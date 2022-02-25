Barış Manço

Yine yol göründü gurbete Güz geldi yapraklar döküldü Martılar göç etti, turnalar süzüldü Yine yol göründü gurbete ** Köyüme kara kış çökse de Aşıklar boynunu bükse de Desen ki nazlı yar insafa gelse de Yine yol göründü gurbete ** Acı, keder hep bana Kardeş, bacı, ana, baba Benim olsa bütün dünya yetmez ki ** Acı, keder hep bana Kardeş, bacı, ana, baba Benim olsa bütün dünya yetmez ki ** Derdimi kimlere söyleyim? Ben garip Barış'ım neyleyim? Anadan, babadan, yuvadan uzakta Yine yol göründü gurbete ** Acı, keder hep bana Kardeş, bacı, ana, baba Benim olsa bütün dünya yetmez ki ** Acı, keder hep bana Kardeş, bacı, ana, baba Benim olsa bütün dünya yetmez ki ** Acı, keder hep bana Kardeş, bacı, ana, baba Benim olsa bütün dünya yetmez ki ** Acı, keder hep bana Kardeş, bacı, ana, baba Benim olsa bütün dünya yetmez ki ** Acı, keder hep bana Kardeş, bacı, ana, baba Benim olsa bütün dünya yetmez ki ** Acı, keder hep bana Kardeş, bacı, ana, baba Benim olsa bütün dünya yetmez ki