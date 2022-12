Barış Manço

O an kulakların çınlasın Seni buradan andığımda Aman sakın ağlamayasın Bizi sakla gözyaşında *** Unutulmaz unutulmaz Yaşadığımız unutulmaz Bize olanlar yaşananlar Nasıl olur unutulur *** O an dudakların sızlasın Başka biri öptüğünde Aman sakın bağırmayasın Acını sakla dudaklarında *** Unutulmaz unutulmaz Yaşadığımız unutulmaz Bize olanlar yaşananlar Nasıl olur unutulur *** Ne yapalım bir kez Kaçtı bu aşk vapuru Peki, bu sahiller unutulur mu? *** Unutulmaz unutulmaz Yaşadığımız unutulmaz Bize olanlar yaşananlar Nasıl olur unutulur

Öyle günler oldu ki senle Konuşmasam olmaz ki Resimleri bir yana atmak hiç olmaz ki Seni unutturmaz ki *** Bu yüzden her gece ben Her gece üzülmüşüm Bu yüzden her gece bu Aşkın diline düşmüşüm *** Söyle sevgili hadi söyle Hiç mi mutlu olmadık Martıları sayarken hiç mi hayal kurmadın Resimlere bakarken