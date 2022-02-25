Barış Manço

Zehra Halamın kızı Zehra dostlar başına Bize sık sık gelir gece yatısına (Zehra) Bir geçerken uğramıştı tam onsekiz ay oldu O gün bu gün bizde kalıyor Zehra (Zehra) ** Zehra seni çok seviyorum Bir türlü sana git diyemiyorum Ama artık anla be Zehra ** Zehra seni çok seviyoruz Bir türlü sana git diyemiyoruz Ama artık anla be Zehra ** Bak işte sulandı gözlerin yine dolu dolu Bak işte bu haliyle beni ediyor deli deli Bak işte sulandı gözlerin yine dolu dolu Bak işte bu haliyle beni ediyor deli deli ** Kulun olayım kölen olayım Hemen darılma hala kızı Zehra Kulun olayım kölen olayım Kes ağlamayı hala kızı Zehra ** Çayına biber koydum Çorbasına reçel kattım Hapşırık tozu serptim hırkasına (Zehra) ** Yatağına fare koydum Dolabına kurbağa Ama yine bana mısın demedi Zehra (Zehra) ** Zehra seni çok seviyorum Bir türlü sana git diyemiyorum Ama artık anla be Zehra ** Zehra seni çok seviyoruz Bir türlü sana git diyemiyoruz Ama artık anla be Zehra ** Bak işte sulandı gözlerin yine dolu dolu Bak işte bu haliyle beni ediyor deli deli Bak işte sulandı gözlerin yine dolu dolu Bak işte bu haliyle beni ediyor deli deli ** Kulun olayım kölen olayım Hemen darılma hala kızı Zehra Kulun olayım kölen olayım Kes ağlamayı hala kızı Zehra ** Yatağımı al, yorganımı al Makasımı, tarağımı, kederimi al Terliğimi al, bardağımı al Havlumu, tabağımı, çatalımı al ** Bir şu köhne evimin tapusu var Ne hacet Zehra onu da al Bir şu köhne evimin tapusu var Ne hacet Zehra onu da al

Affet Beni Beni bırakıp gittiğinden beri Terkedilmiş bir çocuk gibi Çaresizim dolaştım gecelerde Sana döndüm yine, biliyorum suç bende ** Affet beni, ne olur affet beni Yalvarırım soru sorma Verilecek cevabım yok, suç bende Affet, affet beni ** Kendi evimde bir yabancı gibi Çıktım ağır ağır merdivenleri Kapıyı çalmaya cesaretim yok Sana döndüm yine, biliyorum suç bende ** Affet beni, ne olur affet beni Yalvarırım soru sorma Verilecek cevabım yok, suç bende Affet, affet beni ** Son bir kez seni görmek istedim Geceler boyu bu anı bekledim Sana dönmemi istemiyorsan söyle Söyle gideyim ama önce yine de ** Affet beni, ne olur affet beni Yalvarırım soru sorma Verilecek cevabım yok, suç bende Affet, affet beni ** Affet beni

