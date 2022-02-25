Barış Manço

Gamzedeyim deva bulmam Garibim bir yuva kurmam Gamzedeyim deva bulmam Garibim bir yuva kurmam ** Kaderimdir hep çektiğim İnlerim hiç reha bulmam Kaderimdir hep çektiğim İnlerim hiç reha bulmam ** Elem beni terk etmiyor Hiç de fasıla vermiyor Elem beni terk etmiyor Hiç de fasıla vermiyor ** Nihayetsiz bu takibe Doğrusu ömür yetmiyor Nihayetsiz bu takibe Doğrusu ömür yetmiyor

Bardak taşıyor aman Çok yalnızım ah kahretsin Bir deli sevdalıyım ah Allah sonumu hayretsin *** Engeller büyür Yine bu kervan yürür O gider ben kalırım Arkasından hayallerim ölür *** Akşamlar kara Aşkı sordum yollara Yazdım ismini kor alevlere, ellerim yara Yazdım ismini kor alevlere, ellerim yara *** Bardak taşıyor aman Bıktım içime atmaktan Bardak taşıyor aman Bu dans, ateş ve baruttan *** Dalgakıranlara tosladım ah Derinlere rastlamadan Bardak taşıyor aman İdareten yaşamaktan *** Engeller büyür Yine bu kervan yürür O gider ben kalırım Arkasından hayallerim ölür *** Akşamlar kara Aşkı sordum yollara Yazdım ismini kor alevlere, ellerim yara Yazdım ismini kor alevlere, ellerim yara *** Rüyalarımdan eder beni bu güneş Umutlarımdan alev alev bir ateş Aldı aklımı gülmelerin hay Allah Kırdı geçirdi sillelerin *** Engeller büyür Yine bu kervan yürür O gider ben kalırım Arkasından hayallerim ölür *** Akşamlar kara Aşkı sordum yollara Yazdım ismini kor alevlere, ellerim yara *** Engeller büyür Yine bu kervan yürür O gider ben kalırım Arkasından hayallerim ölür *** Akşamlar kara Aşkı sordum yollara Yazdım ismini kor alevlere, ellerim yara Yazdım ismini kor alevlere, ellerim yara