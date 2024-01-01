Barış Manço

Arabesk Şarkı Sözleri
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Down in the forest, near a village
Lived the man called Nick the Chopper
Chopping woods his game and making money
Caring no for trees, he blindly chops on
Never to be married, he never washes
He never went to school, Nick The Chopper
Chopping woods his game and getting money
Doesn't care for life of even for a friend now
He is a dirty old man, Nick the Chopper
He is a dirty old man, Nick the Chopper
We're gonna kill you, Nick the Chopper
Strangle you with branches, Nick the Chopper
He is a dirty old man, Nick the Chopper
He is a dirty old man, Nick the Chopper
Now a very old man, he had decided
To make his fortune, Nick the Chopper
Chopping woods his game, he couldn't stop it
He wants to cut down all the forest
The trees, they hated him, they made a promise
Give him a lesson, Nick the Chopper
Chopping woods his game, he couldn't stop it
But as the story goes, he's beaten at his game
He is a dirty old man, Nick the Chopper
He is a dirty old man, Nick the Chopper
We're gonna kill you, Nick the Chopper
Strangle you with branches, Nick the Chopper
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Anladım ki aşkın bir anlamı yok
Mesele sadece gurur
Ayrılık bizi vursa da
Tek çıkar yoldur
***
Bu nasıl bir savaştı anlayamadım
Kalıcı bizdeki hasar
İstesem de kapanmıyor
Açılan yaralar
***
Aaaah, bu nasıl dünya
Belki de her şey yalan
Doğru yer yanlış zaman
***
İkimize birden yükleniyorlar
Ama sen ağlama
Durma git buna da alışırım
Olmasan da seni yaşatırım
***
İkimize birden yükleniyorlar
Ama sen ağlama
Durma git buna da alışırım
Sen olmasan da seni yaşatırım (aaah aaaaah)
***
Anladım ki aşkın bir anlamı yok
Mesele sadece gurur
Ayrılık bizi vursa da
Tek çıkar yoldur
***
Bu nasıl bir savaştı anlayamadım
Kalıcı bizdeki hasar
İstesem de kapanmıyor
Açılan yaralar
***
Aaaah, bu nasıl dünya
Belki de her şey yalan
Doğru yer yanlış zaman
***
İkimize birden yükleniyorlar
Ama sen ağlama
Durma git buna da alışırım
Sen olmasan da seni yaşatırım
***
İkimize birden yükleniyorlar
Ama sen ağlama
Durma git buna da alışırım
Sen olmasan da seni yaşatırım (aaaaah aaah)
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İtirazım var bu zalim kadere
İtirazım var bu sonsuz kedere
Feleğin cilvesine, hayatın sillesine
Dertlerin cümlesine itirazım var
***
Yarım kalan sevgiye
Şu emanet gülmeye
Yaşamadan ölmeye
İtirazım var
***
Ben hep yenilmeye mahkum muyum?
Ben hep ezilmeye mecbur muyum?
İtirazım var bu yalan dolana
Benim şu dertlere ne borcum var ki tuttu yakamı bırakmıyor
Benim mutlulukla ne zorum var ki bana cehennemi aratmıyor
Bana cehennemi aratmıyor
***
İtirazım var değişmez yazıma
İtirazım var bu dertli şansıma
Sevginin sahtesine, hayatın cilvesine
Dertlerin cümlesine itirazım var
***
Yalan dolu gözlere
Durulmamış sözlere
Dost olmayan yüzlere
İtirazım var
***
Ben hep yenilmeye mahkum muyum?
Ben hep ezilmeye mecbur muyum?
İtirazım var bu yalan dolana
Benim şu dertlere ne borcum var ki tuttu yakamı bırakmıyor
Benim mutlulukla ne zorum var ki bana cehennemi aratmıyor
Bana cehennemi aratmıyor
***
Bana cehennemi aratmıyor
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