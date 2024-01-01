Barış Manço

Domates biber patlıcan domates biber patlıcan Bir anda bütün dünyam karardı bu sesle sokaklar yankılandı Domates biber patlıcan ** Keşke hislerimi sana açıkça anlatabilseydim Sana deli gibi aşık olduğumu söyleyebilseydim Göz göze geldiğimiz o anda Sanki dilim tutuldu bir anda konuşamadım karşında ** Oysa bütün cesaretimi toplayıp sana gelmiştim Senin için çarpan şu kalbi gör istemiştim Tam elini tutmak üzereyken aşkımı itiraf edecekken Sokaktan gelen o sesle yıkıldı dünyam ** Domates biber patlıcan domates biber patlıcan Bir anda bütün dünyam karardı bu sesle sokaklar yankılandı Domates biber patlıcan ** Şimdi benden çok uzaklardasın biliyorum Belki bir gün dönersin diye dualar ediyorum Seni bir daha görsem yeter inan ki bu bir ömre bedel Yeter ki bitmesin bu rüyam ** Nereye gitsem ne yana baksam hep seni görüyorum Biliyorum artık çok geç ama yine de bekliyorum Her şey boş geliyor bana sarılacağım sımsıkı sana Yeter ki yıkılmasın bir daha dünyam ** Domates biber patlıcan domates biber patlıcan Bir anda bütün dünyam karardı bu sesle sokaklar yankılandı Domates biber patlıcan