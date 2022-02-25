Barış Manço

Unutamadım Dün yine yapayalnız dolaştım yollarda Yağmurlarda ıslanan bomboş sokaklarda Gözlerimde yaş, kalbimde sızı, unutmadım seni Unutamadım, unutamadım, ne olur anla beni ** Unutmak kolay demiştin, alışırsın demiştin Öyleyse sen unut beni, yeter ki benden isteme Gözlerimde yaş, kalbimde sızı, unutmadım seni Unutamadım, unutamadım, ne olur anla beni ** Yıllar ikimizden de çok şeyler götürmüş Sen yeni yuva kurarken beni paramparça bölmüş Gözlerimde yaş, kalbimde sızı, unutmadım seni Unutamadım, unutamadım, ne olur anla beni ** Unutmak kolay demiştin, alışırsın demiştin Öyleyse sen unut beni, yeter ki benden isteme Gözlerimde yaş, kalbimde sızı, unutmadım seni Unutamadım, unutamadım, ne olur anla beni ** Gözlerimde yaş, kalbimde sızı, unutmadım seni Unutamadım, unutamadım, ne olur anla beni Gözlerimde yaş, kalbimde sızı, unutmadım seni

Bu Son Olsun Bugün sen çok gençsin yavrum Hayat ümit, neşe dolu Mutlu günler vaat ediyor Sana yıllar ömür boyu *** Ne yalnızlık ne de yalan Üzmesin seni Doğarken ağladı insan Bu son olsun, bu son Doğarken ağladı insan Bu son olsun, bu son *** Hay lay lay lay lay hay lay lay lay Hay lay lay lay lay lay lay lay lay *** Bugün sen çok gençsin yavrum Hayat ümit, neşe dolu Mutlu günler vaat ediyor Sana yıllar ömür boyu *** Ne yalnızlık ne de yalan Üzmesin seni Doğarken ağladı insan Bu son olsun, bu son Doğarken ağladı insan Bu son olsun, bu son *** Ne yalnızlık ne de yalan Üzmesin seni Doğarken ağladı insan Bu son olsun, bu son Doğarken ağladı insan Bu son olsun, bu son *** Hay lay lay lay lay hay lay lay lay Hay lay lay lay lay hay lay lay lay Lay lay lay lay lay hay lay lay lay Lay lay lay lay lay hay lay lay lay