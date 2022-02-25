Barış Manço

Oynayın kız oynayın, durmanın ne karı var Oynayın kız oynayın, durmanın ne karı var Ah bu köyün içünin acayip bekarı var Ah bu köyün içünin acayip bekarı var Derule dem derule, derule dem derule Derule dem derule, derule dem derule ** Oy kemençeci dayı soktun gözüme yayı Oy kemençeci dayı soktun gözüme yayı Kör ettin gözlerümü göremeyum dünyayı Kör ettin gözlerümü göremeyum dünyayı Derule dem derule, derule dem derule Derule dem derule, derule dem derule ** Çek aşağı yukarı havanın fitilunu Çek aşağı yukarı havanın fitilunu Niye konuşmayasun kuş mu yedi diluni Niye konuşmuyorsun kuş mu yedi diluni Derule dem derule, derule dem derule Derule dem derule, derule dem derule ** Ha ha ha uşak ha ha Derule dem derule, derule dem derule Derule dem derule, derule dem derule