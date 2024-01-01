Ne Köy Olur Benden Ne de Kasaba Şarkı Sözleri
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Barış Manço
Ne Köy Olur Benden Ne de Kasaba
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Kim demişse: "İki gönül bir olunca
Samanlık seyranmış." birde bana sorsa
El kızı doyar çavdar ekmeğiyle?
Babası büyütmüş baklava börekle
Geriye ne kaldı bir kuru sevdayla?
Ne köy olur benden, ne de kasaba!
Gerçekler yaşam gibi; ağır ağır önümden geçiyor
Yine de merhaba
(Ne köy olur senden, ne de kasaba)
Bir yaşam gerçek gibi; ağır ağır sonuna geliyor
Son bir merhaba