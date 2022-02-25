Barış Manço

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Uzun ince bir yoldayım
Gidiyorum gündüz gece
Bilmiyorum ne haldeyim
Gidiyorum gündüz gece
Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece
Bilmiyorum ne haldeyim
Gidiyorum gündüz gece
Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece
**
Dünyaya geldiğim anda
Yürüdüm aynı zamanda
İki kapılı bir handa
Gidiyorum gündüz gece
Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece
İki kapılı bir handa
Gidiyorum gündüz gece
Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece
**
Şaşar Veysel işbu hale
Gah ağlayı gah güle
Yetişmek için menzile
Gidiyorum gündüz gece
Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece
Yetişmek için menzile
Gidiyorum gündüz gece
Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece
-
Ağlamak güzeldir
Süzülürken yaşlar gözünden
Sakın utanma
Ağlamak güzeldir
Süzülürken yaşlar gözünden
Sakın utanma
***
Ağlamak öfke delice nefret
Doruklarda aşk doyumsuz sevinç
Kahreden keder kısaca hayat
Ve nefesin ve nefesindir
***
Ağlamak güzeldir
Süzülürken yaşlar gözünden
Sakın utanma
Ağlamak güzeldir
***
Ağlamak senin kara dünyana
Hala sevdiğin ve hissettiğin
Tüm güzelliğin ve çirkinliğinle
Varolduğundur varolduğundur
***
Ağlamak şu gelip geçici dünyada
Her şeye rağmen var olmak demektir
Ağlamak yaşayan binlerce duygu
İnsanca güzel bi şeydir
***
Ağlamak şu gelip geçici dünyada
Her şeye rağmen var olmak demek
Ağlamak yaşayan binlerce duygu
İnsanca ve coşkulu güzel bi şeydir
***
Ağlamak güzeldir
Süzülürken yaşlar gözünden
Sakın utanma
Ağlamak güzeldir
-
Gel bana sor bana sevgi bu mu diye
Girsene kalbime düşmüşken elime
Boşveren boş gezen olsan da bana ne
Ben sevemem kimseyi senin yerine
***
Baksana talihe mal verir kimine
Seni vermiş benim gibi birine
Baksana talihe mal verir kimine
Seni vermiş benim gibi birine
***
Yandı yandı, içim yandı
İçti aşkı kanmadı
Yandı yandı, içim yandı
İçti aşkı kanmadı
Kalbimin istediğini almak nasip olmadı
Kalbimin istediğini almak nasip olmadı
***
Aşk dağıtır gibisin ya hani bana
Gel bu gece, sakın kalmasın yarına
Sar beni sarmala, verme başkasına
Kördüğüm ol benimle sakın açma
***
Baksana hâlime, gülme deli diye
Akıl ermez bu gönül işine
Baksana hâlime, gülme deli diye
Akıl ermez bu gönül işine
***
Yandı yandı içim yandı
İçti aşkı kanmadı
Yandı yandı içim yandı
İçti aşkı kanmadı
Kalbimin istediğini almak nasip olmadı
Kalbimin istediğini almak nasip olmadı
***
Yandı yandı içim yandı
İçti aşkı kanmadı
Yandı yandı içim yandı
İçti aşkı kanmadı
Kalbimin istediğini almak nasip olmadı
Kalbimin istediğini almak nasip olmadı
-
Seversin sevmez gel dersin gelmez
Bu acı bitmez çaresizim çaresiz
Gün gelir arkasından koşarsın bekle dersin
Bir kere dönüp bakmaz çaresizim çaresiz
***
Bir gün gelir aşk biter insafsızca terk eder
Bütün bunların ardından sadece gözyaşı kalır
Beklerim gelmez haykırırım duymaz
Ağlarım bilmez çaresizim çaresiz
