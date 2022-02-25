24 Ayar Şarkı Sözleri
Barış Manço 24 Ayar şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Barış Manço 24 Ayar şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan 24 Ayar sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Ben yaralı kurt, sen kınalı kuzu
Biraz cilve aşkın biberi tuzu
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Sanki biraz naz ediyorsun amma
Senin bana gönlün var gibi, gibi
Yüzüme karşı git diyorsun amma
Sanki gözlerin kal der gibi, gibi
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Yeter çektiğim, insaf et gayri
Senin bana gönlün var gibi, gibi
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Arpa buğday yan yana orak istemez
Yağız at şahlandı mı durak dinlemez
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Sen de biraz naz ediyorsun amma
Sanki bana gönlün var gibi, gibi
Yüzüme karşı git diyorsun amma
Sanki gözlerin kal der gibi, gibi
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Yeter çektiğim, insaf et gayri
Senin bana gönlün var gibi, gibi
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Zehirin şifası süt ile incir
Ellerim kelepçe, yüreğim zincir
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Sanki fazla naz ediyorsun amma
Senin bana gönlün var gibi, gibi
Yüzüme karşı git diyorsun amma
Sanki gözlerin kal der gibi, gibi
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Yeter çektiğim, insaf et gayri
Senin bana gönlün var gibi, gibi
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Kimse sevemez, benim gibi seni
Kırk yılda bir gelir Barış gibisi
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Sen de fazla naz ediyorsun amma
Yine de bana gönlün var gibi, gibi
Yüzüme karşı git diyorsun amma
Sanki gözlerin kal der gibi, gibi
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Sıra sıra dağlardan
Erişilmez yaylalardan
Kuş uçmaz kervan geçmez
Bilinmez binbir yoldan
Gel dedin de gelmedim mi?
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Söyle gelmedim mi?
Söyle gelmedim mi?
Amman hele hele sultan
Zalım zalım sultan söyle, söyle
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Söyle gelmedim mi?
Söyle gelmedim mi?
Amman hele hele sultan
Zalım zalım sultan söyle
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Gül yüzünden, bal yanaktan
Sırma saçtan, al dudaktan
Kumru gibi kaçan gözden
İnce belden, al topuktan
Sev dedin de sevmedim mi?
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Söyle sevmedim mi?
Söyle sevmedim mi?
Amman hele hele sultan
Zalım zalım sultan söyle, söyle
**
Söyle sevmedim mi?
Söyle sevmedim mi?
Amman hele hele sultan
Zalım zalım sultan söyle
**
Barış kul sana kurban
Yoktur derdime derman
Hançerini vur sineme
Çok naz ettin zalım sultan
Öl de gayri öleyim mi?
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Söyle öleyim mi?
Söyle öleyim mi?
Amman hele hele sultan
Zalım zalım sultan söyle, söyle
**
Söyle öleyim mi?
Söyle öleyim mi?
Amman hele hele sultan
Zalım zalım sultan söyle, söyle
**
Söyle öleyim mi?
Söyle öleyim mi?
Amman hele hele sultan
Zalım zalım sultan söyle, söyle
**
Söyle öleyim mi?
Söyle öleyim mi?
Amman hele hele sultan
Zalım zalım sultan söyle, söyle
**
Söyle öleyim mi?
Söyle öleyim mi?
Amman hele hele sultan
Zalım zalım sultan söyle, söyle
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Söyle öleyim mi?
Söyle öleyim mi?
Amman hele hele sultan
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