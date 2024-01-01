Dağlar Dağlar / Remix Şarkı Sözleri
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Barış Manço
Dağlar Dağlar / Remix
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Ellerimle büyüttüğüm
Solar iken dirilttiğim
Çiçeğimi kopardın sen, ellere verdin
Çiçeğimi kopardın sen, ellere verdin
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Dağlar, dağlar
Kurban olam
Yol ver, geçem
Sevdiğimi son bir olsun yakından görem
**
Dağlar, dağlar
Kurban olam
Yol ver, geçem
Sevdiğimi son bir olsun yakından görem
**
Kuşlar ötmez, güller soldu
Yüce dağlar duman oldu
Belli ki gittiğin yerden kara haber var
Belli ki gittiğin yerden kara haber var
**
Dağlar, dağlar
Kurban olam
Yol ver, geçem
Sevdiğimi son bir olsun yakından görem
**
Dağlar, dağlar
Kurban olam
Yol ver, geçem
Sevdiğimi son bir olsun yakından görem
**
Dağlar, dağlar
Kurban olam
Yol ver, geçem
Sevdiğimi son bir olsun yakından görem
**
Dağlar, dağlar
Kurban olam
Yol ver, geçem
Sevdiğimi son bir olsun yakından görem
**
Sevdiğimi son bir olsun yakından görem