Barış Manço

Nerede Deste deste gül topladım Gül dalında bülbül nerde? Enginlere yelken açtım Yelkenimde rüzgar nerde? Yaz güneşi kavururken İki damla suyum nerde? Sonbaharda akşam vakti Erken çöken hüznüm nerde? Bulut beyaz, umudum nerde? Çimen yeşil, tutkum nerde? Dağlar yüksek, gücüm nerde? Pınar soğuk, coşkum nerde? Şifa bulmaz derde düştüm Derdime dermanım nerde? Hiç kapanmaz bir yarem var Yareme tek çarem nerde? Pamuk elli ninem nerde? Gül yanaklı anam nerde? Pembe beyaz bacım nerde? Yumuk yumuk kızım nerde? Yıllar önce telli duvaklı Bana koşan karım nerde? Kah üzüntüm kah sevincim Can yoldaşım kadınım nerde?

Al Beni Bir damla suya hasret kurumuş bir dal gibiyim sensiz Dalgalara kapılmış küreksiz dümensiz bir sal gibiyim sensiz Dinle sevdiceğim, göz bebeğim, tatlı dillim Bu belki de sana son seslenişim Al, al beni, tut elimden al yanına Sar, sar beni, sar beni acılarla, sar ** Çok uzaktan gelen bir ses sanki senden haber gibi bana Akşam vakti dönen kuşlar sanki benden cevap gibi sana Dinle sevdiceğim, göz bebeğim, tatlı dillim Bu belki de sana son seslenişim Al, al beni, tut elimden al yanına Sar, sar beni, sar beni acılarla Dinle sevdiceğim, göz bebeğim, tatlı dillim Bu belki de sana son seslenişim Al, al beni, tut elimden al yanına Sar, sar beni, sar beni acılarla

İşte Hendek İşte Deve Kuyu başına vardım Zeynep'im bekler diye Nasıl haberin almışsa dayı emmi hep orda Dediler ne ararsın kızı almak mı istersin Sana bir çift sözümüz var hele buysa niyetin ** İşte hendek işte deve ya atlarsın ya düşersin Baktın olmaz vazgeçersin zordur almak bizden kızı İşte Halep işte arşın ya aşarsın ya biçersin Baktın olmaz vazgeçersin zordur almak bizden kızı ** Sögüdün dalı uzun Barış'ın gönlü hüzün Elim eline değmedi varın anlayın gayri ** İşte hendek işte deve ya atlarsın ya düşersin Baktın olmaz vazgeçersin zordur almak bizden kızı İşte Halep işte arşın ya aşarsın ya biçersin Baktın olmaz vazgeçersin zordur almak bizden kızı

Olmaya Devlet Cihanda Usta terzi dar kumaştan bol gömlek diker Doğru tartan esnaf rahat, huzurlu gezer Eğrinin ve doğrunun hesabı mahşerde Dünyada biraz huzur her şeye bedel Sağlığın nasıl gülüm sen ondan haber ver İlaç neye yarar vade gelmişse eğer Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi (Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi) Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi (Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi) Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi Han senin, hamam senin, konaklar senin Tarla senin, çiftlik senin, bağ bostan senin Diyelim ki dünya malı tümünden senin Ağız tadıyla yersen bir şeye benzer Sağlığın nasıl gülüm sen ondan haber ver İlaç neye yarar vade gelmişse eğer Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi (Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi) Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi (Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi) Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi Barış der biraz tuzum ekmeğim olsa Buz gibi pınar suyundan bir testim olsa Bir de şöyle püfür püfür bir çınar gölgesi Kaç kula nasip olur ki keyfin böylesi Bir lokma ye, bir yudum iç, bir oh çekiver İlaç neye yarar vade gelmişse eğer Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi (Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi) Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi (Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi) Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi

Osman Osman bir deli oğlan, onyedisinde Bir dikili taşı yoktu şu fani dünyada Osman yoksul, Osman garip, Osman bir deli oğlan Osman sahipsiz, Osman bir aşık oğlan ** Şerife bir güzel kız, onbeşinde, Şerife ay parçası Şerife elma yarısı, Şerife bey kızı, Şerife ağa kızı Osman kim, Şerife kim derler Derler de araya girerler ağalar beyler ** Sana yoksul dediler Osman Garip fakir dediler Osman Ağa kızı nene gerek Seni oyuna getirdiler Osman Gel büyük sözü dinle Osman Hani kan kardeştik Osman O kızı sana yar etmezler Gece vakti dellenme Osman ** Bırak o silahı yerine Osman Silahla mertlik olmaz Osman Allahın verdiği canı Almak sana mı kaldı Osman? ** Destur be tövbe de Osman Yüzbin kere tövbe de Osman Tetik kolay düşer ama Osman Sur Osman dur çekme Osmaan ** Osman bir deli oğlan, onyedisinde Bir dikili taşı yok derlerdi şu fani dünyada Osman yoksul, Osman garip, Osman bir deli oğlan Osman sahipsiz, Osman bir aşık oğlan ** Dinleyin ağalar, dinleyin beyler Üç günlük dünyada üç kuruşluk mala gönül verenler Bilesiniz artık Osman'ında bir dikili taşı var Bir avuç toprağa dikili bir taşı Bir de ağızdan ağıza, dalga dalga yayılan yanık bir türküsü var Osman'ın

