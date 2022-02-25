Barış Manço

Dön Desem Döner Misin? Bunca yıl sonra Seni görmek ne güzel Bunca yıl sonra Seni duymak ne güzel ** Biraz solgun gördüm, üşüyor musun İçeri girmez misin Biraz yorgun gördüm, oturmaz mısın Hiç değişmemişsin ** O sıcak evimiz, artık buz gibi Dört duvar üstüme geliyor sanki Her şey öylesine anlamsız boş ki Sensiz geçen bunca yıl sonunda inan ki Son bir kez haykırsam Dön desem döner misin bana ** Gitme biraz daha kal Hasretim sıcaklığına Gitme biraz daha kal Göreyim doya doya ** Bak dışarıda yağmur var Görüyor musun Çabuk geçer bilirsin Kirpiklerin ıslak ağlıyor musun Hiç değişmemişsin ** O sıcak evimiz, artık buz gibi Dört duvar üstüme geliyor sanki Her şey öylesine anlamsız boş ki Sensiz geçen bunca yıl sonunda inan ki Son bir kez haykırsam Dön desem döner misin bana ** O sıcak evimiz, artık buz gibi Dört duvar üstüme geliyor sanki Her şey öylesine anlamsız boş ki Sensiz geçen bunca yıl sonunda inan ki Son bir kez haykırsam Dön desem döner misin bana

Melankoli Beni en güzel günümde Sebepsiz bir keder alır Bütün ömrümün beynimde Acı bir tortusu kalır. *** Anlayamam kederimi Bir ateş yakar derimi İçim dar bulur yerimi Gönlüm dağlarda bunalır. *** Ne bir dost ne bir sevgili, Dünyadan uzak bir deli Beni sarar melankoli Beni sarar melankoli... *** Ne kış ne yazı isterim Ne bir dost yüzü isterim Hafif bir sızı isterim Ağrılar sancılar gelir. *** Yanıma düşer kollarım Görünmez olur yollarım En sevgili emellerim Önüme ölü serilir.

Hayat Umutla Başlar Sakın sönmesin o parıltı O gözlerinde yanan ışık Mutluluğun bedeli sendedir Umut yeniden doğmak demektir *** Bugün geç kalmış sayılmazsın Geçmişi silip atmalısın Beni iyi dinle arkadaşım Hayatı umutlarda bulacaksın *** Her an gülümse herkese Dünyaya arkadaşlık ver Her an gülümse herkese Dünyaya arkadaşlık ver Dostça merhaba de Her gittiğin yerde *** Hayat dostlukla başlar Hayat umutla başlar Hayat sevgiyle başlar *** Sakın sönmesin o parıltı O gözlerinde yanan ışık Mutluluğun bedeli sendedir Umut yeniden doğmak demektir *** Bugün geç kalmış sayılmazsın Geçmişi silip atmalısın Beni iyi dinle arkadaşım Hayatı umutlarda bulacaksın *** Her an gülümse herkese Dünyaya arkadaşlık ver Her an gülümse herkese Dünyaya arkadaşlık ver Dostça merhaba de Her gittiğin yerde *** Hayat dostlukla başlar Hayat umutla başlar Hayat sevgiyle başlar ** Dostça merhaba de Her gittiğin yerde *** Hayat dostlukla başlar Hayat umutla başlar Hayat sevgiyle başlar

Yıldızlar Zamansız dalmışım karanlıklara Kararan gönlümü alın yıldızlar. Beni de götürün aydınlıklara Yıldızlar, yıldızlar *** Görmeyen sarhoş, sarhoş gözlerim Ne zaman yitirdin mavilikleri Nerede aydınlık gören gözlerim Gözlerim, gözlerim *** Zaman mı tükendi, neden durdu saatler Yıllardır karanlıkta uğuldar şu başım Gülmeyin halime kardeş yıldızlar Aydınlığı bulmak için bakışım

Haykırıyorum Yollarını gözlediğim Gözlerini özlediğim Neredesin bir haber ver *** Düşünürüm kahrolurum Sorulursun yutkunurum Neredesin bir haber ver *** Haykırıyorum her anımda Kahroluyorum yalnızlığa İnsaf kalmamış şu dünyada Her çare boşuna *** En güzeli sende sezdim Gönül verdim seni seçtim Hasret kaldım bir umut ver *** Kararıyor bütün dünyam Güneşimdin bana doğan Görmez oldum bir ışık ver

Hayret Hayret dünya nasıl dönüyor hala Hayret güneş nasıl parlıyor hala *** Bilmiyorlar mı aşkımın bitti Kalbim o anda durmuştu sanki Nasıl nasıl yaşıyorum *** Bilmiyorlar mı aşkımın bitti Kalbim o anda durmuştu sanki Nasıl nasıl yaşıyorum *** Şimdi kalbim kimin için çarpacak Bilsem rüyalarım kimle dolacak *** Gönlüm şimdiden hasret yüzüne Susuz ve kurak kaldım sevgine Sensiz sensiz yaşıyorum *** Gönlüm şimdiden hasret yüzüne Susuz ve kurak kaldım sevgine Sensiz sensiz yaşıyorum

Haklıydın Aslında Yine geceyle örtüldü sokaklar Yine sen yoksun yanımda Umutlar öğüten hırsız geceler Ve yalnızlığım kol kola *** Altmış dört gündür ayrıyız Çıkmıyorsun aklımdan Nefes almak yaşamak değil Vurulmuşum aşkından *** Ah, ah seni unuttum sanma Ah, ah yanıyor içim hala *** Yarabbim ne güzeldi paylaşmak o sevgiyi Verdiğin mutluluğu hatırlarım hala Gel gör ki ayrılığı hiç düşünmüyor insan Ya biterse, demiştin sen haklıydın aslında *** Yarabbim ne güzeldi paylaşmak o sevgiyi Verdiğin mutluluğu hatırlarım hala Gel gör ki ayrılığı hiç düşünmüyor insan Ya biterse, demiştin sen haklıydın aslında *** Kimlere yar oldun sen kimlere Düşünmek çok zor geliyor Ellerin şimdi kimin ellerinde İçim çok eziliyor *** Altmış dört gündür ayrıyız Çıkmıyorsun aklımdan Nefes almak yaşamak değil Vurulmuşum aşkından *** Ah, ah seni unuttum sanma Ah, ah yanıyor içim hala *** Yarabbim ne güzeldi paylaşmak o sevgiyi Verdiğin mutluluğu hatırlarım hala Gel gör ki ayrılığı hiç düşünmüyor insan Ya biterse, demiştin sen haklıydın aslında *** Yarabbim ne güzeldi paylaşmak o sevgiyi Verdiğin mutluluğu hatırlarım hala Gel gör ki ayrılığı hiç düşünmüyor insan Ya biterse, demiştin sen haklıydın aslında *** Yarabbim ne güzeldi paylaşmak o sevgiyi Verdiğin mutluluğu hatırlarım hala Gel gör ki ayrılığı hiç düşünmüyor insan Ya biterse, demiştin sen haklıydın aslında