Barış Manço

Dinle oğlum, çok eskiden bir konakta Akşamları gaz lambası ışığında Paşa dedesinden kalan bu fincanla Ninem eliyle kahve sunarmış Abdi Bey'e ** Yıllar sonra kırk üç - kırk dört harp ortası Ekmek karnesi ve yoksulluk yılları Kayınvalidesinden kalan bu fincanla Bu kez annem eliyle kahve sunarmış Hakkı Bey'e ** Eski konak yıllar önce yandı gitti Ekmek karneli zor günler çoktan bitti Abdi ve Hakkı Beyler rahmetlik oldu Bir tek bu fincan kaldı yüzyıllık sevdalarla Bir gün senin olacak birikmiş anılarıyla ** Düşüp kırılsa bile topla tamir et oğlum Kahve yaşın gelecek bu fincanı iyi sakla

Bardak taşıyor aman Çok yalnızım ah kahretsin Bir deli sevdalıyım ah Allah sonumu hayretsin *** Engeller büyür Yine bu kervan yürür O gider ben kalırım Arkasından hayallerim ölür *** Akşamlar kara Aşkı sordum yollara Yazdım ismini kor alevlere, ellerim yara Yazdım ismini kor alevlere, ellerim yara *** Bardak taşıyor aman Bıktım içime atmaktan Bardak taşıyor aman Bu dans, ateş ve baruttan *** Dalgakıranlara tosladım ah Derinlere rastlamadan Bardak taşıyor aman İdareten yaşamaktan *** Engeller büyür Yine bu kervan yürür O gider ben kalırım Arkasından hayallerim ölür *** Akşamlar kara Aşkı sordum yollara Yazdım ismini kor alevlere, ellerim yara Yazdım ismini kor alevlere, ellerim yara *** Rüyalarımdan eder beni bu güneş Umutlarımdan alev alev bir ateş Aldı aklımı gülmelerin hay Allah Kırdı geçirdi sillelerin *** Engeller büyür Yine bu kervan yürür O gider ben kalırım Arkasından hayallerim ölür *** Akşamlar kara Aşkı sordum yollara Yazdım ismini kor alevlere, ellerim yara *** Engeller büyür Yine bu kervan yürür O gider ben kalırım Arkasından hayallerim ölür *** Akşamlar kara Aşkı sordum yollara Yazdım ismini kor alevlere, ellerim yara Yazdım ismini kor alevlere, ellerim yara