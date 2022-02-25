Yolla Yarim Tez Yolla Şarkı Sözleri
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Barış Manço
Yolla Yarim Tez Yolla
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Dağlar aştım hazar eyledim
Her gördüğüm güzele nazar eyledim
Hakikat sofrası kurulunca
Bir salkım üzüme pazar eyledim
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Söylemeye varmıyor dilim
Sazım çalmaz oldu, tutmuyor elim
Ben ettim sen eyleme gülüm
Ne olur affet beni Allah aşkına
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Yolla yarim tez yolla
Oyalı da mendile sar yolla
İki tel kopar saçından
Kınalı da mendile sar yolla
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Yolla, yolla
Yolla, meleklere ver yolla
Yolla, yolla
Yeter beklettiğin beni Allah aşkına
**
Yolla yarim tez yolla
Oyalı da mendile sar yolla
İki tel kopar saçından
Kınalı da mendile sar yolla
**
Hasret kaldım seni sevmeye
Sana gelip düğümleri çözmeye
Usulca göğsüne yaslanıp
Bir sabah vakti koynunda ölmeye
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Coştu gönlüm sel gibi çağlar
Aramıza girmiş dumanlı dağlar
Barış derdini söyler, ağlar
Yeter affet beni Allah aşkına
**
Yolla yarim tez yolla
Oyalı da mendile sar yolla
İki tel kopar saçından
Kınalı da mendile sar yolla
**
Yolla, yolla
Yolla, meleklere ver yolla
Yolla, yolla
Yeter beklettiğin beni Allah aşkına
**
Yolla yarim tez yolla
Oyalı da mendile sar yolla
İki tel kopar saçından
Kınalı da mendile sar yolla
**
Yolla, yolla
Yolla, meleklere ver yolla
Yolla, yolla