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7/24 Dinle Ruhum Bela

Ruhum Bela Şarkı Sözleri

Barış Manço Ruhum Bela şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Barış Manço Ruhum Bela şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ruhum Bela sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Barış Manço

Barış Manço

Ruhum Bela

  • Gamzedeyim Deva Bulmam

  • Bardak Taşıyor

  • Bu Benim

  • Eğlen

  • Gel Beni Kurtar

  • Kapkara

  • Pes

  • Ruhum Bela

  • Umman Dondu

  • Çal

  • Ölesim Var

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