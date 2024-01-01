Barış Manço

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Evvel zaman içinde kalbur saman içinde
Kaf Dağı'nın ardında uzak bir ülkede
Kozu paylaşmak için iki düşman kabile
Seçtiler iki civan sürdüler meydane
Biri aslan yürekli marur kartal misali
Biri ürkek bakışlı anka kuşu sanki
Çektiler silahları çünkü ilahlar kurban ister
Töreler aşk dinlemez yalnız emreder
Hamburger gençliğin sevgilisi
Hamburger sevdanın yanık sesi
Hamburger çift kaşarlı bir rüya
Hamburger olmaz güzelin böylesi
Biraz soğan biraz ketçap
Salata malata hardal ketçap
Hamburger bu aşk fizik ötesi
Hamburger çıtır çıtır patates ile
Hamburger dilinmiş turşu ile
Hamburger batıya açılan pencere
Hamburger pencereden uçtu tencere
Biraz soğan biraz ketçap
Salata malata hardal ketçap
Lahmacun lahmacun
Dünyayı dolaş benzeri yoktur edalı işveli lahmacun
Sen sofranı kur yemeyen toktur şifalı cilveli lahmacun
Mis gibi tereyağ envai bahar biberli sumaklı lahmacun
Beş dakika pişir tam orta karar ceylan bakışlı lahmacun
Hamburger yaşlı genç ayırt etmez
Hamburger esmer sarışın fark etmez
Hamburger güler yüzlü herkese
Hamburger oda güler naz etme
Biraz soğan biraz ketçap
Salata malata hardal ketçap
Lahmacun lahmacun
Dürüp dürüp sar kenarını tutma nazik salçalı lahmacun
Kuzu kulağıyla rokayı unutma limonlu ekşili lahmacun
Yandım dedikçe buz gibi ayran şalgam suyu lahmacun
Bin derde deva maydonuzuylan hamuru nakışlı lahmacun
Hamburger batıya açılan pencere
Hamburger pencereden uçtu tencere
Lahmacun lahmacun
Kıyması bolca soğanı da onca neşelendikçe kahroldukça
Hamburger bu aşk fizik ötesi
Salçalı koruklu biberli olsa sona kalan donup saçını da yolsa
Aslan yürekli burger ceylan bakışlı lahmacun
Çelik bilekli burger hamur nakışlı lahmacun
Gözümün nuru burger ciğer parem ne der
Lahburger lahburger
Lahburger lahburger
Bu öykü böyle gider başı sonu bilinmez
Bilinen şeyler ise her zaman söylenmez
Rakı da bir ayran da içmesini bilene
Şap da bir şeker de bir tokum diyene
Şal da bir çuha da bir giymesini bilene
Güzel de bir çirkin de sevdim diyene
Her yeni doğan bebek yeni bir dünya demek
Aç gözünü hoş geldin lahburger bebek
Onlar erdi murada kerevet bize kaldı
Bu yarışta bayrağı lahburger aldı
Her yeni doğan bebek yeni bir dünya demek
Aç gözünü hoş geldin lahburger bebek
Onlar erdi murada kerevet bize kaldı
Bu yarışta bayrağı lahburger aldı
Her yeni doğan bebek yeni bir dünya demek
Aç gözünü hoş geldin lahburger bebek
Onlar erdi murada kerevet bize kaldı
Bu yarışta bayrağı lahburger aldı
-
Ben yaralı kurt, sen kınalı kuzu
Biraz cilve aşkın biberi tuzu
**
Sanki biraz naz ediyorsun amma
Senin bana gönlün var gibi, gibi
Yüzüme karşı git diyorsun amma
Sanki gözlerin kal der gibi, gibi
**
Yeter çektiğim, insaf et gayri
Senin bana gönlün var gibi, gibi
**
Arpa buğday yan yana orak istemez
Yağız at şahlandı mı durak dinlemez
**
Sen de biraz naz ediyorsun amma
Sanki bana gönlün var gibi, gibi
Yüzüme karşı git diyorsun amma
Sanki gözlerin kal der gibi, gibi
**
Yeter çektiğim, insaf et gayri
Senin bana gönlün var gibi, gibi
**
Zehirin şifası süt ile incir
Ellerim kelepçe, yüreğim zincir
**
Sanki fazla naz ediyorsun amma
Senin bana gönlün var gibi, gibi
Yüzüme karşı git diyorsun amma
Sanki gözlerin kal der gibi, gibi
**
Yeter çektiğim, insaf et gayri
Senin bana gönlün var gibi, gibi
**
Kimse sevemez, benim gibi seni
Kırk yılda bir gelir Barış gibisi
**
Sen de fazla naz ediyorsun amma
Yine de bana gönlün var gibi, gibi
Yüzüme karşı git diyorsun amma
Sanki gözlerin kal der gibi, gibi
-
Sıra sıra dağlardan
Erişilmez yaylalardan
Kuş uçmaz kervan geçmez
Bilinmez binbir yoldan
Gel dedin de gelmedim mi?
