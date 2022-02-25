Barış Manço

Dere boyu kavaklar Deve boyu kavaklar Açtı yeşil yapraklar Açtı yeşil yapraklar ** Ben yare doyamadım Ben o yare doyamadım Doysun kara topraklar Doysun kara topraklar ** Asmadan gel asmadan Asmadan gel asmadan Fistan giymiş basmadan Fistan giymiş basmadan ** Kalk gidelim sevdiğim Kalk gidelim sevdiğim Devriyeler basmadan Devriyeler basmadan ** Acem kızı, Çeçen kızı Sen allar giy ben kırmızı Çıkalım şu dağın başına Sen gül topla ben nergisi ** Hadi gülüm yandan yandan yandan Biz korkmayız ondan bundan Biz korkmayız ondan bundan ** Hadi gülüm yandan yandan Oy Bulancak Bulancak Oy Bulancak Bulancak Bu işler ne olacak ** Bu iş nasıl olacak Erkeklerin günahı Biz erkeklerin günahı Kız sizlerden sorulacak ** Kız sizlerden sorulacak Acem kızı, Çeçen kızı Sen allar giy ben kırmızı Çıkalım şu dağın başına ** Sen gül topla ben nergisi Hadi gülüm yandan yandan Biz korkmayız ondan bundan Biz korkmayız ondan bundan ** Hadi gülüm yandan yandan Biz korkmayız ondan bundan Biz korkmayız ondan bundan ** Hadi gülüm Hadi gülüm yandan yandan