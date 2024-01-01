Barış Manço

Kuyu başına vardım Zeynep'im beklerdiye Nasıl haberin almışsa dayı, emmi hep orda Dediler ne ararsın, kızı almak mı istersin? Sana bir çift sözümüz var hele buysa niyetin İşte hendek işte deve, ya atlarsın ya düşersin Baktın olmaz vazgeçersin, zordur almak bizden kızı İşte Halep işte arşın, ya aşarsın ya biçersin Baktın olmaz vazgeçersin, zordur almak bizden kızı Sögüdün dalı uzun, Barış'ın gönlü hüzün Elim eline değmedi varın anlayın gayri İşte hendek işte deve, ya atlarsın ya düşersin Baktın olmaz vazgeçersin, zordur almak bizden kızı İşte Halep işte arşın, ya aşarsın ya biçersin Baktın olmaz vazgeçersin, zordur almak bizden kızı