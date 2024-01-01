Iste Hendek Iste Deve (orj) Şarkı Sözleri
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Barış Manço
Iste Hendek Iste Deve (orj)
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Kuyu başına vardım Zeynep'im beklerdiye
Nasıl haberin almışsa dayı, emmi hep orda
Dediler ne ararsın, kızı almak mı istersin?
Sana bir çift sözümüz var hele buysa niyetin
İşte hendek işte deve, ya atlarsın ya düşersin
Baktın olmaz vazgeçersin, zordur almak bizden kızı
İşte Halep işte arşın, ya aşarsın ya biçersin
Baktın olmaz vazgeçersin, zordur almak bizden kızı
Sögüdün dalı uzun, Barış'ın gönlü hüzün
Elim eline değmedi varın anlayın gayri
İşte hendek işte deve, ya atlarsın ya düşersin
Baktın olmaz vazgeçersin, zordur almak bizden kızı
İşte Halep işte arşın, ya aşarsın ya biçersin
Baktın olmaz vazgeçersin, zordur almak bizden kızı