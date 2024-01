Barış Manço

Bizim köyden bir deli oğlan Yıllar önce gurbete gitti Süleyman (Süleyman) Bir de duyduk öğrendik ki Büyük şehirde büyük adam olmuş Süleyman (Süleyman) Vur davulcu eline üşenme hoppa Çal zurnacı diline üşenme hoppa Bir gün sıladan mektubu geldi Okuduk ki köye dönüyormuş Süleyman (Süleyman) Çorba kaynadı, pilav da pişti Sofrayı kurduk düğün misali Süleyman (Süleyman) Vur davulcu eline üşenme hoppa Çal zurnacı diline üşenme hoppa Biz görmeyeli çok değişmiş Selam sabahı unutmuşsun Süleyman (Süleyman) Sofraya hemen yerleşiverdin Belli ki gurbet sana yaramamış Süleyman (Süleyman) Vur davulcu eline üşenme hoppa Çal zurnacı diline üşenme hoppa Yedin içtin afiyet olsun Neler gördün, anlat bakalım Süleyman (Süleyman) Tepsiyi biraz da bu tarafa gönder Müsaade et de bi tadına bakalım Süleyman (Süleyman) Vur davulcu eline üşenme hoppa Çal zurnacı diline üşenme hoppa Hayda, hayda The name of the guy is Süleyman Listen to me men, he's number one Şarkının burası turistler için Neden? because Süleyman is back in town Hop turist hoppa Hop hop hoppa Kendini yoksa sultan mı sandın? Seninki sade isim benzerliği Süleyman (Süleyman) Bu dünya kimseye kalmamış Hele bir düşün, niye sana kalsın Süleyman? (Süleyman) Vur davulcu eline üşenme hoppa Çal zurnacı diline üşenme hoppa Hayda Hoppa Hoppa turist, hoppa turist Ha, ha, hey, hey, hey hoppa Hayda