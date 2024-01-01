Barış Manço

Yine yol göründü gurbete
Güz geldi yapraklar döküldü
Martılar göç etti, turnalar süzüldü
Yine yol göründü gurbete
Köyüme kara kış çökse de
Aşıklar boynunu bükse de
Desen ki nazlı yar insafa gelse de
Yine yol göründü gurbete
Acı, keder hep bana
Kardeş, bacı, ana, baba
Benim olsa bütün dünya yetmez ki
Acı, keder hep bana
Kardeş, bacı, ana, baba
Benim olsa bütün dünya yetmez ki
Derdimi kimlere söyleyim?
Ben garip Barış'ım neyleyim?
Anadan, babadan, yuvadan uzakta
Yine yol göründü gurbete
Acı, keder hep bana
Kardeş, bacı, ana, baba
Benim olsa bütün dünya yetmez ki
Acı, keder hep bana
Kardeş, bacı, ana, baba
Benim olsa bütün dünya yetmez ki
Acı, keder hep bana
Kardeş, bacı, ana, baba
Benim olsa bütün dünya yetmez ki
Acı, keder hep bana
Kardeş, bacı, ana, baba
Benim olsa bütün dünya yetmez ki
Acı, keder hep bana
Kardeş, bacı, ana, baba
Benim olsa bütün dünya yetmez ki
Acı, keder hep bana
Kardeş, bacı, ana, baba
Benim olsa bütün dünya yetmez ki