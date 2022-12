Barış Manço

Sabah yeli ılgıt ılgıt eserken, Seher vakti bir güzele vuruldum, Al dudakta inci dişi, Bu dünyada yok bir eşi, Seher vakti bir güzele vuruldum ** Aynalı kemer ince bele, Bu can kurban tatlı dile, Seher vakti bir güzele vuruldum ** Aynalı kemer ince bele, Bu can kurban tatlı dile, Seher vakti bir güzele vuruldum ** Mor menekşe nergiz dizmis boynuna, Kuşluk vakti aldı beni koynuna, Cıvıldaşır dudu kuşu, sanki bülbülün ötüşü, Seher vakti bir güzele vuruldum ** Aynalı kemer ince bele, Bu can kurban tatlı dile, Seher vakti bir güzele vuruldum ** Aynalı kemer ince bele, Bu can kurban tatlı dile, Seher vakti bir güzele vuruldum ** Akşam oldu gün kavuştu sessizce, Dedi güzel ayrılık vardır bize, Uzakta bir baykuş öttü, Gül bahçemde diken bitti Seher vakti bir güzele vuruldum ** Aynalı kemer ince bele, Bu can kurban tatlı dile, Seher vakti bir güzele vuruldum ** Aynalı kemer ince bele, Bu can kurban tatlı dile, Seher vakti bir güzele vuruldum...