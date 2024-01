Barış Manço

Corre un fiume fra quelle montagne Li c'e un fiore della casa grande Ti offiera il vino se lo chiederai E ti sentirai bene Perché tu sei bello e giovane Come il suo grande amore Puoi sognare quel che vuoi ma aver non puoi I suoi baci, le sue labbra son soltanto suoi Puoi sognare quel che vuoi ma aver non puoi Il suo cuore, il suo amore son soltanto suoi Non c'è altro che vivere della Casa della mamma Tulipano stai dubitando Le cose che ti dico ma è pura verità Credimi, amico Non fare l'errore della mia gioventù Mai non credere agli altri Gli ho spezzato il cuore, rovinato il cuor Ero il suo grande amore Puoi sognare quel che vuoi ma aver non puoi I suoi baci, le sue labbra son soltanto suoi Puoi sognare quel che vuoi ma aver non puoi Il suo cuore, il suo amore son soltanto suoi Non c'è altro che vivere della Casa della mamma Tulipano Puoi sognare quel che vuoi ma aver non puoi I suoi baci, le sue labbra son soltanto suoi Puoi sognare quel che vuoi ma aver non puoi Il suo cuore, il suo amore son soltanto suoi Non c'è altro che vivere della Casa della mamma Tulipano Puoi sognare quel che vuoi ma aver non puoi I suoi baci, le sue labbra son soltanto suoi Puoi sognare quel che vuoi ma aver non puoi Il suo cuore, il suo amore son soltanto suoi Non c'è altro che vivere della Casa della mamma Tulipano