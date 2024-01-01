Barış Manço

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Havada bulut yok bu ne dumandır?
Mahlede ölen yok bu ne figandır?
Şu Yemen elleri ne de yamandır
Ano Yemen'dir gülü çemendir
Giden gelmiyor acep nedendir?
Burası Muş'tur yolu yokuştur
Giden gelmiyor acep ne iştir?
Kışlanın önünde asker sesi var
Bakın çantasında acep nesi var?
Bir çift kundurayla bir de fesi var
Ano Yemen'dir gülü çemendir
Giden gelmiyor acep nedendir?
Burası Muş'tur yolu yokuştur
Giden gelmiyor acep ne iştir?
Burası Muş'tur yolu yokuştur
Giden gelmiyor acep ne iştir?
-
Deli gönül sevdasını ben bilirim ben bilirim
Deli gönül sevdasını ben bilirim ben bilirim
Yardan ayrı kalmasını ben bilirim ben bilirim
Yardan ayrı kalmasını ben bilirim ben bilirim
**
Yumuk yumuk elleri var kömür kömür gözleri var
Yumuk yumuk elleri var kömür kömür gözleri var
Daha daha neleri var ben bilirim ben bilirim
Daha daha neleri var ben bilirim ben bilirim
**
Kışlalara erdi bahar tezkereye birkaç gün var
Kışlalara erdi bahar tezkereye birkaç gün var
Barış'a da bir sorsalar ben bilirim ben bilirim
Barış'a da bir sorsalar ben bilirim ben bilirim
**
Kışlalara erdi bahar tezkereye birkaç gün var
Barış'a da bir sorsalar ben bilirim ben bilirim
**
Barış'a da bir sorsalar ben bilirim ben bilirim
Barış'a da bir sorsalar ben bilirim ben bilirim
**
Barış'a da bir sorsalar ben bilirim ben bilirim
-
Bir bahar akşamı rastladım size
Bir bahar akşamı rastladım size
Sevinçli bir telaş içindeydiniz
Derinden bakınca gözlerinize
Neden başınızı öne eğdiniz?
Neden başınızı öne eğdiniz?
**
İçimde uyanan eski bir arzu
İçimde uyanan eski bir arzu
Dedi ki yıllardır aradığın bu
Şimdi soruyorum büküp boynumu
Daha önceleri neredeydiniz?
Daha önceleri neredeydiniz?
-
Dere boyu kavaklar
Deve boyu kavaklar
Açtı yeşil yapraklar
Açtı yeşil yapraklar
**
Ben yare doyamadım
Ben o yare doyamadım
Doysun kara topraklar
Doysun kara topraklar
**
Asmadan gel asmadan
Asmadan gel asmadan
Fistan giymiş basmadan
Fistan giymiş basmadan
**
Kalk gidelim sevdiğim
Kalk gidelim sevdiğim
Devriyeler basmadan
Devriyeler basmadan
**
Acem kızı, Çeçen kızı
Sen allar giy ben kırmızı
Çıkalım şu dağın başına
Sen gül topla ben nergisi
**
Hadi gülüm yandan yandan yandan
Biz korkmayız ondan bundan
Biz korkmayız ondan bundan
**
Hadi gülüm yandan yandan
Oy Bulancak Bulancak
Oy Bulancak Bulancak
Bu işler ne olacak
**
Bu iş nasıl olacak
Erkeklerin günahı
Biz erkeklerin günahı
Kız sizlerden sorulacak
**
Kız sizlerden sorulacak
Acem kızı, Çeçen kızı
Sen allar giy ben kırmızı
Çıkalım şu dağın başına
**
Sen gül topla ben nergisi
Hadi gülüm yandan yandan
Biz korkmayız ondan bundan
Biz korkmayız ondan bundan
**
Hadi gülüm yandan yandan
Biz korkmayız ondan bundan
Biz korkmayız ondan bundan
**
Hadi gülüm
Hadi gülüm yandan yandan
-
Gönül dağı yağmur yağmur boran olunca
Akar can özüne sel gizli gizli
Bir tenhada can cananı bulunca
Sinemi yaralar yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar
Dil gizli gizli, dil gizli gizli
**
Dost elinden gel olmazsa varılmaz
Rızasız bahçenin gülü derilmez
Kalpten kalbe bir yol vardır, görülmez
Gönülden gönüle gider yar oy yar oy yar oy yar oy yar
Yol gizli gizli, yol gizli gizli
