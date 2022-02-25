Dere Boyu Kavaklar Şarkı Sözleri
Barış Manço Dere Boyu Kavaklar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Barış Manço Dere Boyu Kavaklar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Dere Boyu Kavaklar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Barış Manço
Dere Boyu Kavaklar
Tüm Şarkıları
-
Dere boyu kavaklar
Deve boyu kavaklar
Açtı yeşil yapraklar
Açtı yeşil yapraklar
**
Ben yare doyamadım
Ben o yare doyamadım
Doysun kara topraklar
Doysun kara topraklar
**
Asmadan gel asmadan
Asmadan gel asmadan
Fistan giymiş basmadan
Fistan giymiş basmadan
**
Kalk gidelim sevdiğim
Kalk gidelim sevdiğim
Devriyeler basmadan
Devriyeler basmadan
**
Acem kızı, Çeçen kızı
Sen allar giy ben kırmızı
Çıkalım şu dağın başına
Sen gül topla ben nergisi
**
Hadi gülüm yandan yandan yandan
Biz korkmayız ondan bundan
Biz korkmayız ondan bundan
**
Hadi gülüm yandan yandan
Oy Bulancak Bulancak
Oy Bulancak Bulancak
Bu işler ne olacak
**
Bu iş nasıl olacak
Erkeklerin günahı
Biz erkeklerin günahı
Kız sizlerden sorulacak
**
Kız sizlerden sorulacak
Acem kızı, Çeçen kızı
Sen allar giy ben kırmızı
Çıkalım şu dağın başına
**
Sen gül topla ben nergisi
Hadi gülüm yandan yandan
Biz korkmayız ondan bundan
Biz korkmayız ondan bundan
**
Hadi gülüm yandan yandan
Biz korkmayız ondan bundan
Biz korkmayız ondan bundan
**
Hadi gülüm
Hadi gülüm yandan yandan