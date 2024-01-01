Barış Manço

Ellerimle büyüttüğüm Solar iken dirilttiğim Çiçeğimi kopardın sen, ellere verdin Çiçeğimi kopardın sen, ellere verdin ** Dağlar, dağlar Kurban olam Yol ver, geçem Sevdiğimi son bir olsun yakından görem ** Dağlar, dağlar Kurban olam Yol ver, geçem Sevdiğimi son bir olsun yakından görem ** Kuşlar ötmez, güller soldu Yüce dağlar duman oldu Belli ki gittiğin yerden kara haber var Belli ki gittiğin yerden kara haber var ** Dağlar, dağlar Kurban olam Yol ver, geçem Sevdiğimi son bir olsun yakından görem ** Dağlar, dağlar Kurban olam Yol ver, geçem Sevdiğimi son bir olsun yakından görem ** Dağlar, dağlar Kurban olam Yol ver, geçem Sevdiğimi son bir olsun yakından görem ** Dağlar, dağlar Kurban olam Yol ver, geçem Sevdiğimi son bir olsun yakından görem ** Sevdiğimi son bir olsun yakından görem