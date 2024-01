Barış Manço

Çıt çıt çıt çıt çedene de sar bedeni bedene Dünya dolu yar olsa da alacağım bir tane Çıt çıt çıt çıt çedene de sar bedeni bedene Dünya dolu yar olsa da alacağım bir tane ** Ekin ektim çöllere de biçtirmedim ellere Ekin ektim çöllere de biçtirmedim ellere On beşinde yar sevdim de sezdirmedim ellere On beşinde yar sevdim de sezdirmedim ellere ** Çıt çıt çıt çıt çedene de sar bedeni bedene Dünya dolu yar olsa da alacağım bir tane Çıt çıt çıt çıt çedene de sar bedeni bedene Dünya dolu yar olsa da alacağım bir tane ** Ekine firaz derler de güzele beyaz derler Ekine firaz derler de güzele beyaz derler Her kime derdim yansam ben, yana yana gez derler Her kime derdim yansam ben, yana yana gez derler ** Çıt çıt çıt çıt çedene de sar bedeni bedene Dünya dolu yar olsa da alacağım bir tane Çıt çıt çıt çıt çedene de sar bedeni bedene Dünya dolu yar olsa da alacağım bir tane ** Ekin ektim gül bitti de dalında bülbül öttü Ekin ektim gül bitti de dalında bülbül öttü Ötme ey garip bülbül, yarim ellere gitti Ötme ey garip bülbül, yarim ellere gitti ** Çıt çıt çıt çıt çedene de sar bedeni bedene Dünya dolu yar olsa da alacağım bir tane Çıt çıt çıt çıt çedene de sar bedeni bedene Dünya dolu yar olsa da alacağım bir tane ** Çıt çıt çıt çıt çedene de sar bedeni bedene Dünya dolu yar olsa da alacağım bir tane Çıt çıt çıt çıt çedene de sar bedeni bedene Dünya dolu yar olsa da alacağım bir tane

Daha onaltı yaşına basmamıştı Bal Sultan Bakmaya kıyamazdım, öyle güzeldi, Bal Sultan Bir sabah dediler ki, gelin oldu gitti gurbete, Bal sultan Yüreğime düştü ateş, inanmak zordu, Bal Sultan Her damla yağmurda sen varsın, Bal sultan Her tüten dumanda yine sen, Bal Sultan Aşk ateşiyle yanmayan nasıl ocak yaksın ki Çocukluk nedir bilmeyen nasıl çocuk baksın ki Duydum ki dalından kopmuş, gül gibi solmuş gurbette, Bal Sultan Altın kafesteki bülbül gibi susmuş, Bal Sultan Her damla yağmurda sen varsın, Bal Sultan Her tüten dumanda yine sen, Bal Sultan Bir akşam karanlığında çıkıp gitmiş, Bal Sultan Gün batısında yıldızlarla buluşmuş, Bal Sultan O gün bu gündür tatlı bir rüzgar eser gurbetten, Bal Sultan Ve karanlık gecelerde ışıldar tüm yıldızlar Her damla yağmurda sen varsın, Bal sultan Her tüten dumanda yine sen, Bal Sultan Her damla yağmurda sen varsın, Bal sultan Her tüten dumanda yine sen, Bal Sultan