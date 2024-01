Barış Manço

Gamze Deyim Deva Bulmam Gamzedeyim deva bulmam garibim bir yuva kurmam Gamzedeyim deva bulmam garibim bir yuva kurmam Kaderimdir hep çektiğim inlerim hiç reha bulmam Kaderimdir hep çektiğim inlerim hiç reha bulmam ** Elem beni terk etmiyor hiçte fasıla vermiyor Nihayetsiz müteakiben doğrusu ömür yetmiyor Elem beni terk etmiyor hiçte fasıla vermiyor Nihayetsiz müteakiben doğrusu ömür yetmiyor

Ben Bilirim Deli gönül sevdasını ben bilirim ben bilirim Deli gönül sevdasını ben bilirim ben bilirim Yardan ayrı kalmasını ben bilirim ben bilirim Yardan ayrı kalmasını ben bilirim ben bilirim ** Yumuk yumuk elleri var kömür kömür gözleri var Yumuk yumuk elleri var kömür kömür gözleri var Daha daha neleri var ben bilirim ben bilirim Daha daha neleri var ben bilirim ben bilirim ** Kışlalara erdi bahar tezkereye birkaç gün var Kışlalara erdi bahar tezkereye birkaç gün var Barış'a da bir sorsalar ben bilirim ben bilirim Barış'a da bir sorsalar ben bilirim ben bilirim ** Kışlalara erdi bahar tezkereye birkaç gün var Barış'a da bir sorsalar ben bilirim ben bilirim ** Barış'a da bir sorsalar ben bilirim ben bilirim Barış'a da bir sorsalar ben bilirim ben bilirim ** Barış'a da bir sorsalar ben bilirim ben bilirim

Bir Bahar Akşamı Bir bahar akşamı rastladım size Bir bahar akşamı rastladım size Sevinçli bir telaş içindeydiniz Derinden bakınca gözlerinize Neden başınızı öne eğdiniz? Neden başınızı öne eğdiniz? ** İçimde uyanan eski bir arzu İçimde uyanan eski bir arzu Dedi ki yıllardır aradığın bu Şimdi soruyorum büküp boynumu Daha önceleri neredeydiniz? Daha önceleri neredeydiniz?

Dere Boyu Kavaklar Dere boyu kavaklar Deve boyu kavaklar Açtı yeşil yapraklar Açtı yeşil yapraklar ** Ben yare doyamadım Ben o yare doyamadım Doysun kara topraklar Doysun kara topraklar ** Asmadan gel asmadan Asmadan gel asmadan Fistan giymiş basmadan Fistan giymiş basmadan ** Kalk gidelim sevdiğim Kalk gidelim sevdiğim Devriyeler basmadan Devriyeler basmadan ** Acem kızı, Çeçen kızı Sen allar giy ben kırmızı Çıkalım şu dağın başına Sen gül topla ben nergisi ** Hadi gülüm yandan yandan yandan Biz korkmayız ondan bundan Biz korkmayız ondan bundan ** Hadi gülüm yandan yandan Oy Bulancak Bulancak Oy Bulancak Bulancak Bu işler ne olacak ** Bu iş nasıl olacak Erkeklerin günahı Biz erkeklerin günahı Kız sizlerden sorulacak ** Kız sizlerden sorulacak Acem kızı, Çeçen kızı Sen allar giy ben kırmızı Çıkalım şu dağın başına ** Sen gül topla ben nergisi Hadi gülüm yandan yandan Biz korkmayız ondan bundan Biz korkmayız ondan bundan ** Hadi gülüm yandan yandan Biz korkmayız ondan bundan Biz korkmayız ondan bundan ** Hadi gülüm Hadi gülüm yandan yandan

