Barış Manço

Kendimi bildim bileli yollarda tükettim koskoca bir ömrü Bir uçtan bir uca gezdim şu fani dünyayı Okumuşu, cahili, yoksulu, zengini hiç farkı yok, hepsi aynı Sonunda ben de anladım Hanya'yı Konya'yı ** Sanki insanlık pazara çıkmış, ekmek aslanın ağzında Bir sıcak çorba içer misin diyen yok Dört duvarı ören çatısını kapatıp içerden kitlemiş kapıyı Bir döşek de sana serelim buyur diyen yok ** Tek bir soru, hemşerim memleket nire? Bu dünya benim memleket (Hayır anlamadın), hemşerim esas memleket nire? Bu dünya benim memleket Tövbe, tövbe, tövbe, tövbe ** Kardeşlik ve eşitlik üstüne uzun uzun nutuklar çekip Niye senin derin benden daha koyu diyen çok Kaşının altında gözün var diye silahlanıp ölüme koşarken Kalan dul ve yetim ne yer, ne içer soran yok ** Barış garibim bulamadı çözümü, oturdu etti bunca sözü Gelin hep beraber anlaşalım diyen yok Zaten paramparça bölünmüş ve yaşanmaz olmuş dünyamız Daha fazla kesip bölmeye hiç gerek yok ** Tek bir soru, hemşerim memleket nire? Bu dünya benim memleket Hayır anlamadın, hemşerim esas memleket nire? Dedim ya yahu bu dünya benim memleket Tövbe, tövbe, tövbe, tövbe ** Hemşerim memleket nire? Bu dünya benim memleket Hayır anlamadın, hemşerim esas memleket nire? Bu dünya benim memleket ** Hemşerim memleket nire? Dedim ya yahu bu dünya benim memleket (Hayır anlamadın), hemşerim esas memleket nire? Bu dünya benim memleket ** Hemşerim memleket nire? Bu dünya benim memleket (Hayır anlamadın), hemşerim esas memleket nire? Dedim ya yahu bu dünya benim memleket ** Hemşerim memleket nire? Dedim ya yahu bu dünya benim memleket Hayır anlamadın, hemşerim esas memleket nire? Bu dünya benim memleket

Yine sensiz geçen bir gecenin Buz gibi sabahında Bu korkunç yalnızlığımda Seni bekliyorum, yanıyor yüreğim ** Yine gözyaşlarım yağmur gibi Yaşıyorum anılarla Bir şeyler kopuyor sanki Taa şuramda yanıyor yüreğim ** Allah'ım güç ver bana, sığındım sana Bu ne dayanılmaz bir acı, sabır ver bana Yeter artık çektiklerim, bitsin bu ceza Ümitsiz haykırıyorum, ne olur dön bana ** Allah'ım güç ver bana, sığındım sana Bu ne dayanılmaz bir acı, sabır ver bana Yeter artık çektiklerim, bitsin bu ceza Ümitsiz haykırıyorum, ne olur dön bana ** Sana yazdığım en son şarkı bu Artık kırıldı kalemim Gökler şahidim olsun ki Seni seviyorum, yanıyor yüreğim ** Sonbahar yaprakları gibi Savruldu ümitlerim Son bir kez duymak istersen Seni seviyorum, yanıyor yüreğim ** Allah'ım güç ver bana, sığındım sana Bu ne dayanılmaz bir acı, sabır ver bana Yeter artık çektiklerim, bitsin bu ceza Ümitsiz haykırıyorum, ne olur dön bana ** Allah'ım güç ver bana, sığındım sana Bu ne dayanılmaz bir acı, sabır ver bana Yeter artık çektiklerim, bitsin bu ceza Ümitsiz haykırıyorum, ne olur dön bana ** Allah'ım güç ver bana, sığındım sana Bu ne dayanılmaz bir acı, sabır ver bana Yeter artık çektiklerim, bitsin bu ceza Ümitsiz haykırıyorum, ne olur dön bana