Unutamadım Dün yine yapayalnız dolaştım yollarda Yağmurlarda ıslanan bomboş sokaklarda Gözlerimde yaş, kalbimde sızı, unutmadım seni Unutamadım, unutamadım, ne olur anla beni ** Unutmak kolay demiştin, alışırsın demiştin Öyleyse sen unut beni, yeter ki benden isteme Gözlerimde yaş, kalbimde sızı, unutmadım seni Unutamadım, unutamadım, ne olur anla beni ** Yıllar ikimizden de çok şeyler götürmüş Sen yeni yuva kurarken beni paramparça bölmüş Gözlerimde yaş, kalbimde sızı, unutmadım seni Unutamadım, unutamadım, ne olur anla beni ** Unutmak kolay demiştin, alışırsın demiştin Öyleyse sen unut beni, yeter ki benden isteme Gözlerimde yaş, kalbimde sızı, unutmadım seni Unutamadım, unutamadım, ne olur anla beni ** Gözlerimde yaş, kalbimde sızı, unutmadım seni Unutamadım, unutamadım, ne olur anla beni Gözlerimde yaş, kalbimde sızı, unutmadım seni

Aman Hocam A (A) B (B) C, Ç DEFG A (A) B (B) C, Ç DEFG A, B, C, Ç, D, E, F, G A, B, C, Ç, D, E, F, G Ğ Yumu yumu, şak şak Ğ H, I, İ H, I, İ H, I, İ J, K, L, M, N, O, Ö, P, R S, Ş, T, U, Ü V, Y, Z Hey, hey, hey S.O.S. aman hocam S.O.S. canım hocam S.O.S. aman hocam Yardım et hocam, kurban olam S.O.S. hipotenüs, S.O.S. maltotenüs S.O.S. malpighi boruları, aristo mantığı, Diyojenüs sırları S.O.S. aminoasitler, S.O.S. aldoasitler S.O.S. ercik bezleri, Öklid, Pisagor, fakülte tezleri S.O.S. metanefrozlar, S.O.S. omurgasızlar S.O.S. petek gözleri, kulağında hocanın altın sözleri S.O.S. aman hocam S.O.S. canım hocam S.O.S. aman hocam Yardım et hocam, kurban olam S.O.S. aman hocam S.O.S. canım hocam S.O.S. aman hocam S.O.S A (A) B (B) C, Ç DEFG A (A) B (B) C, Ç DEFG A, B, C, Ç, D, E, F, G A, B, C, Ç, D, E, F, G Ğ Yumu yumu, şak şak Ğ H, I, İ H, I, İ H, I, İ J, K, L, M, N, O, Ö, P, R S, Ş, T, U, Ü V, Y, Z Hey, hey, hey S.O.S. aman hocam S.O.S. canım hocam S.O.S. aman hocam Yardım et hocam, kurban olam S.O.S. hipotenüs, S.O.S. maltotenüs S.O.S. malpighi boruları, aristo mantığı, Diyojenüs sırları S.O.S. aminoasitler, S.O.S. aldoasitler S.O.S. ercik bezleri, Öklid, Pisagor, fakülte tezleri S.O.S. metanefrozlar, S.O.S. omurgasızlar S.O.S. petek gözleri, kulağında hocanın altın sözleri S.O.S. aman hocam S.O.S. canım hocam S.O.S. aman hocam Yardım et hocam, kurban olam S.O.S. hipotenüs, S.O.S. maltotenüs S.O.S. malpighi boruları, aristo mantığı, Diyojenüs sırları S.O.S. aminoasitler, S.O.S. aldoasitler S.O.S. ercik bezleri, Öklid, Pisagor, fakülte tezleri S.O.S. metanefrozlar, S.O.S. omurgasızlar

Duriye Dü dü dü Düriye komşu kızı Düriye Naz etme gel beriye mahsun bakma öyle Dü dü dü Düriye komşu kızı Düriye Hele hele gel beriye dargın mısın söyle İnci boncuk tanesi boynunu süsleye Yedi köyün hanesi feda sana Düriye Dü dü dü Düriye komşu kızı Düriye Benim gönlüm kimde senin gönlün kimde ** Meyve veren ağaç dallarını eğer mi Yere düşen meyvayı hiç toplamaya değer mi Dü Düriye komşu kızı Düriye Naz etme gel beriye mahsun bakma öyle Dü dü dü Düriye komşu kızı Düriye Hele hele gel beriye dargın mısın söyle İnci boncuk tanesi boynunu süsleye Yedi köyün hanesi feda sana Düriye Dü dü dü Düriye komşu kızı Düriye Benim gönlüm kimde senin gönlün kimde ** Altın çöpe düşse değerin kaybeder mi Tenekeyi parlatsan hiç çeyrek altın eder mi Dü Düriye komşu kızı Düriye Naz etme gel beriye mahsun bakma öyle Dü dü dü Düriye komşu kızı Düriye Hele hele gel beriye dargın mısın söyle İnci boncuk tanesi boynunu süsleye Yedi köyün hanesi feda sana Düriye Dü dü dü Düriye komşu kızı Düriye Benim gönlüm kimde senin gönlün kimde ** Dama çıkmak isteyen merdivenden iner mi İnsan attan inip hiç eşeğe biner mi Dü Düriye komşu kızı Düriye Naz etme gel beriye mahsun bakma öyle Dü dü dü Düriye komşu kızı Düriye Hele hele gel beriye dargın mısın söyle İnci boncuk tanesi boynunu süsleye Yedi köyün hanesi feda sana Düriye Dü dü dü Düriye komşu kızı Düriye Benim gönlüm kimde senin gönlün kimde