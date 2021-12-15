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7/24 Dinle Barış Manço Sarı Çizmeli Mehmet Ağa
Sarı Çizmeli Mehmet Ağa

Sarı Çizmeli Mehmet Ağa

149 Parça | 10:43:35

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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Sarı Çizmeli Mehmet Ağa

Barış Manço 04:28
02

Kol Düğmeleri

Barış Manço 04:17
03

Dağlar Dağlar

Barış Manço 03:23
04

Gülpembe

Barış Manço 04:46
05

Gönül Dağı

Barış Manço 04:17
06

Can Bedenden Çıkmayınca

Barış Manço 04:16
07

Kirpiklerin Ok Ok Eyle

Barış Manço 04:15
08

Dönence

Barış Manço 03:55
09

Gesi Bağları

Barış Manço 04:10
10

Ahmet Beyin Ceketi

Barış Manço 05:43

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