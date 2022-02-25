Ruhum Bela Şarkı Sözleri
Barış Manço Ruhum Bela şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Barış Manço Ruhum Bela şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ruhum Bela sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Gamzedeyim deva bulmam
Garibim bir yuva kurmam
Gamzedeyim deva bulmam
Garibim bir yuva kurmam
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Kaderimdir hep çektiğim
İnlerim hiç reha bulmam
Kaderimdir hep çektiğim
İnlerim hiç reha bulmam
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Elem beni terk etmiyor
Hiç de fasıla vermiyor
Elem beni terk etmiyor
Hiç de fasıla vermiyor
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Nihayetsiz bu takibe
Doğrusu ömür yetmiyor
Nihayetsiz bu takibe
Doğrusu ömür yetmiyor
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Bardak taşıyor aman
Çok yalnızım ah kahretsin
Bir deli sevdalıyım ah
Allah sonumu hayretsin
***
Engeller büyür
Yine bu kervan yürür
O gider ben kalırım
Arkasından hayallerim ölür
***
Akşamlar kara
Aşkı sordum yollara
Yazdım ismini kor alevlere, ellerim yara
Yazdım ismini kor alevlere, ellerim yara
***
Bardak taşıyor aman
Bıktım içime atmaktan
Bardak taşıyor aman
Bu dans, ateş ve baruttan
***
Dalgakıranlara tosladım ah
Derinlere rastlamadan
Bardak taşıyor aman
İdareten yaşamaktan
***
Engeller büyür
Yine bu kervan yürür
O gider ben kalırım
Arkasından hayallerim ölür
***
Akşamlar kara
Aşkı sordum yollara
Yazdım ismini kor alevlere, ellerim yara
Yazdım ismini kor alevlere, ellerim yara
***
Rüyalarımdan eder beni bu güneş
Umutlarımdan alev alev bir ateş
Aldı aklımı gülmelerin hay Allah
Kırdı geçirdi sillelerin
***
Engeller büyür
Yine bu kervan yürür
O gider ben kalırım
Arkasından hayallerim ölür
***
Akşamlar kara
Aşkı sordum yollara
Yazdım ismini kor alevlere, ellerim yara
***
Engeller büyür
Yine bu kervan yürür
O gider ben kalırım
Arkasından hayallerim ölür
***
Akşamlar kara
Aşkı sordum yollara
Yazdım ismini kor alevlere, ellerim yara
Yazdım ismini kor alevlere, ellerim yara
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