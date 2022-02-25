Barış Manço

Yine yol göründü gurbete
Güz geldi yapraklar döküldü
Martılar göç etti, turnalar süzüldü
Yine yol göründü gurbete
**
Köyüme kara kış çökse de
Aşıklar boynunu bükse de
Desen ki nazlı yar insafa gelse de
Yine yol göründü gurbete
**
Acı, keder hep bana
Kardeş, bacı, ana, baba
Benim olsa bütün dünya yetmez ki
**
Acı, keder hep bana
Kardeş, bacı, ana, baba
Benim olsa bütün dünya yetmez ki
**
Derdimi kimlere söyleyim?
Ben garip Barış'ım neyleyim?
Anadan, babadan, yuvadan uzakta
Yine yol göründü gurbete
**
Acı, keder hep bana
Kardeş, bacı, ana, baba
Benim olsa bütün dünya yetmez ki
**
Acı, keder hep bana
Kardeş, bacı, ana, baba
Benim olsa bütün dünya yetmez ki
**
Acı, keder hep bana
Kardeş, bacı, ana, baba
Benim olsa bütün dünya yetmez ki
**
Acı, keder hep bana
Kardeş, bacı, ana, baba
Benim olsa bütün dünya yetmez ki
**
Acı, keder hep bana
Kardeş, bacı, ana, baba
Benim olsa bütün dünya yetmez ki
**
Acı, keder hep bana
Kardeş, bacı, ana, baba
Benim olsa bütün dünya yetmez ki
Bu kalabalıkta tesadüfen, aslında mecburen
Ne güzel de giyinmişsiniz sevgilin ve sen
Samimiyetin dayanılmaz, çok sahte
Tıpkı sevişirken rol yaptığımız gibi eskiden
***
Hatırla, hatırla, hiç olmadık ki biz
Hatırla, hep sevilmeyi düşledik
Hatırla, birlikteyken bile yalnızdık biz
Sadece bunu itiraf edemedik
***
Hayallerimiz gibi yıkılalım
Hatırla, hatırla, unutalım
Unutalım, unutalım
***
Bedensiz ruhlar gibi savrulup kaybolduk
Çaresizlikti bizi bağlayan, kabul edelim
Bakıp bakıp gözlerinde tek bir şey aradım
Hadi, adına aşk maşk deyip geçelim
***
Hatırla, hatırla, hiç olmadık ki biz
Hatırla, hep sevilmeyi düşledik
Hatırla, birlikteyken bile yalnızdık biz
Sadece bunu itiraf edemedik
***
Hayallerimiz gibi yıkılalım
Hatırla, hatırla, unutalım
Unutalım, unutalım
***
Hatırla, hatırla, hiç olmadık ki biz
Hatırla, hep sevilmeyi düşledik
Hatırla, birlikteyken yalnızdık biz
Sadece bunu itiraf edemedik
***
Hayallerimiz gibi yıkılalım
Hatırla, hatırla, unutalım
Unutalım, unutalım