Kirpiklerin Ok Ok Eyle Şarkı Sözleri
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Barış Manço
Kirpiklerin Ok Ok Eyle
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Kirpiklerin ok ok eyle
Vur sineme öldür beni
Kirpiklerin ok ok eyle
Vur sineme öldür beni
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Bıktım dünyanın halından
Vur sineme öldür beni
Öldür beni
Öldür beni
Öldür beni oyyy
**
Bıktım dünyanın halından
Vur sineme öldür beni
Öldür beni
Öldür beni
Öldür beni oyyy
**
Yoktur ellere mihnetim
Varsa indinde kıymetim
Yoktur ellere mihnetim
Varsa indinde kıymetim
**
Eğer satmaksa niyetin
Vur sineme öldür beni
Öldür beni
Öldür beni
Öldür beni oyyy
**
Eğer satmaksa niyetin
Vur sineme öldür beni
Öldür beni
Öldür beni
Öldür beni oyyy
**
Kirpiklerin ok ok eyle
Vur sineme öldür beni
Kirpiklerin ok ok eyle
Vur sineme öldür beni
**
Bıktım dünyanın halından
Vur sineme öldür beni
Öldür beni
Öldür beni
Öldür beni oyyy
**
Bıktım dünyanın halından
Vur sineme öldür beni
Öldür beni
Öldür beni
Öldür beni oyyy
**
Dur ben ölem oyyy ben ölem
Dur ben ölem oyyy ben ölem
Oyyy
Dur ben ölem, dur ben ölem