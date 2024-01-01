Barış Manço

Dün çoktan döndü buralarda Ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum Duyuyorum, görüyorum bir gün gelecek dönence biliyorum ** Simsiyah gecenin koynundayım yapayalnız Uzaklarda bir yerlerde güneşler doğuyor Görüyorum dönence Kupkuru bir ağacın dalıyım yapayalnız Uzaklarda bir yerlerde bir şeyler kök salıyor Biliyorum dönence Çatlamış dudağımda ne bir ses ne bir nefes Uzaklarda bir yerlerde türküler söyleniyor Duyuyorum dönence ** Simsiyah gecenin koynundayım yapayalnız Uzaklarda bir yerlerde güneşler doğuyor Görüyorum dönence Kupkuru bir ağacın dalıyım yapayalnız Uzaklarda bir yerlerde bir şeyler kök salıyor Biliyorum dönence Çatlamış dudağımda ne bir ses ne bir nefes Uzaklarda bir yerlerde türküler söyleniyor Duyuyorum dönence ** Duyuyorum biliyorum görüyorum dönence Dönence gün dönende dönence Bir gün gelecek dönence biliyorum