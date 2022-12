Barış Manço

Karabağ da talan var Ak gerdana saldıran var Demirsen durun gedim Gözü yolda kalan var Demirsen durun durun gedim Gözü yolda kalan var Şeyh Ahmet Yesevi nin yaktığı ateş Ateş değil sanki şerbet iç dolu dolu Şeyh Ahmet Yesevi nin yaktığı ateş Ateş değil sanki şerbet iç dolu dolu Binbir nakış söyler yerde kilimler Binbir nakış söyler yerde kilimler Atayurttan Balkana ille Anadolu ille Anadolu Atayurttan Balkana ille Anadolu ille Anadolu Bu asla bir turan değil muhteşem bir tufandır Kavuşan elalem değil Can ile Canandır Bu asla bir turan değil muhteşem bir tufandır Kavuşan elalem değil Can ile Canandır Şimdi türkü söylemenin işte tam zamanıdır İki gözüm bu işin yok sağı solu yok sağı solu Şimdi türkü söylemenin tam zamanıdır İki gözüm bu işin yok sağı solu yok sağı solu İki gözüm bu işin yok sağı solu yok sağı solu Bu asla bir turan değil muhteşem bir tufandır Kavuşan elalem değil Can ile Canandır Şimdi türkü söylemenin işte tam zamanıdır İki gözüm bu işin yok sağı solu yok sağı solu Şimdi türkü söylemenin tam zamanıdır İki gözüm bu işin yok sağı solu yok sağı solu İki gözüm bu işin yok sağı solu yok sağı solu

Ha bir ki, ha bir ki üç dört *** "Üzgünüm" dedi "I am sorry" Duck Donald'ın Hamburg işi köftesi oh yeah! *** Pazar payı Bundan sonra "if you eat" Yersen yani oh yeah Fifty fifty ok mi? Fifty fifty ok mi? *** İnegöl işi ve Sultanahmet Ve Rumeli yani yerli malı köfteler vah vah (Vah vah) İşler kesat, örgütlenmeli Yola düşüp Ankara'lara gitmeli eyvah! (Eyvah) Ekonomi liberal hay allah! Ekonomi liberal hay allah! *** Bütün köftecileri Türkiye'nin Birleşin, yallah! (yallah) (Hamburger go home!) (Yaşasın köfteler!) Bütün köftecileri Türkiye'nin Birleşin, yallah! (yallah) İyi olur inşallah İyi olur inşallah *** Netice Hatice, köfteler Niyazi Yani ne şehit, ne de gazi eyvah! Netice Hatice, köfteler Niyazi Yani ne şehit, ne de gazi eyvah! Burger oldu köfteler maşallah