Barış Manço

Derule Şarkı Sözleri
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Oynayın kız oynayın, durmanın ne karı var
Oynayın kız oynayın, durmanın ne karı var
Ah bu köyün içünin acayip bekarı var
Ah bu köyün içünin acayip bekarı var
Derule dem derule, derule dem derule
Derule dem derule, derule dem derule
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Oy kemençeci dayı soktun gözüme yayı
Oy kemençeci dayı soktun gözüme yayı
Kör ettin gözlerümü göremeyum dünyayı
Kör ettin gözlerümü göremeyum dünyayı
Derule dem derule, derule dem derule
Derule dem derule, derule dem derule
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Çek aşağı yukarı havanın fitilunu
Çek aşağı yukarı havanın fitilunu
Niye konuşmayasun kuş mu yedi diluni
Niye konuşmuyorsun kuş mu yedi diluni
Derule dem derule, derule dem derule
Derule dem derule, derule dem derule
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Ha ha ha uşak ha ha
Derule dem derule, derule dem derule
Derule dem derule, derule dem derule