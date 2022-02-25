Barış Manço

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Ateş sadece düştüğü yeri yakar, nedir bu dünyanın hali
Bir sana bir bana, al gülüm ver gülüm, sev beni seveyim ki seni
**
Dünyanın hali böyle
(Al gülüm ver gülüm)
(Al gülüm ver gülüm)
Bir bakışın yeter, düşerim yollarına, dünyalar güzeli Kezban
Sarı sarı bileziği takarım kollarına, dünyalar güzeli Kezban
**
Babası yıllarca didinip çabalamış, oğluna bir bağ bırakmış
Hayırsız evlat üzümünü yemiş ama merak edip de sormamış
**
Dünyanın hali böyle
(Al gülüm ver gülüm)
(Al gülüm ver gülüm)
Bir bakışın yeter, düşerim yollarına, dünyalar güzeli Kezban
Sarı sarı bileziği takarım kollarına, dünyalar güzeli Kezban
**
Bir bakışın yeter, düşerim yollarına, dünyalar güzeli Kezban
Sarı sarı bileziği takarım kollarına, dünyalar güzeli Kezban
**
Kitabına uyduran kervanı yükleyip yüksek dağlardan aşırır
Beceriksiz kişi sağa sola bakınıp da düz ovada yolunu şaşırır
**
Dünyanın hali böyle
(Al gülüm ver gülüm)
(Al gülüm ver gülüm)
Bir bakışın yeter, düşerim yollarına, dünyalar güzeli Kezban
Sarı sarı bileziği takarım kollarına, dünyalar güzeli Kezban
Bir bakışın yeter, düşerim yollarına, dünyalar güzeli Kezban
Sarı sarı bileziği takarım kollarına, dünyalar güzeli Kezban
Bir bakışın yeter, düşerim yollarına, dünyalar güzeli Kezban
Sarı sarı bileziği takarım kollarına, dünyalar güzeli Kezban
-
Kara haber tez duyulur, unutsun beni demişsin
Bende kalan resimleri, mektupları istemişsin
Üzülme sevdiceğim, bir daha çıkmam karşına
Sana son kez yazıyorum, hatıralar yeter bana
**
Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı
Ben nasıl unuturum seni? can bedenden çıkmayınca
**
Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı
Ben nasıl unuturum seni? can bedenden çıkmayınca
**
Kurumuş bir çiçek buldum, mektupların arasında
Bir tek onu saklıyorum, onu da çok görme bana
Aşkların en güzelini, yaşamıştık yıllarca
Bütün hüzünlü şarkılar, hatırlatır seni bana
**
Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı
Ben nasıl unuturum seni? can bedenden çıkmayınca
**
Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı
Ben nasıl unuturum seni? can bedenden çıkmayınca
**
Kırıldı kanadım kolum. ne yerim var, ne yurdum
Gurbet ele düştü yolum, yuvasız kuşlar misali
Selvi boylum senin için, katlanırım bu yazgıya
Böyle yazmışsa yaradan, kara toprak yeter bana
**
Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı
Ben nasıl unuturum seni? can bedenden çıkmayınca
**
Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı
Ben nasıl unuturum seni? can bedenden çıkmayınca
**
Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı
Ben nasıl unuturum seni? can bedenden çıkmayınca
**
Unutma ki dünya fani, veren Allah alır canı
Ben nasıl unuturum seni? can bedenden çıkmayınca
Unutma ki
-
Güle güle oğlum ne kadar da çabuk geçmiş meğer yıllar
Kendi kanatlarınla uçacak kadar büyüdün ha
O kadar oldun mu sen oğlum?
O kadar büyüdün mü?
