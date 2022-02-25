Barış Manço

Ruhum Bela Şarkı Sözleri
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Dinle oğlum, çok eskiden bir konakta
Akşamları gaz lambası ışığında
Paşa dedesinden kalan bu fincanla
Ninem eliyle kahve sunarmış Abdi Bey'e
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Yıllar sonra kırk üç - kırk dört harp ortası
Ekmek karnesi ve yoksulluk yılları
Kayınvalidesinden kalan bu fincanla
Bu kez annem eliyle kahve sunarmış Hakkı Bey'e
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Eski konak yıllar önce yandı gitti
Ekmek karneli zor günler çoktan bitti
Abdi ve Hakkı Beyler rahmetlik oldu
Bir tek bu fincan kaldı yüzyıllık sevdalarla
Bir gün senin olacak birikmiş anılarıyla
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Düşüp kırılsa bile topla tamir et oğlum
Kahve yaşın gelecek bu fincanı iyi sakla
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Bardak taşıyor aman
Çok yalnızım ah kahretsin
Bir deli sevdalıyım ah
Allah sonumu hayretsin
***
Engeller büyür
Yine bu kervan yürür
O gider ben kalırım
Arkasından hayallerim ölür
***
Akşamlar kara
Aşkı sordum yollara
Yazdım ismini kor alevlere, ellerim yara
Yazdım ismini kor alevlere, ellerim yara
***
Bardak taşıyor aman
Bıktım içime atmaktan
Bardak taşıyor aman
Bu dans, ateş ve baruttan
***
Dalgakıranlara tosladım ah
Derinlere rastlamadan
Bardak taşıyor aman
İdareten yaşamaktan
***
Engeller büyür
Yine bu kervan yürür
O gider ben kalırım
Arkasından hayallerim ölür
***
Akşamlar kara
Aşkı sordum yollara
Yazdım ismini kor alevlere, ellerim yara
Yazdım ismini kor alevlere, ellerim yara
***
Rüyalarımdan eder beni bu güneş
Umutlarımdan alev alev bir ateş
Aldı aklımı gülmelerin hay Allah
Kırdı geçirdi sillelerin
***
Engeller büyür
Yine bu kervan yürür
O gider ben kalırım
Arkasından hayallerim ölür
***
Akşamlar kara
Aşkı sordum yollara
Yazdım ismini kor alevlere, ellerim yara
***
Engeller büyür
Yine bu kervan yürür
O gider ben kalırım
Arkasından hayallerim ölür
***
Akşamlar kara
Aşkı sordum yollara
Yazdım ismini kor alevlere, ellerim yara
Yazdım ismini kor alevlere, ellerim yara
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