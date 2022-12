Barış Manço

A (A) B (B) C Ç D E F G A (A) B (B) C Ç D E F G A B C Ç D E F G A B C Ç D E F G Yumuşak G Yumu yumu şak şak Yumuşak G Ha İ I, ha I İ, H İ I I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z ** A (A) B (B) C Ç D E F G A (A) B (B) C Ç D E F G A B C Ç D E F G A B C Ç D E F G Yumuşak G Yumu yumu şak şak Yumuşak G Ha İ I, ha I İ, H İ I I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z ** Hey hey hey SOS aman hocam SOS canım hocam SOS aman hocam Yardım et hocam, kurban olam SOS aman hocam SOS canım hocam SOS aman hocam Yardım et hocam, kurban olam ** SOS hipotenüs, SOS Mark Antonyüs SOS malpighi boruları, Aristo mantığı, Diyojen'in soruları SOS aminoasitler, SOS Abbasiler SOS ercik bezleri, Öklid, Pisagor, fakülte tezleri SOS metanefrozlar, SOS omurgasızlar SOS petek gözleri, kulağımda hocanın altın sözleri ** SOS aman hocam SOS canım hocam SOS aman hocam Yardım et hocam, kurban olam SOS aman hocam SOS canım hocam SOS aman hocam S O S ** A (A) B (B) C Ç D E F G A (A) B (B) C Ç D E F G A B C Ç D E F G A B C Ç D E F G Yumuşak G Yumu yumu şak şak Yumuşak G Ha İ I, ha I İ, H İ I I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z ** Hey hey hey SOS aman hocam SOS canım hocam SOS aman hocam Yardım et hocam, kurban olam SOS aman hocam SOS canım hocam SOS aman hocam Yardım et hocam, kurban olam ** SOS hipotenüs, SOS Mark Antonyüs SOS malpighi boruları, Aristo mantığı, Diyojen'in soruları SOS aminoasitler, SOS Abbasiler SOS ercik bezleri, Öklid, Pisagor, fakülte tezleri SOS metanefrozlar, SOS omurgasızlar SOS petek gözleri, kulağımda hocanın altın sözleri ** SOS aman hocam SOS canım hocam SOS aman hocam Yardım et hocam, kurban olam SOS aman hocam SOS canım hocam SOS aman hocam Yardım et hocam, kurban olam ** SOS hipotenüs, SOS Mark Antonyüs SOS malpighi boruları, Aristo mantığı, Diyojen'in soruları SOS aminoasitler, SOS Abbasiler SOS ercik bezleri, Öklid, Pisagor, fakülte tezleri SOS metanefrozlar