Barış Manço

-
Sen cennete uçtun ama
Kokun sinmiş yatağıma, odama
**
Derin derin soluyorum seni
İçime hapsediyorum seni
Alışamadım bir türlü yokluğuna, gül bebeğim
Sensiz yaşamak ne kadar zor
Ayrılık acısını gel bana sor
Nasıl kıydın kendine, gül bebeğim?
**
Geceler çok soğuk, geceler sessiz
Nasıl yaşarım şimdi ben sensiz?
**
Hani bana verdiğin o sözler?
Hani o gülen masum gözler?
Alışamadım bir türlü yokluğuna, gül bebeğim
Sensiz yaşamak ne kadar zor
Ayrılık acısını gel bana sor
Nasıl kıydın kendine, gül bebeğim?
**
Göz yaşım karıştı yağmura
Damla damla süzülüyor toprağa
Bizi ancak ölüm ayırır diyordun bana
Söyle nasıl kıydın kendine, gül bebeğim?
Seni benden ölüm bile ayıramadı işte
Nasıl kıydın kendine, söyle, gül bebeğim?
**
Dar geliyor bana bu yerler
Kırılsın seni taşıyan bu eller
**
Hani bana verdiğin o sözler?
Hani o gülen masum gözler?
Alışamadım bir türlü yokluğuna, gül bebeğim
Sensiz yaşamak ne kadar zor
Ayrılık acısını gel bana sor
Nasıl kıydın kendine, gül bebeğim?
**
Sen cennete uçtun ama
Kokun sinmiş yatağıma odama
**
Derin derin soluyorum seni
İçime hapsediyorum seni
Alışamadım bir türlü yokluğuna, gül bebeğim
Sensiz yaşamak ne kadar zor
Ayrılık acısını gel bana sor
Nasıl kıydın kendine, gül bebeğim?
**
Dar geliyor bana bu yerler
Yaşanmaz oldu kara geceler
Kırılsın seni taşıyan bu eller, gül bebeğim
Sensiz yaşamak ne kadar zor
Ayrılık acısını gel bana sor
Nasıl kıydın kendine, gül bebeğim?
**
Dar geliyor bana bu yerler
Yaşanmaz oldu kara geceler
Kırılsın seni taşıyan bu eller, gül bebeğim
Sensiz yaşamak ne kadar zor
-
Ağlayayım mı devrilen yıllara
Göz yumdum sade birkaç anıya
Utanma, sıkılma benden, mecburum
Olgunum, anlarım derdinden, yorgunum
***
Bazen utanıyorum sevgimden
Bazen korkuyorum ölümden
Neler geçer yar sözünden
Hüzün geçer gül yüzünden
***
Bazen utanıyorum sevgimden
Bazen korkuyorum ölümden
Neler geçer yar sözünden
Hüzün geçer gül yüzünden
***
Yaşın kadar geçtim sevgiden
Her sevgi değildi böyle derinden
Önce heyecandan, sonra yaşlılıktan
Titriyor, titriyor, titriyor ellerim
***
Ne olur kızma!
Genç değilim ki sevgilim...
***
Önce heyecandan, sonra yaşlılıktan
Titriyor, titriyor, titriyor ellerim
Ne olur kızma!
Genç değilim ki sevgilim...
***
Ağlayayım mı devrilen yıllara
Göz yumdum sade birkaç anıya
Utanma, sıkılma benden, mecburum
Olgunum, anlarım derdinden, yorgunum
***
Bazen utanıyorum sevgimden
Bazen korkuyorum ölümden
Neler geçer yar sözünden
Hüzün geçer gül yüzünden
***
Bazen utanıyorum sevgimden
Bazen korkuyorum ölümden
Neler geçer yar sözünden
Hüzün geçer gül yüzünden
***
Yaşın kadar geçtim sevgiden
Her sevgi değildi böyle derinden
Önce heyecandan, sonra yaşlılıktan
Titriyor, titriyor, titriyor ellerim
***
Ne olur kızma!
Genç değilim ki sevgilim...
***
Önce heyecandan, sonra yaşlılıktan
Titriyor, titriyor, titriyor ellerim
Ne olur kızma!
Genç değilim ki sevgilim...
-
Elveda dedin
Bunu nasıl söyledin
Sokaklar yine bomboş
Acınacak haldeyim
***
Gözlerim doluyor
Tenimde bir üşüme
Gün geçer gönül geçmez
Unuturum belki de
***
Kurtulur mu söyle
Bu kalbim bu sevdadan
Kolay olmaz öyle
Toparlanmak ardından
***
Yalvarmam boşuna bekleme hiç aramam
Gün olur ayrılık unutulur, yeterim kendime
Yok olamam acılarla
-
Bir sabah uyanıp da
Bakarım belki olursun yanımda
Dokunur gururuma
Beklerim seni bu evin anısına
Yeter, yeter geçer
***
Bir sabah uyanıp da
Bakarım belki olursun yanımda
Dokunur gururuma
Beklerim seni bu evin anısına
***
Bir sabah uyanıp da
Bakarım belki olursun yanımda
Dokunur gururuma
Beklerim seni bu evin anısına
Yeter, yeter geçer
***
Söyle bana nedir bu tafra?