***
Ne yapsam bilmem ki? arkasından gitsem mi
Sonunda ayrılık var çaresizim çaresiz
Bir gün gelir aşk biter insafsızca terk eder
Bütün bunların ardından sadece gözyaşı kalır
***
Seversin sevmez gel dersin gelmez
Bu acı bitmez çaresizim çaresiz
Bir zamanlar ne mutluyduk
Gelecekten umutluyduk
***
Gitti her taraf sessiz çaresizim çaresiz
Bir gün gelir aşk biter insafsızca terk eder
Bütün bunların ardından sadece gözyaşı kalır
Gözyaşı kalır gözyaşı kalır
-
Uzakta gördüğüm yüz benim mi
Birini arayan gözlerim mi
Yalvaran boş kalan ellerim mi
İnanmam olamaz inanmam
***
Bu yollar bu çıkmaz kaderim mi
Yanımda ağlayan se benim mi
Şu giden yabancı, sevgilim mi
İnanmam olamaz inanmam
***
Birden nasıl oldu değişti
Her şey bir başka renkti
Mavi toz pembe yemyeşildi
Gördüğüm rüya bu değildi
***
İçinden yıkılan eserimi
Kendini kandıran sözlerimi
Gelmesin son günüm bekledi mi
İnanmam olamaz inanmam
***
Birden nasıl oldu değişti
Her şey bir başka renkti
Mavi toz pembe yemyeşildi
Gördüğüm rüya bu değildi
***
Bu yollar bu çıkmaz kaderim mi
Yanımda ağlayan se benim mi
Şu giden yabancı, sevgilim mi
İnanmam olamaz inanmam
İnanmam olamaz inanmam
-
Benden sorsan ummanlardır derdim
Hani gözlerin var ya
Bülbülleri susturup dinlerdim
Tatlı sözlerin var ya
***
Katmer katmer gül açar gönlümde
Hani gülüşün var ya
Daha mutlu olamam ömrümde
Beni öpüşün var ya
***
Senden başka, senden başka
Gözüm görmez hiç kimseyi
Senden başka, senden başka
Duyamam ben hiç kimseyi
***
Senden başka, senden başka
Sevemem ben hiç kimseyi
Senden başka, senden başka
Olamam senden başkasıyla
***
Dizlerim titrer sen görününce
Hani o gelişin var ya
Aklımdan çıkmaz bütün ömrümce
O çapkın gülüşün var ya
***
Bir ilkbahar yağmuruydu sanki
Ardından güneş doğar ya
Yaktı bir ateş gibi inan ki
O kor dudakların var ya
-
Benim aklım alacağın
Bana cefa kılacağın
Her damlada salacağın
Bilemedim bilemedim
***
Görmeyeli cananımı
Gözlerim döker kanını
Bu derdimin dermanını
Bulamadım bulamadım
***
Hasret bağrım yakar oldu
Sitem kalbim yıkar oldu
Çeşmim yaşı akar oldu
Silemedim silemedim
***
Hasretinden bağrım keva
Çeşmin yaşı oldu şarap
Lebrerinden kafi cevap
Alamadım alamadım
***
Sim endamın hicrinden
Sahibi düşürdün dile
Bir teselli bu gönlüme
Veremedim veremedim
-
Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben
Sana bakan bir çift göz ben olayım sevgilim
***
Dudaklarında arzu, kollarında yalnız ben
Sana bakan bir çift göz ben olayım sevgilim
***
Gününe gecene eş, gözünde yaş yine ben
***
Sana aşık yalnız ben, ben olayım sevgilim
Sana aşık yalnız ben, ben olayım sevgilim
***
Bütün ömrün boyunca kalbinde sevgilin ben
Benliğinde yalnız ben, ben olayım sevgilim
***
Bütün ömrün boyunca kalbinde sevgilin ben
Benliğinde yalnız ben, ben olayım sevgilim
***
Gününe gecene eş, gözünde yaş yine ben
***
Sana aşık yalnız ben, ben olayım sevgilim
Sana aşık yalnız ben, ben olayım sevgilim
Sana aşık yalnız ben, ben olayım sevgilim
Sana aşık yalnız ben, ben olayım sevgilim
Sana aşık yalnız ben, ben olayım sevgilim
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