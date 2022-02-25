Barış Manço

Babaannem dedemi ilk gördüğü gün Tam yüreğinden vurulmuş Dedem şöyle bir çapkınca bakıp Hafifçe bıyığını burmuş O zamanın erkeği pek bir ağırmış Kızları ise pek bir hoşmuş ** Kırk yıl, bir yastıkta tam kırk yıl Anlat babaanne ölümsüz aşkını Bir yastıkta tam kırk yıl Kırk yıl, kırk yıl, kırk yıl ** Ufacık bir yuva, nohut oda bakla sofa Ama sapasağlam ayakta Çeyiz dedikleri yorgan yastık İki sandık iki de bohça Gözleri hala dolu dolu oluyor Dedemin adını andıkça ** Kırk yıl, bir yastıkta tam kırk yıl Anlat babaanne ölümsüz aşkını Bir yastıkta tam kırk yıl ** Süper babaanne, seni çok seviyoruz O büyük aşkları inan biz de yaşıyoruz Bugünkü genç kızlar yarının anneleri dersin İnan gençleri anlayan bir tek sensin Tüh tüh tüh tüh maşallah nazar değmez inşallah ** Süper babaanne, seni çok seviyoruz O büyük aşkları inan biz de yaşıyoruz Zaman değişir ama aşklar değişir mi? Yıllar sonra biz de böyle diyeceğiz değil mi? Tüh tüh tüh tüh maşallah nazar değmez inşallah ** Babaanneme göre zamane kızları Pek bir hoş ama pek bir zormuş Hele hele beyleri dede gibi olmasa da Her şeyi zor beğenir olmuş E beyleri zor bey, e kızları zor kız Gençlerin işi pek bir zormuş ** Kırk yıl, bir yastıkta tam kırk yıl Anlat babaanne ölümsüz aşkını Bir yastıkta tam kırk yıl Kırk yıl, kırk yıl, kırk yıl ** Dişi kuş yuvasını severek kuracak ki Bu iş tamamına ersin Erkek kanadını şöyle bir açacak ki Bu iş tamamına ersin Beyleri zorsa da kızları zorsa da Bu iş tamamına ersin ** Kırk yıl, bir yastıkta tam kırk yıl Anlat babaanne ölümsüz aşkını Bir yastıkta tam kırk yıl ** Süper babaanne, seni çok seviyoruz Ölümsüz aşkları inan biz de yaşıyoruz Bugünkü genç kızlar yarının anneleri dersin İnan gençleri anlayan bir tek sensin Tüh tüh tüh tüh maşallah nazar değmez inşallah ** Süper babaanne, seni çok seviyoruz O büyük aşkları inan biz de yaşıyoruz Zaman değişir ama aşklar değişir mi? Yıllar sonra biz de böyle diyeceğiz değil mi? Tüh tüh tüh tüh maşallah nazar değmez inşallah ** Süper babaanne, seni çok seviyoruz O büyük aşkları inan biz de yaşıyoruz Bugünkü genç kızlar yarının anneleri dersin İnan gençleri anlayan bir tek sensin Tüh tüh tüh tüh maşallah nazar değmez inşallah ** Süper babaanne, seni çok seviyoruz O büyük aşkları inan biz de yaşıyoruz Zaman değişir ama aşklar değişir mi? Yıllar sonra biz de böyle diyeceğiz değil mi? Tüh tüh tüh tüh maşallah nazar değmez inşallah ** Süper babaanne, seni çok seviyoruz O büyük aşkları inan biz de yaşıyoruz Bugünkü genç kızlar yarının anneleri dersin