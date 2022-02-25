Bebeğim / 12'den Vuracağım Şarkı Sözleri
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Barış Manço
Bebeğim / 12'den Vuracağım
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Nazar eyle nazar eyle
Nazar eyle nazar eyle
Gel yanıma hazar eyle
Gel yanıma hazar eyle
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Yüce hakan sefere gitmiş
Bilge Hatun dokuz doğurmuş
Dokuz oğlan beş yaşına gelmiş
Dokuzu birden kılıç kuşanmış
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Nazar eyle nazar eyle
Nazar eyle nazar eyle
Gel yanıma hazar eyle
Gel yanıma hazar eyle
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Sırma saçlı kırk güzel gelmiş
Levent boylu kırk yiğide varmış
Düğün dernek kırk gece sürmüş
Kırk deve, kırk koyun kurban kesilmiş
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Nazar eyle nazar eyle
Nazar eyle nazar eyle
Gel yanıma hazar eyle
Gel yanıma hazar eyle
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Avucuma bir kuş konmuş
Biri tutmuş kanadın yolmuş
Biri kesmiş, öteki yemiş
Garip Barış hani bana demiş
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Nazar eyle nazar eyle
Nazar eyle nazar eyle
Gel yanıma hazar eyle
Gel yanıma hazar eyle
**
Nazar eyle nazar eyle
Nazar eyle nazar eyle
Gel yanıma hazar eyle
Gel yanıma hazar eyle
**
Nazar eyle nazar eyle
Nazar eyle nazar eyle
Gel yanıma hazar eyle
Gel yanıma hazar eyle
**
Nazar eyle nazar eyle
Nazar eyle nazar eyle
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Yeller gibi estim durdum
Gül gibi soldum
Yalnızlığın türküsünü
Ben senden çaldım
***
Ağlama sen, ağlama sen
Haydi biraz gül
Geleceksen yollarına
Gül dökeyim gül
***
Sevdaların durağında
Hep yalnız kaldım
Yalnızlığın korkusuna
Hep sensiz daldım
***
Ağlama sen, ağlama sen
Haydi biraz gül
Geleceksen yollarına
Gül dökeyim gül
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