**
Söyle gelmedim mi?
Söyle gelmedim mi?
Amman hele hele sultan
Zalım zalım sultan söyle, söyle
**
Söyle gelmedim mi?
Söyle gelmedim mi?
Amman hele hele sultan
Zalım zalım sultan söyle
**
Gül yüzünden, bal yanaktan
Sırma saçtan, al dudaktan
Kumru gibi kaçan gözden
İnce belden, al topuktan
Sev dedin de sevmedim mi?
**
Söyle sevmedim mi?
Söyle sevmedim mi?
Amman hele hele sultan
Zalım zalım sultan söyle, söyle
**
Söyle sevmedim mi?
Söyle sevmedim mi?
Amman hele hele sultan
Zalım zalım sultan söyle
**
Barış kul sana kurban
Yoktur derdime derman
Hançerini vur sineme
Çok naz ettin zalım sultan
Öl de gayri öleyim mi?
**
Söyle öleyim mi?
Söyle öleyim mi?
Amman hele hele sultan
Zalım zalım sultan söyle, söyle
**
Söyle öleyim mi?
Söyle öleyim mi?
Amman hele hele sultan
Zalım zalım sultan söyle, söyle
**
Söyle öleyim mi?
Söyle öleyim mi?
Amman hele hele sultan
Zalım zalım sultan söyle, söyle
**
Söyle öleyim mi?
Söyle öleyim mi?
Amman hele hele sultan
Zalım zalım sultan söyle, söyle
**
Söyle öleyim mi?
Söyle öleyim mi?
Amman hele hele sultan
Zalım zalım sultan söyle, söyle
**
Söyle öleyim mi?
Söyle öleyim mi?
Amman hele hele sultan
-
Sen gittin gideli
İçimde öyle bir sızı var ki
Yalnız sen anlarsın
Sen şimdi uzakta
Cennette meleklerle
Bizi düşler ağlarsın
Bugün bayram
Erken kalkın çocuklar
Giyelim en güzel giysileri
Elimizde taze kır çiçekleri
Üzmeyelim bugün annemizi
**
Sen yaz geceleri
Yıldızlar içinden ara sıra
Bize göz kırparsın
Sen soğuk günlerde
Kalbimi ısıtan en sıcak anımsın
**
Bugün Bayram
Erken kalkın çocuklar
Giyelim en güzel giysileri
Elimizde taze kır çiçekleri
Üzmeyelim bugün annemizi
**
Bugün Bayram
Çabuk olun çocuklar
Annemiz bugün bizi bekler
Bayramlarda hüzünlenir melekler
Gönül alır bu güzel çiçekler...
