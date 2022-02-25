Barış Manço

Domates Biber Patlıcan Domates, biber, patlıcan Domates, biber, patlıcan Bir anda bütün dünyam karardı Bu sesle sokaklar yankılandı Domates, biber, patlıcan ** Keşke hislerimi sana açıkça anlatabilseydim Sana deli gibi aşık olduğumu söyleyebilseydim Göz göze geldiğimiz o anda Sanki dilim tutuldu bir anda Konuşamadım karşında ** Oysa bütün cesaretimi toplayıp sana gelmiştim Senin için çarpan şu kalbi gör istemiştim Tam elini tutmak üzereyken Aşkımı itiraf edecekken Sokaktan gelen o sesle yıkıldı dünyam ** Domates, biber, patlıcan Domates, biber, patlıcan Bir anda bütün dünyam karardı Bu sesle sokaklar yankılandı Domates, biber, patlıcan ** Domates, biber, patlıcan Domates, biber, patlıcan Bir anda bütün dünyam karardı Bu sesle sokaklar yankılandı Domates, biber, patlıcan ** Şimdi benden çok uzaklardasın biliyorum Belki bir gün dönersin diye dualar ediyorum Seni bir daha görsem yeter İnan ki bu bir ömre bedel Yeter ki bitmesin bu rüyam ** Nereye gitsem ne yana baksam hep seni görüyorum Biliyorum artık çok geç ama yine de bekliyorum Her şey boş geliyor bana Sarılacağım sımsıkı sana Yeter ki yıkılmasın bir daha dünyam ** Domates, biber, patlıcan Domates, biber, patlıcan Bir anda bütün dünyam karardı Bu sesle sokaklar yankılandı Domates, biber, patlıcan ** Domates, biber, patlıcan Domates, biber, patlıcan Bir anda bütün dünyam karardı Bu sesle sokaklar yankılandı Domates, biber, patlıcan ** Domates, biber, patlıcan Domates, biber, patlıcan Bir anda bütün dünyam karardı Bu sesle sokaklar yankılandı Domates, biber, patlıcan ** Domates, biber, patlıcan Pa, pa, pa, pa, patlıcan Bir anda bütün dünyam karardı Bu sesle sokaklar yankılandı Domates, biber, patlıcan

Bu Şarkılar Adam Olmaz Ne gecelerimiz katran karası Ne de "kolay gelsin bakalım" Olmadı yaşam Sevdanın yolları yokuş Şans hiç alışmamış bize, nedense Sizin belalınız ben olamadım Şöyle bir masaya vurup susturamadım Hadi iyisin iyisin dediniz Ama faka basan hep bendeniz Doğduğumda ölmeye değil Yaşamaya yattım *** Bu şarkılar adam olmaz Bu şarkılar adam olmaz Bu şarkılar adam olmaz Bu şarkılar adam olmaz Adam olmaz Adam olmaz *** Ağıtım elinde silahla vurulana değil Her gün yavaş yavaş ölene dair Herkesin sözcüsü olamadık Ne yazık, çok yazık Sözümüz bitince Nâzım'a sığınamadık *** Bu şarkılar adam olmaz Bu şarkılar adam olmaz Bu şarkılar adam olmaz Bu şarkılar adam olmaz (Olmaz olmaz) Adam olmaz (Olmaz olmaz) Adam olmaz *** İnsanın dışındakiler ilgimizi çeker Oysa içimize inenler pek az Sessiz bir isyanı hiç kimse istemez Biz dövüşmekten yanayız Bu şehr-i İstanbul ki Taşı toprağı moloz Artık bize söylemek düşmez *** Bu şarkılar adam olmaz Bu şarkılar adam olmaz Bu şarkılar adam olmaz Bu şarkılar adam olmaz (Olmaz olmaz) Adam olmaz (Olmaz olmaz) Adam olmaz *** Bu şarkılar adam olmaz Bu şarkılar adam olmaz Bu şarkılar adam olmaz Bu şarkılar adam olmaz Bu şarkılar adam olmaz Bu şarkılar adam olmaz (Olmaz olmaz) Adam olmaz (Olmaz olmaz) Adam olmaz