Barış Manço

Yine yol göründü gurbete Güz geldi yapraklar döküldü Martılar göç etti, turnalar süzüldü Yine yol göründü gurbete Köyüme kara kış çökse de Aşıklar boynunu bükse de Desen ki nazlı yar insafa gelse de Yine yol göründü gurbete Acı, keder hep bana Kardeş, bacı, ana, baba Benim olsa bütün dünya yetmez ki Acı, keder hep bana Kardeş, bacı, ana, baba Benim olsa bütün dünya yetmez ki Derdimi kimlere söyleyim? Ben garip Barış'ım neyleyim? Anadan, babadan, yuvadan uzakta Yine yol göründü gurbete Acı, keder hep bana Kardeş, bacı, ana, baba Benim olsa bütün dünya yetmez ki Acı, keder hep bana Kardeş, bacı, ana, baba Benim olsa bütün dünya yetmez ki Acı, keder hep bana Kardeş, bacı, ana, baba Benim olsa bütün dünya yetmez ki Acı, keder hep bana Kardeş, bacı, ana, baba Benim olsa bütün dünya yetmez ki Acı, keder hep bana Kardeş, bacı, ana, baba Benim olsa bütün dünya yetmez ki Acı, keder hep bana Kardeş, bacı, ana, baba Benim olsa bütün dünya yetmez ki