Sebepsiz hiç kaldım yasta
Söz ver bana, üzme beni
Kırma beni, yormam seni
***
Hayırsızım, ah hayırsızım
Sensiz inan çok yalnızım
Hata değil benim yazgım
Düzelmiyor sevmen lazım
***
Hadi gel, müjdeler ver
Gözlerimdeki yaşları sil yeter
Tut, tut ellerimi
Sarıl sen de bana şımarık sevgilim
***
Hadi gel, müjdeler ver
Gözlerimdeki yaşları sil yeter
Tut, tut ellerimi
Sarıl sen de bana şımarık sevgilim
Yeter, yeter geçer
***
Söyle bana nedir bu tafra?
Sebepsiz hiç kaldım yasta
Söz ver bana, üzme beni
Kırma beni, yormam seni
***
Hayırsızım, ah hayırsızım
Sensiz inan çok yalnızım
Hata değil benim yazgım
Düzelmiyor sevmen lazım
***
Hadi gel, üzmeden gel
Ağlıyor kalbim sev yeter
Sev, inan yeter
Zordu, yordu bu acı günler
***
Hadi gel, müjdeler ver
Gözlerimdeki yaşları sil yeter
Tut, tut ellerimi
Sarıl sen de bana şımarık sevgilim
-
Beni ne hale koydun insafsız
Böyle mi ayrılacaktık?
Ben böyle, yana yana
Ne hale düştüm
***
Yine taş toprak
Yüreğim çırılçıplak
Hadi bir bak sonumuza
Neler olacak?
***
Ah burası
Yanıyor efkarımdan
Geceler kucak açmış
Neler olacak?
***
Beni ne hale koydun insafsız
Böyle mi ayrılacaktık?
Ben böyle, yana yana
Ne hale düştüm
***
Beni ne hale koydun insafsız
Böyle mi ayrılacaktık?
Ben böyle, yana yana
Ne hale düştüm
***
Gel, gel, gel
Gel, hadi gel
Hadi gel de gel bir sarıver
Yüreğim unutmuyor
Hadi sen de, sen de seviver
***
Gel, hadi gel
Hadi gel de gel bir sarıver
Yüreğim unutmuyor
Hadi sen de, sen de seviver
***
Yine taş toprak
Yüreğim çırılçıplak
Hadi bir bak sonumuza
Neler olacak?
***
Ah burası
Yanıyor efkarımdan
Geceler kucak açmış
Neler olacak?
***
Beni ne hale koydun insafsız
Böyle mi ayrılacaktık?
Ben böyle, yana yana
Ne hale düştüm
***
Beni ne hale koydun insafsız
Böyle mi ayrılacaktık?
Ben böyle, yana yana
Ne hale düştüm
***
Gel, gel, gel
Gel, hadi gel
Hadi gel de gel bir sarıver
Yüreğim unutmuyor
Hadi sen de, sen de seviver
***
Gel, hadi gel
Hadi gel de gel bir sarıver
Yüreğim unutmuyor
Hadi sen de, sen de seviver
***
Gel, hadi gel
Hadi gel de gel bir sarıver
Yüreğim unutmuyor
Hadi sen de, sen de seviver
***
Gel, hadi gel
Hadi gel de gel bir sarıver
Yüreğim unutmuyor
Hadi sen de, sen de seviver
-
Sus, soru sorma
Sarıl yalnızca, susadım sana
Sus, utanıyorum itiraflardan
Ama mecburum sana
***
Sus, beni yorma
Olmadı işte, sen olmayınca
Sus, benle oynama
Söylemek çok zor ama mecburum sana
***
Neden Tanrım?
Bu yürek sana yanar
İstersen deli de
Ya sen ya hiç işte o kadar
***
Ya sen ya hiç, bana aşkın lazım
Ya sen ya hiç, beni anla canım
Ya sen ya hiç, gel öldür razıyım
Ya sen ya hiç, sensiz anlamsızım
***
Ya sen ya hiç, bana aşkın lazım
Vazgeçmem senden öyle inatçıyım
***
Sus, beni yorma
Olmadı işte, sen olmayınca
Sus, benle oynama
Söylemek çok zor ama mecburum sana
***
Neden Tanrım?
Bu yürek sana yanar
İstersen deli de
Ya sen ya hiç işte o kadar
***
Ya sen ya hiç, bana aşkın lazım
Ya sen ya hiç, beni anla canım
Ya sen ya hiç, gel öldür razıyım
Ya sen ya hiç, sensiz anlamsızım
***
Ya sen ya hiç, bana aşkın lazım
Vazgeçmem senden öyle inatçıyım
***
Ya sen ya hiç, bana aşkın lazım
Ya sen ya hiç, beni anla canım
Ya sen ya hiç, gel öldür razıyım
Ya sen ya hiç, sensiz anlamsızım
***
Ya sen ya hiç, bana aşkın lazım
Vazgeçmem senden öyle inatçıyım
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