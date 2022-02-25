41 Kere Maşallah Şarkı Sözleri
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Barış Manço
41 Kere Maşallah
-
Bunca yıl sonra
Seni görmek ne güzel
Bunca yıl sonra
Seni duymak ne güzel
**
Biraz solgun gördüm, üşüyor musun
İçeri girmez misin
Biraz yorgun gördüm, oturmaz mısın
Hiç değişmemişsin
**
O sıcak evimiz, artık buz gibi
Dört duvar üstüme geliyor sanki
Her şey öylesine anlamsız boş ki
Sensiz geçen bunca yıl sonunda inan ki
Son bir kez haykırsam
Dön desem döner misin bana
**
Gitme biraz daha kal
Hasretim sıcaklığına
Gitme biraz daha kal
Göreyim doya doya
**
Bak dışarıda yağmur var
Görüyor musun
Çabuk geçer bilirsin
Kirpiklerin ıslak ağlıyor musun
Hiç değişmemişsin
**
O sıcak evimiz, artık buz gibi
Dört duvar üstüme geliyor sanki
Her şey öylesine anlamsız boş ki
Sensiz geçen bunca yıl sonunda inan ki
Son bir kez haykırsam
Dön desem döner misin bana
**
O sıcak evimiz, artık buz gibi
Dört duvar üstüme geliyor sanki
Her şey öylesine anlamsız boş ki
Sensiz geçen bunca yıl sonunda inan ki
Son bir kez haykırsam
Dön desem döner misin bana
-
Beni en güzel günümde
Sebepsiz bir keder alır
Bütün ömrümün beynimde
Acı bir tortusu kalır.
***
Anlayamam kederimi
Bir ateş yakar derimi
İçim dar bulur yerimi
Gönlüm dağlarda bunalır.
***
Ne bir dost ne bir sevgili,
Dünyadan uzak bir deli
Beni sarar melankoli
Beni sarar melankoli...
***
Ne kış ne yazı isterim
Ne bir dost yüzü isterim
Hafif bir sızı isterim
Ağrılar sancılar gelir.
***
Yanıma düşer kollarım
Görünmez olur yollarım
En sevgili emellerim
Önüme ölü serilir.
-
Sakın sönmesin o parıltı
O gözlerinde yanan ışık
Mutluluğun bedeli sendedir
Umut yeniden doğmak demektir
***
Bugün geç kalmış sayılmazsın
Geçmişi silip atmalısın
Beni iyi dinle arkadaşım
Hayatı umutlarda bulacaksın
***
Her an gülümse herkese
Dünyaya arkadaşlık ver
Her an gülümse herkese
Dünyaya arkadaşlık ver
Dostça merhaba de
Her gittiğin yerde
***
Hayat dostlukla başlar
Hayat umutla başlar
Hayat sevgiyle başlar
***
Sakın sönmesin o parıltı
O gözlerinde yanan ışık
Mutluluğun bedeli sendedir
Umut yeniden doğmak demektir
***
Bugün geç kalmış sayılmazsın
Geçmişi silip atmalısın
Beni iyi dinle arkadaşım
Hayatı umutlarda bulacaksın
***
Her an gülümse herkese
Dünyaya arkadaşlık ver
Her an gülümse herkese
Dünyaya arkadaşlık ver
Dostça merhaba de
Her gittiğin yerde
***
Hayat dostlukla başlar
Hayat umutla başlar
Hayat sevgiyle başlar
**
Dostça merhaba de
Her gittiğin yerde
***
Hayat dostlukla başlar
Hayat umutla başlar
Hayat sevgiyle başlar
-
Zamansız dalmışım karanlıklara
Kararan gönlümü alın yıldızlar.
