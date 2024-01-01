Daglar Daglar (nost) Şarkı Sözleri
Barış Manço Daglar Daglar (nost) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Barış Manço Daglar Daglar (nost) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Daglar Daglar (nost) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Barış Manço
Daglar Daglar (nost)
Tüm Şarkıları
-
Ellerimle büyüttüğüm
Solar iken dirilttiğim
Çiçeğimi kopardın sen, ellere verdin
Çiçeğimi kopardın sen, ellere verdin
**
Dağlar, dağlar
Kurban olam
Yol ver, geçem
Sevdiğimi son bir olsun yakından görem
**
Dağlar, dağlar
Kurban olam
Yol ver, geçem
Sevdiğimi son bir olsun yakından görem
**
Kuşlar ötmez, güller soldu
Yüce dağlar duman oldu
Belli ki gittiğin yerden kara haber var
Belli ki gittiğin yerden kara haber var
**
Dağlar, dağlar
Kurban olam
Yol ver, geçem
Sevdiğimi son bir olsun yakından görem
**
Dağlar, dağlar
Kurban olam
Yol ver, geçem
Sevdiğimi son bir olsun yakından görem
**
Dağlar, dağlar
Kurban olam
Yol ver, geçem
Sevdiğimi son bir olsun yakından görem
**
Dağlar, dağlar
Kurban olam
Yol ver, geçem
Sevdiğimi son bir olsun yakından görem
**
Sevdiğimi son bir olsun yakından görem