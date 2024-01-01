Domates Biber Patlıcan (ogun Dalka Remix) Şarkı Sözleri
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Barış Manço
Domates Biber Patlıcan (ogun Dalka Remix)