Barış Manço

Kirpiklerin ok ok eyle Vur sineme öldür beni Kirpiklerin ok ok eyle Vur sineme öldür beni ** Bıktım dünyanın halından Vur sineme öldür beni Öldür beni Öldür beni Öldür beni oyyy ** Bıktım dünyanın halından Vur sineme öldür beni Öldür beni Öldür beni Öldür beni oyyy ** Yoktur ellere mihnetim Varsa indinde kıymetim Yoktur ellere mihnetim Varsa indinde kıymetim ** Eğer satmaksa niyetin Vur sineme öldür beni Öldür beni Öldür beni Öldür beni oyyy ** Eğer satmaksa niyetin Vur sineme öldür beni Öldür beni Öldür beni Öldür beni oyyy ** Kirpiklerin ok ok eyle Vur sineme öldür beni Kirpiklerin ok ok eyle Vur sineme öldür beni ** Bıktım dünyanın halından Vur sineme öldür beni Öldür beni Öldür beni Öldür beni oyyy ** Bıktım dünyanın halından Vur sineme öldür beni Öldür beni Öldür beni Öldür beni oyyy ** Dur ben ölem oyyy ben ölem Dur ben ölem oyyy ben ölem Oyyy Dur ben ölem, dur ben ölem