-
Denizlerde okyanuslarda
Dalgaların koynunda
Bir ömür tükettikten sonra
Su içip boğulmak varsa
Çöllerde kızgın kumlarda
Karlı buzlu dağlarda
Bir ömür tükettikten sonra
Çukurda kaybolmak varsa
Bu koşuşma niye
(Abbas yolcu soran yok)
Yolculuk nereye
Kim kaldı geriye
Taş üstüne taş koya koya
Yarattığın dünyanın
Çöktüğünü görmek bir yana
Bir de altında kalmak var ya
Bu koşuşma niye
(Abbas yolcu soran yok)
Yolculuk nereye
Kim kaldı geriye
Sana uzatılan elleri
Görmek istemesen de
Bir gün o eller üstünde
Bu dünyadan göçmek var ya
Sana uzatılan elleri
Görmek istemesen de
Bir gün o eller üstünde
Bu dünyadan göçmek var ya
-
Bu sabah doğup büyüdüğüm mahallenin sokaklarında dolaştım
Çocukluğumu tekrar yaşamak istedim bu sabah ve bir an keşke bugün
Hiç olmasaymış diye düşündüm keşke dün dün kalsaymış
**
Şu sağdaki iki katlı ev Nezahat hanımlarındı galiba
Yok yok bu Yekta beylerinki olmalıydı
Nezahat hanımlarınkinin yanı top oynadığımız boş arsaydı
İyi ama nerde boş arsa ya bakla tarlası peki taş mektep
**
Nerdeler kimler götürdü kimler çaldı o güzelim anıları benden
Birden Rıza amcayı gördüm yine o dut ağacının altında oturuyordu
Koştum ellerine sarıldım önce tanımadı sonra rıza amcanın
Sımsıcak ellerinde çocukluğumu yeniden yaşamaya başladım
**
Tam karşımızdaki evin üçüncü katında otururlardı
Ondört yaşında boyanmaya başladığından mahalleli
Sonunu iyi görmezdi doğrusu bu kız çok tango olmuş derlerdi
**
Evlenmiş iki sokak öteye taşınmışlar eskisi gibimi diye sordum
Eskisi gibiymiş biraz kilo almış o kadar olsun
Kim bilir kilolu olmak bile ne yakışmıştır ona zaten ne yakışmazdı ki
**
Rengini beğenmedim bugün Rıza amca üstelik bayağı süzülmüşsün
Tabi gece hayatı içki sigara bakmıyorsunuz ki kendinize
İlahi rıza amca birlikler umumi katipliğinden emekli oluvereli
Gecesi gündüzü bu dut ağacının altında geçerdi
**
Son üç sadrazamı ve cumhuriyetten bu yana bütün başvekilleri
Sırasıyla ezbere bilir bize de saydırırdı çocukluğumuzda
Hala hatırlıyor musun diye sordum
Hatırlıyor muyum hiç unutmamıştım ki
**
Bilekten bağlı açık sandaletler giyerdi nedense pek derin
-
Tuz ekmek hakkı bilene
Sofra kurmasan da olur
Ilık bir tas corba yeter
Rızkım buymus der içerim
**
Kadir kiymet anlayana
Sandık açmasan da olur
Kırk yamalı hırka yeter
İdris biçmis der giyerim
**
Bir çorbayla karnım doydu
Hırka bana yorgan oldu
Bir de kalem tutmayı öğret
Kırk yıl sana hizmet ederim
Bana bir harf öğret yeter
Kırk yıl sana hizmet ederim
**
Barış`ım uzaktan geldim
Dört kapı önünde durdum
Dört kapıdan geçemezsem
Geldigim gibi giderim
-
Corre un fiume fra quelle montagne
Li c'e un fiore della casa grande
Ti offiera il vino se lo chiederai
E ti sentirai bene
Perché tu sei bello e giovane
Come il suo grande amore
Puoi sognare quel che vuoi ma aver non puoi
I suoi baci, le sue labbra son soltanto suoi
Puoi sognare quel che vuoi ma aver non puoi
Il suo cuore, il suo amore son soltanto suoi
Non c'è altro che vivere della
Casa della mamma Tulipano stai dubitando
Le cose che ti dico ma è pura verità
Credimi, amico
Non fare l'errore della mia gioventù
Mai non credere agli altri
Gli ho spezzato il cuore, rovinato il cuor
Ero il suo grande amore
Puoi sognare quel che vuoi ma aver non puoi
I suoi baci, le sue labbra son soltanto suoi
Puoi sognare quel che vuoi ma aver non puoi
Il suo cuore, il suo amore son soltanto suoi
Non c'è altro che vivere della
Casa della mamma Tulipano
Puoi sognare quel che vuoi ma aver non puoi
I suoi baci, le sue labbra son soltanto suoi