Beni de götürün aydınlıklara
Yıldızlar, yıldızlar
***
Görmeyen sarhoş, sarhoş gözlerim
Ne zaman yitirdin mavilikleri
Nerede aydınlık gören gözlerim
Gözlerim, gözlerim
***
Zaman mı tükendi, neden durdu saatler
Yıllardır karanlıkta uğuldar şu başım
Gülmeyin halime kardeş yıldızlar
Aydınlığı bulmak için bakışım
-
Yollarını gözlediğim
Gözlerini özlediğim
Neredesin bir haber ver
***
Düşünürüm kahrolurum
Sorulursun yutkunurum
Neredesin bir haber ver
***
Haykırıyorum her anımda
Kahroluyorum yalnızlığa
İnsaf kalmamış şu dünyada
Her çare boşuna
***
En güzeli sende sezdim
Gönül verdim seni seçtim
Hasret kaldım bir umut ver
***
Kararıyor bütün dünyam
Güneşimdin bana doğan
Görmez oldum bir ışık ver
-
Hayret dünya nasıl dönüyor hala
Hayret güneş nasıl parlıyor hala
***
Bilmiyorlar mı aşkımın bitti
Kalbim o anda durmuştu sanki
Nasıl nasıl yaşıyorum
***
Bilmiyorlar mı aşkımın bitti
Kalbim o anda durmuştu sanki
Nasıl nasıl yaşıyorum
***
Şimdi kalbim kimin için çarpacak
Bilsem rüyalarım kimle dolacak
***
Gönlüm şimdiden hasret yüzüne
Susuz ve kurak kaldım sevgine
Sensiz sensiz yaşıyorum
***
Gönlüm şimdiden hasret yüzüne
Susuz ve kurak kaldım sevgine
Sensiz sensiz yaşıyorum
-
Yine geceyle örtüldü sokaklar
Yine sen yoksun yanımda
Umutlar öğüten hırsız geceler
Ve yalnızlığım kol kola
***
Altmış dört gündür ayrıyız
Çıkmıyorsun aklımdan
Nefes almak yaşamak değil
Vurulmuşum aşkından
***
Ah, ah seni unuttum sanma
Ah, ah yanıyor içim hala
***
Yarabbim ne güzeldi paylaşmak o sevgiyi
Verdiğin mutluluğu hatırlarım hala
Gel gör ki ayrılığı hiç düşünmüyor insan
Ya biterse, demiştin sen haklıydın aslında
***
Yarabbim ne güzeldi paylaşmak o sevgiyi
Verdiğin mutluluğu hatırlarım hala
Gel gör ki ayrılığı hiç düşünmüyor insan
Ya biterse, demiştin sen haklıydın aslında
***
Kimlere yar oldun sen kimlere
Düşünmek çok zor geliyor
Ellerin şimdi kimin ellerinde
İçim çok eziliyor
***
Altmış dört gündür ayrıyız
Çıkmıyorsun aklımdan
Nefes almak yaşamak değil
Vurulmuşum aşkından
***
Ah, ah seni unuttum sanma
Ah, ah yanıyor içim hala
***
Yarabbim ne güzeldi paylaşmak o sevgiyi
Verdiğin mutluluğu hatırlarım hala
Gel gör ki ayrılığı hiç düşünmüyor insan
Ya biterse, demiştin sen haklıydın aslında
***
Yarabbim ne güzeldi paylaşmak o sevgiyi
Verdiğin mutluluğu hatırlarım hala
Gel gör ki ayrılığı hiç düşünmüyor insan
Ya biterse, demiştin sen haklıydın aslında
***
Yarabbim ne güzeldi paylaşmak o sevgiyi
Verdiğin mutluluğu hatırlarım hala
Gel gör ki ayrılığı hiç düşünmüyor insan
Ya biterse, demiştin sen haklıydın aslında
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Perdeleri kapat, sevgime tanık istemem
lşığı söndür gel otur yanıma konuş.
Ergeç anlaşacağız başka çaremiz yok
Sonra sevişeceğiz bu düzen böyle.
***
İstersen yine hep hayır de, olmaz de
Her şey olacağına varıyor çaresiz.
Yaşamak zorundayız sen de biliyorsun
Öyleyse gel otur yanıma sevişmeliyiz.
***
Yine de usanmış değil, pişman bıkkın değil
Belki biraz sarhoş, uykulu.
Ama her zaman ateşli, her zaman sabırsız
Vahşi, çılgın her zaman dolu.
***
İstersen yine hep hayır de, olmaz de
Her şey olacağına varıyor çaresiz.
Yaşamak zorundayız sen de biliyorsun
Öyleyse gel otur yanıma sevişmeliyiz.
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