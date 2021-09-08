Barış Manço, 2 Ocak 1943 tarihinde Moda'da doğmuştur. Türk Sanat Müziği sanatçısı olan Annesi Rikkat Hanım sayesinde müziğe olan ilgisi küçük yaşlardan itibaren başlamıştır. Müzik yaşamına ilk olarak Galatasaray Lisesi'nde adım atan Manço'nun arkadaşlarıyla birlikte kurduğu ilk grubun adı "Kafadarlar", ikincisi ise "Harmoniler"di. Lise yılları bittiğinde Belçika Kraliyet Güzel Sanatlar Akademisi'nde 1963- 1971 yılları arasında resim, grafik ve iç mimari eğitimi görmüş ardından Belçika'da "Lemistgrees" adında, Amerikalı, Belçikalı, İtalyan, Kuzey Afrikalı, İngiliz müzisyenlerden oluşan bir grupta yer almıştır. "Lemistgrees"le çalışmalarının sürdüğü iki yıl içerisinde Paris Olympia'da konser veren sanatçı,1966 yılında Paris'te iki 45'lik plak çıkarmıştır. Türkiye'ye 1970 yılında geri döndüğünde Fuat Güner ve Mazhar Alanson ile birlikte "Kaygısızlar" adlı grubu kurmuştur. Aranjman şarkılara tepki göstererek Anadolu'dan beslenen pop folk tarzında müzik yapmaya başlamıştır. Usta sanatçı onuncu plağı "Dağlar Dağlar" ile büyük bir çıkış yapmış, albüm beş ayda 700 bin adet satışa ulaşmıştır. "Dağlar Dağlar" çalışması, sanatçıya Altın Plak Ödülü'nü de kazandırdırmıştır. Moğollar ile 1971 yılında çalışmış ve aynı dönemde Kurtalan Ekspres'i kurmuştur. İlk klibini 1973'te, "Hey Koca Topçu"ya çekmiş, 1975'te ise ilk albümü "2023"ü yapmıştır. Başarılı müzisyen birçok ödüle layık görülmüştür. 1980 yılında Altın Orfe'de "Nick The Chopper" ve "Ben Bir Şarkıyım" adlı Bulgar şarkısı ile de altın madalyalar almıştır. Yurtdışında birçok TV programına konuk olarak katılarak, birçok ülkede koserler vermiştir. 1988 yılının Ekim ayında TRT 1'de çocuk ve aileye yönelik bir eğitim kültür ve eğlence programı olarak başlayan "7'den 77'ye”, 1998 Haziran ayında 370. kez ekrana gelerek Türk televizyonculuğunda ulaşılması zor bir rekora imza atmıştır. "Ekvatordan Kutuplar'a" adlı programında ekibiyle birlikte beş kıtada 100'den fazla değişik yöreye giderek 600.000 km.'ye yakın yol kat etmiştir.Başarasına başarı katan ünlü sanatçı, bestelediği 200'ün üzerindeki şarkısı, kendisine 12 altın ve 1 platin albüm/ kaset ödülü kazandırırken, bu şarkıların bir bölümü daha sonra Yunanca, Bulgarca, Arapça, Farsça, Kürtçe, Japonca, İbranice, Fransızca, İngilizce ve Felemenkçe olarak yorumlanmıştır. Müzik ve televizyon hayatında birçok ödül alan Barış Manço'nun 1991 yılında devlet sanatçısı unvanı, yine aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Onursal Doktora unvanı, Uluslararası Teknoloji Ödülü, Japonya Uluslararası Kültür ve Barış Ödülü, Belçika Krallığı Leopold II Şövalyesi Nişanı, Fransız Kültür Bakanlığı Edebiyat ve Sanat Şövalyesi Nişanı, Türkmenistan Cumhurbaşkanlığı tarafından verilen Türkmen Vatandaşlığı ödülleri verilmiştir. Severlerine ve dinleyicilerine ölümsüz eserler bırakan sanatçı; Türkiye'de rock müziğin öncülerinden ve Anadolu Rock türünün kurucuları arasında sayılmaktadır. Sanatçı 1 Şubat 1999, tarihinde hayata gözlerini yummuştur ancak adı ölümsüz kalmayı sürdürmüştür.