Gönülden gönüle gider yar oy yar oy yar oy yar oy yar
Yol gizli gizli, yol gizli gizli
**
Seher vakti garip garip bülbül öterken
Kirpiklerin ok ok, yar yar cana batarken
Cümle alem uykusunda yatarken
Kimseler görmeden yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar
Gel gizli gizli, gel gizli gizli
Hoyratlar görmeden yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar
Gel gizli gizli, gel gizli gizli
Horozlar ötmeden yar oy yar oy yar oy yar oy yar oy yar
Gel gizli gizli, gel gizli gizli
-
Lambaya püf de
Hoh deme püf de
Perdeyi ört kız
Çekme de ört kız
Lambaya püf de
Hoh deme püf de
Perdeyi ört kız
Açma da ört kız
Kol sarıyor
Kol basıyor
Gız ben yanıyom
Ben yanıyom sana gız
Lambaya püf de
Hoh deme püf de
Perdeyi ört kız
Çekme de ört kız
Oh be
Ha yavaştan
Ha yavaştan
Ha yavaştan yavaştan
-
Nazar eyle nazar eyle
Nazar eyle nazar eyle
Gel yanıma hazar eyle
Gel yanıma hazar eyle
**
Yüce hakan sefere gitmiş
Bilge Hatun dokuz doğurmuş
Dokuz oğlan beş yaşına gelmiş
Dokuzu birden kılıç kuşanmış
**
Nazar eyle nazar eyle
Nazar eyle nazar eyle
Gel yanıma hazar eyle
Gel yanıma hazar eyle
**
Sırma saçlı kırk güzel gelmiş
Levent boylu kırk yiğide varmış
Düğün dernek kırk gece sürmüş
Kırk deve, kırk koyun kurban kesilmiş
**
Nazar eyle nazar eyle
Nazar eyle nazar eyle
Gel yanıma hazar eyle
Gel yanıma hazar eyle
**
Avucuma bir kuş konmuş
Biri tutmuş kanadın yolmuş
Biri kesmiş, öteki yemiş
Garip Barış hani bana demiş
**
Nazar eyle nazar eyle
Nazar eyle nazar eyle
Gel yanıma hazar eyle
Gel yanıma hazar eyle
**
Nazar eyle nazar eyle
Nazar eyle nazar eyle
Gel yanıma hazar eyle
Gel yanıma hazar eyle
**
Nazar eyle nazar eyle
Nazar eyle nazar eyle
Gel yanıma hazar eyle
Gel yanıma hazar eyle
**
Nazar eyle nazar eyle
Nazar eyle nazar eyle
-
Urfa, Diyarbakır gezdim hele hele yar, yar
32 sancak saydım hele hele yar, yar
Neslihan derler güzelin
Adını duydum breh, breh
Gül yüzünü görmeye geldim
Kalk gidelim Küheylan
Uçalım gayri oy, Neslihan'a varalım gayri
Kalk gidelim Küheylan
Uçalım gayri oy, Neslihan'a varalım gayri
Rumelinde pek çok gezdim hele hele yar, yar
Tuna boyun dağ dolandım hele hele yar, yar
Aslıhan derler güzelin
Adını duydum breh, breh
Gül yüzünü görmeye geldim
Kalk gidelim Küheylan
Uçalım gayri oy, Neslihan'a varalım gayri
Kalk gidelim Küheylan
Uçalım gayri oy, Neslihan'a varalım gayri
Aslıhan'dan, Neslihan'dan hele hele yar, yar
Fayda gelmez bey kızından hele hele yar, yar
Barış böyle belledi
Bir çaldı, binbir söyledi
Siz de böyle söyleyin haydi
Kalk gidelim Küheylan uçalım gayri oy
Sen bana dön, ben sana gayri
Kalk gidelim Küheylan uçalım gayri oy
Kendimize varalım gayri
Kalk gidelim Küheylan uçalım gayri oy
Evimize dönelim gayri
-
Ce sera le temps sözleri
Quand la nuit tombera
Et que le grand vent se levera
Le ciel se couvrira de nuages
Rouge et tres bas
**
Ce sera le temps ou chacun tremblera
Ce sera le temps ou chacun se souviendra
Il arrivera
**
Il fera tres sombre
Pendant quarante nuits et quarante jours
Et dans la penombre
Sa lumiere luiras toujours
**
Ce sera le temps ou chacun tremblera
Ce sera le temps ou chacun se souviendra
Il arrivera
**
Alors tous les hommes
et les femmes de tous les pays
Fermeront leurs portes et
Se sauveront dans leurs abris
**
Ce sera le temps ou chacun tremblera