Puoi sognare quel che vuoi ma aver non puoi
Il suo cuore, il suo amore son soltanto suoi
Non c'è altro che vivere della
Casa della mamma Tulipano
Puoi sognare quel che vuoi ma aver non puoi
I suoi baci, le sue labbra son soltanto suoi
Puoi sognare quel che vuoi ma aver non puoi
Il suo cuore, il suo amore son soltanto suoi
Non c'è altro che vivere della
Casa della mamma Tulipano
-
Koca ekmeği paylaşmak dururken
Tek bir lokmanın kavgası uğruna
İşte sonunda yalnızız baş başa
Kırık bir sazın son telleri gibi
Mahkum ettik kendimizi
Yalnız ve yan yana yaşamaya
Mahkum ettik kendimizi
Sonsuza dek böyle yaşamaya
Sevmek nedir öğrenmeden
Gençliği görmeden yaşlanmaya
Gözlerden uzak sevişmek dururken
İç dünyamızı korumak uğruna
İşte sonunda yalnızız baş başa
Tıpkı bir dalın son direkleri
Mahkum ettik kendimizi
Yalnız ve yan yana yaşamaya
Mahkum ettik kendimizi
Sonsuza dek böyle yaşamaya
Sevmek nedir öğrenmeden
Gençliği görmeden yaşlanmaya
Mahkum ettik kendimizi
Yalnız ve yan yana yaşamaya
Mahkum ettik kendimizi
Sonsuza dek böyle yaşamaya
Bitmez soğuk gecelere
Sevgiden arınmış yalnızlığa
-
The lights were shining
The bridge was burning
As I came down to Old Pavlin
Things been coming by
Ain't no reason to live or die
Take me down to Old Pavlin
I'm dancing with the devil here
She telling me I don't get high no more
I'm no loser, you're a queen
Make you mine now
Tell me what's your name
Tell me what's your name
My soul is bared
My foods been shared
Heading down to Old Pavlin
Take the rough with the smooth
I don't look for no grooves
Heading down to Old Pavlin
I'm dancing with the devil here
She telling me I don't get high no more
I'm no loser, you're a Queen
Make you mine now
Tell me what's your name
Tell me what's your name
I'm dancing with the devil here
She telling me I don't get high no more
I'm no loser, you're a Queen
Make you mine now
Tell me what's your name
Tell me what's your name
The bridge is built
And the wines been spilt
Heading down to Old Pavlin
Things been coming by
Ain't no reason to live or die
Take me down to Old Pavlin
I'm dancing with the devil here
She telling me I don't get high no more
I'm no loser, you're a Queen
Make you mine now
Tell me what's your name please
Tell me what's your name
-
I figured it out
I figured it out from black and white
Seconds and hours
Maybe they had to take some time
I know how it goes
I know how it goes from wrong and right
Silence and sound
Did they ever hold each other tight like us?
Did they ever fight like us?
You and I, we don't wanna be like them
We can make it 'til the end
Nothing can come between you and I
Not even the Gods above
Can separate the two of us
No, nothing can come between you and I
Oh, you and I
I figured it out
Saw the mistakes of up and down
Meet in the middle
There's always room for common ground
I see what it's like
I see what it's like for day and night
Never together
'Cause they see things in a different light like us
They never tried like us
You and I, we don't wanna be like them
We can make it 'til the end
Nothing can come between you and I
Not even the Gods above
Can separate the two of us
(Two of us, two of us, two of us, two of us)
'Cause you and I
We don't wanna be like them
We can make it 'til the end
Nothing can come between you and I
Not even the Gods above
Can separate the two of us
No, nothing can come between you and I
You and I
Oh, you and I
Oh, you and I
We could make it if we try, you and I
Oh, you and I