıt çıt çıt çedene de sar bedeni bedene Dünya dolu yar olsa da alacağım bir tane Çıt çıt çıt çıt çedene de sar bedeni bedene Dünya dolu yar olsa da alacağım bir tane ** Ekin ektim gül bitti de dalında bülbül öttü Ekin ektim gül bitti de dalında bülbül öttü Ötme ey garip bülbül, yarim ellere gitti Ötme ey garip bülbül, yarim ellere gitti ** Çıt çıt çıt çıt çedene de sar bedeni bedene Dünya dolu yar olsa da alacağım bir tane Çıt çıt çıt çıt çedene de sar bedeni bedene Dünya dolu yar olsa da alacağım bir tane ** Çıt çıt çıt çıt çedene de sar bedeni bedene Dünya dolu yar olsa da alacağım bir tane Çıt çıt çıt çıt çedene de sar bedeni bedene Dünya dolu yar olsa da alacağım bir tane