Ce sera le temps ou chacun se souviendra
Il arrivera
**
Ce sera le temps ou chacun tremblera
Ce sera le temps ou chacun s'apercevoit
Que l'hiver est la
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Estergon Estergon
7 krala saray olan Estergon
Biz seni nemşehirlerine Allah emaneti edip verdik
Ve işte şimdi geri almaya geldik
Serhaddin hali böyledir
Yiğid başından Ali eksik olmaz
Rumeli gazileri
Kelle verilir ama verilmez
Estergon kalasi bre dilber aman
Subaşı durak aman
Kimbilir gönlümü bre dilber aman
Bir sinsi firak
Gönül yar peşinde bre dilber aman
Yar ondan ırak aman
Akma tuna akma bre şahin aman
Ben bir dertliyim
Yar peşinden aman gezer kosar
Yandım kara bahtlıyım
Estergonu aldık bre şahin aman
Vermeyiz ele aman
Akma tuna akma bre şahin aman
Ben bir dertliyim
Yar peşinden aman gezer koşar
Yandım kara bahtlıyım
Haydin koç yiğitler
Akma tuna akma bre şahin aman
Ben bir dertliyim
Yar peşinden aman gezer koşar
Yandım kara bahtlıyım
-
Gamzedeyim deva bulmam garibim bir yuva kurmam
Gamzedeyim deva bulmam garibim bir yuva kurmam
Kaderimdir hep çektiğim inlerim hiç reha bulmam
Kaderimdir hep çektiğim inlerim hiç reha bulmam
**
Elem beni terk etmiyor hiçte fasıla vermiyor
Nihayetsiz müteakiben doğrusu ömür yetmiyor
Elem beni terk etmiyor hiçte fasıla vermiyor
Nihayetsiz müteakiben doğrusu ömür yetmiyor
-
Turnalardan haberimi aldığın gün
Sevdiceğim gülme sakın gülme ha gülme
Anlıma bir karayazı yazılmış ki yok ilacı
Sevdiceğim gülme ha gülme
**
Yağmur ince ılır ağlar her damlası yüreğimi dağlar
Seni bana çok görenler neyler
Karlı dağlar uzun uzun yollar hepsi pişman susmuş ağlar
Seni bana çok görenler neyler
**
Yıllarım geçer güz yaz olur
Barış bir gün toprak olur
Sil gözyaşın durma ha durma
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Hey koca topçu
Su dağlara yan gele (yan gele)
Vahres-i fitteki düşman sefilesinin su kesimi
Denkleş dur
İki bıyık bükümü sağa (beraber bir ki)
Üç evlek ile ruh (beraber bir ki üç)
Bir gülle tıkıla (huh)
Sıkıla (huh)
Ikıla (huhuh)
Mesafe hak getire
Haydi Allah rast getire aman
Of offff
Genç Osman dediğin bir küçük uşak
Beline bağlamış ibrişim kuşak of of
Askerin içinde birinci uşak
Allah Allah deyip geçer Genç Osman of of
Of offff
Bağdat'ın kapısın Genç Osman açtı
Düşmanın cümlesi önünden kaçtı of of
Kelle koltuğunda üç gün savaştı
Allah Allah deyip geçer Genç Osman of of
Of offff
Bağdat'ın içine girilmez yastan
Her ana doğurmaz böyle bir arslan of of
Kelle koltuğunda geliyor Kars'tan
Allah Allah deyip geçer Genç Osman of of
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Akşam olunca kuşlar dönerken
Bir hüzün çöker, dolar gözlerim
Issız ovaya yağmur inerken
Bir hüzün çöker, dolar gözlerim
Kim aramış kim bulmuş dertlerine çare?
Ölüm Allah'ın emri ayrılık olmasaydı
Of oof, of oof, of oof hele hele yar
Gün batısında sular kararır
Bir hüzün çöker, dolar gözlerim
Karlı dağlardan aşan yollara
Bir hüzün çöker, dolar gözlerim
Kim aramış kim bulmuş dertlerine çare?
Ölüm Allah'ın emri ayrılık olmasaydı
Of oof, of oof, of oof hele hele yar
Yıllarca seni bekledim durdum
Göç vakti geldi, artık yoruldum
İstemem tatsın aşk acısını
Her kim anarsa Barış adını
Kim aramış kim bulmuş dertlerine çare?
Ölüm Allah'ın emri ayrılık olmasaydı
Of oof, of oof, of oof hele hele yar