**
Güle güle oğlum
Demek artık sen de yuva kuruyorsun
Sevdiğin kızla bugün evleniyorsun
Mutluluklar sana benim aslan oğlum
**
Yine de son bir nasihat benden sana
Tanrı'nın en büyük lütfu bu unutma
Sar onu kollarınla
Sar, sar, sar
**
Güle güle oğlum
Gözlerimin nemlendiğine aldırma
Sen de anlarsın bir gün baba olunca
Hadi, hadi artık gidelim, davetlileri bekletmeyelim
**
Güle güle oğlum
Güle güle
Güle güle oğlum
Güle güle
-
Hatırlasana, hani bana söz vermiştin
O akşam ayrılırken, döneceğim demiştin
Yıllar geçti, bekledim boş ümitlerle
Hatırlasana, hani bana söz vermiştin
O akşam ayrılırken, seviyorum demiştin
Yıllar geçti, bekledim boş ümitlerle
**
Duydum ki bugün evleniyormuşsun
Artık başkasının oluyormuşsun
Gücüm kalmadı dayanmaya
Ağlamak istiyorum doya doya, hıçkıra hıçkıra
**
Hatırlasana, böyle mi söz vermiştin
O akşam ayrılırken, seviyorum demiştin
Yıllar geçti, bekledim yaşlı gözlerle
**
Duydum ki bugün evleniyormuşsun
Artık başkasının oluyormuşsun
Gücüm kalmadı dayanmaya
Ağlamak istiyorum doya doya, hıçkıra hıçkıra
Doya doya, hıçkıra hıçkıra
-
Nasıl böylesine rahatsın ki?
Sanki hiç bir şey olmamış gibi
Yıllar boyu ümitsizce
Seni bekledim, geldin mi ki?
Bir gün olsun kapım çalıp
Halim nedir, sordun mu ki?
**
Çek ellerini ellerimden
Çek gözlerini gözlerimden
Bunca yıldır yokluğunda
Alıştım ben yalnızlığa
İçimde bir çok şey kırıldı
Çok geç artık, dönme bana
**
Hayır, hayır, boşuna yalvarma
İnanmıyorum sana
Hayır, hayır, gözyaşına da hayır
İnanmıyorum sana
Hayır, hayır, yüzbin kere hayır
Acı çektirme bana
Hayır, hayır, yüzbin kere hayır
İnanmıyorum sana
**
Sen hiçbir zaman dost olmadın
Hiç, hiç bir zaman destek olmadın
Yıllarca hep sustum ama
Bir tek şey istiyorum senden
Onurlu bir yabancı gibi
Lütfen artık çık git bu evden
**
Hayır, hayır, boşuna yalvarma
İnanmıyorum sana
Hayır, hayır, gözyaşına da hayır
İnanmıyorum sana
Hayır, hayır, yüzbin kere hayır
Acı çektirme bana
Hayır, hayır, yüzbin kere hayır
İnanmıyorum sana
-
Nasıl anlatsam bilemiyorum, içim içime sığmıyor
O deli dolu, neşe dolu kişi ben değilim sanki (sanki, sanki)
Dışarısı buz gibi lapa lapa kar var, benim içim yanıyor
Eksi kırk derece soğuk suda bile yüzerim inan ki (inan ki, inan ki)
**
Kara sevda, kara sevda dedikleri daha ne olabilir ki?
Kara sevda, kara sevda, seni benden kim ayırabilir ki?
Çocukça bir aşk deyip de geçme, sakın gülme halime
Nasıl olduğunu anlayamadım ama seviyorum seni delicesine
Kara sevda
Hu hu hu hu hu
**
Nasıl anlatsam bilemiyorum, gözlerim kararıyor
Tepe taklak oldu dünya tersine sanki (sanki, sanki)
Bütün aşıklar el ele, kol kola, cıvıl cıvıl geziyor
Bense Nuh'un gemisinde tek başıma gibi inan ki (inan ki, inan ki)
**
Kara sevda, kara sevda dedikleri daha ne olabilir ki?
Kara sevda, kara sevda, seni benden kim ayırabilir ki?
Çocukça bir aşk deyip de geçme, sakın gülme halime
Nasıl olduğunu anlayamadım ama seviyorum seni delicesine
Kara sevda
Hu hu hu hu hu
**
Kara sevda, kara sevda dedikleri daha ne olabilir ki?
Kara sevda, kara sevda, seni benden kim ayırabilir ki?
Çocukça bir aşk deyip de geçme, sakın gülme halime
Nasıl olduğunu anlayamadım ama seviyorum seni delicesine
Çocukça bir aşk deyip de geçme, sakın gülme halime
Nasıl olduğunu anlayamadım ama seviyorum seni delicesine
Kara sevda
Hu hu hu hu hu
Kara sevda
Kara sevda
Hu hu hu hu hu
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