Gönül Dağı Gönül dağı yağmur yağmur boran olunca Akar can özüne sel gizli gizli Bir tenhada can cananı bulunca Sinemi yaralar yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar Dil gizli gizli, dil gizli gizli ** Dost elinden gel olmazsa varılmaz Rızasız bahçenin gülü derilmez Kalpten kalbe bir yol vardır, görülmez Gönülden gönüle gider yar oy yar oy yar oy yar oy yar Yol gizli gizli, yol gizli gizli Gönülden gönüle gider yar oy yar oy yar oy yar oy yar Yol gizli gizli, yol gizli gizli ** Seher vakti garip garip bülbül öterken Kirpiklerin ok ok, yar yar cana batarken Cümle alem uykusunda yatarken Kimseler görmeden yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar Gel gizli gizli, gel gizli gizli Hoyratlar görmeden yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar Gel gizli gizli, gel gizli gizli Horozlar ötmeden yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar Gel gizli gizli, gel gizli gizli

Lambaya Puf De Lambaya püf de Hoh deme püf de Perdeyi ört kız Çekme de ört kız Lambaya püf de Hoh deme püf de Perdeyi ört kız Açma da ört kız Kol sarıyor Kol basıyor Gız ben yanıyom Ben yanıyom sana gız Lambaya püf de Hoh deme püf de Perdeyi ört kız Çekme de ört kız Oh be Ha yavaştan Ha yavaştan Ha yavaştan yavaştan

Nazar Eyle Nazar eyle nazar eyle Nazar eyle nazar eyle Gel yanıma hazar eyle Gel yanıma hazar eyle ** Yüce hakan sefere gitmiş Bilge Hatun dokuz doğurmuş Dokuz oğlan beş yaşına gelmiş Dokuzu birden kılıç kuşanmış ** Nazar eyle nazar eyle Nazar eyle nazar eyle Gel yanıma hazar eyle Gel yanıma hazar eyle ** Sırma saçlı kırk güzel gelmiş Levent boylu kırk yiğide varmış Düğün dernek kırk gece sürmüş Kırk deve, kırk koyun kurban kesilmiş ** Nazar eyle nazar eyle Nazar eyle nazar eyle Gel yanıma hazar eyle Gel yanıma hazar eyle ** Avucuma bir kuş konmuş Biri tutmuş kanadın yolmuş Biri kesmiş, öteki yemiş Garip Barış hani bana demiş ** Nazar eyle nazar eyle Nazar eyle nazar eyle Gel yanıma hazar eyle Gel yanıma hazar eyle ** Nazar eyle nazar eyle Nazar eyle nazar eyle Gel yanıma hazar eyle Gel yanıma hazar eyle ** Nazar eyle nazar eyle Nazar eyle nazar eyle Gel yanıma hazar eyle Gel yanıma hazar eyle ** Nazar eyle nazar eyle Nazar eyle nazar eyle

Kalk Gidelim Küheylan Urfa, Diyarbakır gezdim hele hele yar, yar 32 sancak saydım hele hele yar, yar Neslihan derler güzelin Adını duydum breh, breh Gül yüzünü görmeye geldim Kalk gidelim Küheylan Uçalım gayri oy, Neslihan'a varalım gayri Kalk gidelim Küheylan Uçalım gayri oy, Neslihan'a varalım gayri Rumelinde pek çok gezdim hele hele yar, yar Tuna boyun dağ dolandım hele hele yar, yar Aslıhan derler güzelin Adını duydum breh, breh Gül yüzünü görmeye geldim Kalk gidelim Küheylan Uçalım gayri oy, Neslihan'a varalım gayri Kalk gidelim Küheylan Uçalım gayri oy, Neslihan'a varalım gayri Aslıhan'dan, Neslihan'dan hele hele yar, yar Fayda gelmez bey kızından hele hele yar, yar Barış böyle belledi Bir çaldı, binbir söyledi Siz de böyle söyleyin haydi Kalk gidelim Küheylan uçalım gayri oy Sen bana dön, ben sana gayri Kalk gidelim Küheylan uçalım gayri oy Kendimize varalım gayri Kalk gidelim Küheylan uçalım gayri oy Evimize dönelim gayri

