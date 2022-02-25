Mirkelam Şarkıları Şarkı Sözleri
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Barış Manço
Mirkelam Şarkıları
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Ellerimle büyüttüğüm
Solar iken dirilttiğim
Çiçeğimi kopardın sen, ellere verdin
Çiçeğimi kopardın sen, ellere verdin
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Dağlar dağlar
Kurban olam, yol ver geçem
Sevdiğimi son bir olsun yakından görem
**
Dağlar dağlar
Kurban olam, yol ver geçem
Sevdiğimi son bir olsun yakından görem
**
Kuşlar uçmaz, güller soldu
Yüce dağlar duman oldu
Belli ki gittiğin yerden kara haber var
Belli ki gittiğin yerden kara haber var
**
Dağlar dağlar
Kurban olam, yol ver geçem
Sevdiğimi son bir olsun yakından görem
**
Dağlar dağlar
Kurban olam, yol ver geçem
Sevdiğimi son bir olsun yakından görem
-
O an kulakların çınlasın
Seni buradan andığımda
Aman sakın ağlamayasın
Bizi sakla gözyaşında
***
Unutulmaz unutulmaz
Yaşadığımız unutulmaz
Bize olanlar yaşananlar
Nasıl olur unutulur
***
O an dudakların sızlasın
Başka biri öptüğünde
Aman sakın bağırmayasın
Acını sakla dudaklarında
***
Unutulmaz unutulmaz
Yaşadığımız unutulmaz
Bize olanlar yaşananlar
Nasıl olur unutulur
***
Ne yapalım bir kez
Kaçtı bu aşk vapuru
Peki, bu sahiller unutulur mu?
***
Unutulmaz unutulmaz
Yaşadığımız unutulmaz
Bize olanlar yaşananlar
Nasıl olur unutulur
-
Öyle günler oldu ki senle
Konuşmasam olmaz ki
Resimleri bir yana atmak hiç olmaz ki
Seni unutturmaz ki
***
Bu yüzden her gece ben
Her gece üzülmüşüm
Bu yüzden her gece bu
Aşkın diline düşmüşüm
***
Söyle sevgili hadi söyle
Hiç mi mutlu olmadık
Martıları sayarken hiç mi hayal kurmadın
Resimlere bakarken
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Terle, terle
***
Sarıl sandığından da öte uzanan dudağa
Yanılsan da yan yeter ki yenilme
Makus yalnızlığına
***
Kollarını aç bana ben geldim
Vücudunu geri çevirme
Tereddüt edip de bu tende
Ateşi terle söndürme
***
Terle terle
***
Baharda açmayan bir çiçek
Isınmayan bir yaz günü
Aşık olmayan bir kadın
Rüzgarla dolmayan bir yelken
Ne kötü
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