Barış Manço

Dağlar aştım hazar eyledim Her gördüğüm güzele nazar eyledim Hakikat sofrası kurulunca Bir salkım üzüme pazar eyledim ** Söylemeye varmıyor dilim Sazım çalmaz oldu, tutmuyor elim Ben ettim sen eyleme gülüm Ne olur affet beni Allah aşkına ** Yolla yarim tez yolla Oyalı da mendile sar yolla İki tel kopar saçından Kınalı da mendile sar yolla ** Yolla, yolla Yolla, meleklere ver yolla Yolla, yolla Yeter beklettiğin beni Allah aşkına ** Yolla yarim tez yolla Oyalı da mendile sar yolla İki tel kopar saçından Kınalı da mendile sar yolla ** Hasret kaldım seni sevmeye Sana gelip düğümleri çözmeye Usulca göğsüne yaslanıp Bir sabah vakti koynunda ölmeye ** Coştu gönlüm sel gibi çağlar Aramıza girmiş dumanlı dağlar Barış derdini söyler, ağlar Yeter affet beni Allah aşkına ** Yolla yarim tez yolla Oyalı da mendile sar yolla İki tel kopar saçından Kınalı da mendile sar yolla ** Yolla, yolla Yolla, meleklere ver yolla Yolla, yolla Yeter beklettiğin beni Allah aşkına ** Yolla yarim tez yolla Oyalı da mendile sar yolla İki tel kopar saçından Kınalı da mendile sar yolla ** Yolla, yolla Yolla, meleklere ver yolla Yolla, yolla