Ce Sera Le Tems Ce sera le temps sözleri Quand la nuit tombera Et que le grand vent se levera Le ciel se couvrira de nuages Rouge et tres bas ** Ce sera le temps ou chacun tremblera Ce sera le temps ou chacun se souviendra Il arrivera ** Il fera tres sombre Pendant quarante nuits et quarante jours Et dans la penombre Sa lumiere luiras toujours ** Ce sera le temps ou chacun tremblera Ce sera le temps ou chacun se souviendra Il arrivera ** Alors tous les hommes et les femmes de tous les pays Fermeront leurs portes et Se sauveront dans leurs abris ** Ce sera le temps ou chacun tremblera Ce sera le temps ou chacun se souviendra Il arrivera ** Ce sera le temps ou chacun tremblera Ce sera le temps ou chacun s'apercevoit Que l'hiver est la

Estergon Kalesi Estergon Estergon 7 krala saray olan Estergon Biz seni nemşehirlerine Allah emaneti edip verdik Ve işte şimdi geri almaya geldik Serhaddin hali böyledir Yiğid başından Ali eksik olmaz Rumeli gazileri Kelle verilir ama verilmez Estergon kalasi bre dilber aman Subaşı durak aman Kimbilir gönlümü bre dilber aman Bir sinsi firak Gönül yar peşinde bre dilber aman Yar ondan ırak aman Akma tuna akma bre şahin aman Ben bir dertliyim Yar peşinden aman gezer kosar Yandım kara bahtlıyım Estergonu aldık bre şahin aman Vermeyiz ele aman Akma tuna akma bre şahin aman Ben bir dertliyim Yar peşinden aman gezer koşar Yandım kara bahtlıyım Haydin koç yiğitler Akma tuna akma bre şahin aman Ben bir dertliyim Yar peşinden aman gezer koşar Yandım kara bahtlıyım

Gülme Ha Gülme Turnalardan haberimi aldığın gün Sevdiceğim gülme sakın gülme ha gülme Anlıma bir karayazı yazılmış ki yok ilacı Sevdiceğim gülme ha gülme ** Yağmur ince ılır ağlar her damlası yüreğimi dağlar Seni bana çok görenler neyler Karlı dağlar uzun uzun yollar hepsi pişman susmuş ağlar Seni bana çok görenler neyler ** Yıllarım geçer güz yaz olur Barış bir gün toprak olur Sil gözyaşın durma ha durma

Hey Koca Topçu Hey koca topçu Su dağlara yan gele (yan gele) Vahres-i fitteki düşman sefilesinin su kesimi Denkleş dur İki bıyık bükümü sağa (beraber bir ki) Üç evlek ile ruh (beraber bir ki üç) Bir gülle tıkıla (huh) Sıkıla (huh) Ikıla (huhuh) Mesafe hak getire Haydi Allah rast getire aman Of offff Genç Osman dediğin bir küçük uşak Beline bağlamış ibrişim kuşak of of Askerin içinde birinci uşak Allah Allah deyip geçer Genç Osman of of Of offff Bağdat'ın kapısın Genç Osman açtı Düşmanın cümlesi önünden kaçtı of of Kelle koltuğunda üç gün savaştı Allah Allah deyip geçer Genç Osman of of Of offff Bağdat'ın içine girilmez yastan Her ana doğurmaz böyle bir arslan of of Kelle koltuğunda geliyor Kars'tan Allah Allah deyip geçer Genç Osman of of

Yemen Türküsü Havada bulut yok bu ne dumandır? Mahlede ölen yok bu ne figandır? Şu Yemen elleri ne de yamandır Ano Yemen'dir gülü çemendir Giden gelmiyor acep nedendir? Burası Muş'tur yolu yokuştur Giden gelmiyor acep ne iştir? Kışlanın önünde asker sesi var Bakın çantasında acep nesi var? Bir çift kundurayla bir de fesi var Ano Yemen'dir gülü çemendir Giden gelmiyor acep nedendir? Burası Muş'tur yolu yokuştur Giden gelmiyor acep ne iştir? Burası Muş'tur yolu yokuştur Giden gelmiyor acep ne iştir?