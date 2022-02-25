Barış Manço

Ben yaralı kurt, sen kınalı kuzu Biraz cilve aşkın biberi tuzu ** Sanki biraz naz ediyorsun amma Senin bana gönlün var gibi, gibi Yüzüme karşı git diyorsun amma Sanki gözlerin kal der gibi, gibi ** Yeter çektiğim, insaf et gayri Senin bana gönlün var gibi, gibi ** Arpa buğday yan yana orak istemez Yağız at şahlandı mı durak dinlemez ** Sen de biraz naz ediyorsun amma Sanki bana gönlün var gibi, gibi Yüzüme karşı git diyorsun amma Sanki gözlerin kal der gibi, gibi ** Yeter çektiğim, insaf et gayri Senin bana gönlün var gibi, gibi ** Zehirin şifası süt ile incir Ellerim kelepçe, yüreğim zincir ** Sanki fazla naz ediyorsun amma Senin bana gönlün var gibi, gibi Yüzüme karşı git diyorsun amma Sanki gözlerin kal der gibi, gibi ** Yeter çektiğim, insaf et gayri Senin bana gönlün var gibi, gibi ** Kimse sevemez, benim gibi seni Kırk yılda bir gelir Barış gibisi ** Sen de fazla naz ediyorsun amma Yine de bana gönlün var gibi, gibi Yüzüme karşı git diyorsun amma Sanki gözlerin kal der gibi, gibi