Gönül Ferman Dinlemiyor Diyar diyar dolaştım ben Yollara düştüm derdinden Her çiçekte gördüm seni Kara toprak ver yarimi Yaza yaza bitti kalem Bir gün elbet dolar çilem Ben bu yola kurban olam Kara toprak ver yarimi ** Gönül ferman dinlemiyor Bu ayrılık çok acı Gönül ferman dinlemiyor Yok mu bunun ilacı ** Geri ver, geri ver, kara toprak ver yarimi Bir sabah ansızın elimden aldığın gibi ** Gönül ferman dinlemiyor Bu ayrılık çok acı Gönül ferman dinlemiyor Yok mu bunun ilacı ** Geri ver, geri ver, kara toprak ver yarimi Bir sabah ansızın elimden aldığın gibi ** Bir gün olur devran döner Vade gelir yollar biter Zengin fakir burdan geçer Kara toprak ver yarimi Deli gönül coştu çağlar Derdime dayanmaz dağlar Gelen ağlar giden ağlar Kara toprak ver yarimi ** Gönül ferman dinlemiyor Bu ayrılık çok acı Gönül ferman dinlemiyor Yok mu bunun ilacı ** Geri ver, geri ver, kara toprak ver yarimi Bir sabah ansızın elimden aldığın gibi ** Gönül ferman dinlemiyor Bu ayrılık çok acı Gönül ferman dinlemiyor Yok mu bunun ilacı ** Geri ver, geri ver, kara toprak ver yarimi Bir sabah ansızın elimden aldığın gibi ** Bak şu dünyanın haline Meyletme dünya malına Razı oldu hayaline Kara toprak ver yarimi Kimi alır, kimi satar Hepsi de yan yana yatar Barış derdine dert katar Kara toprak ver yarimi ** Gönül ferman dinlemiyor Bu ayrılık çok acı Gönül ferman dinlemiyor Yok mu bunun ilacı ** Gönül ferman dinlemiyor Bu ayrılık çok acı Gönül ferman dinlemiyor Yok mu bunun ilacı ** Gönül ferman dinlemiyor Bu ayrılık çok acı Gönül ferman dinlemiyor Yok mu bunun ilacı

Nane Limon Kabuğu Eski adamlar doğruyu söylemiş Bir çiçekle bahar olmaz Kişi kendini bilip sağa sola sormalı Can pazarı bu oyun olmaz ** Zürefanın düşkünü beyaz giyer kış günü Sonunda şifayı kapıp da şaşırınca Bana gel, beni dinle, iyi yaz Defteri, kalemi al, iyi yaz ** Nane, limon kabuğu, bir güzel kaynasın aman Ha ha ha ha ha içine hatmi çiçeği, biraz çöre' otu katasın aman Ha ha ha ha ha hatta biraz tarçın, bir tutam zencefil aman Ha ha ha ha ha bin derde deva geliyor, biraz daha sabret güzelim Ha ha ha ha ha hapşu Çok yaşa (Sen de gör) Rahat ve iyi yaşa ** Sen tedbirini al, önünü kış tut, bırak yine de yaz gelsin Çoğu zaman hesap çarşıya uymaz sonra dizini döversin ** Zürefanın düşkünü beyaz giyer kış günü Sonunda şifayı kapıp da şaşırınca Bana gel, beni dinle, iyi yaz Defteri, kalemi al, iyi yaz ** Nane, limon kabuğu, bir güzel kaynasın aman Ha ha ha ha ha içine hatmi çiçeği biraz çöre' otu katasın aman Ha ha ha ha ha hatta biraz tarçın, bir tutam zencefil aman Ha ha ha ha ha bin derde deva geliyor, biraz daha sabret güzelim Ha ha ha ha ha hapşu Çok yaşa (Sen de gör) Rahat ve iyi yaşa ** Barış iğneyi kendine batırır, çuvaldızı başkasına Bol keseden aklı ona buna dağıtır, darısı kendi başına ** Zürefanın düşkünü beyaz giyer kış günü Sonunda şifayı kapıp da şaşırınca Bana gel, beni dinle, iyi yaz Defteri, kalemi al, iyi yaz ** Nane, limon kabuğu, bir güzel kaynasın aman Ha ha ha ha ha içine hatmi çiçeği biraz çöre' otu katasın aman Ha ha ha ha ha hatta biraz tarçın, bir tutam zencefil aman Ha ha ha ha ha bin derde deva geliyor, biraz daha sabret güzelim Ha ha ha ha ha hapşu Çok yaşa (Sen de gör) Rahat ve iyi yaşa ** Nane, limon kabuğu, bir güzel kaynasın aman Ha ha ha ha ha içine hatmi çiçeği biraz çöre' otu katasın aman Ha ha ha ha ha hatta biraz tarçın, bir tutam zencefil aman Ha ha ha ha ha bin derde deva geliyor, biraz daha sabret güzelim Ha ha ha ha ha hapşu

Ömrümün Sonbaharında Adım anılmaz oldu Kapım çalınmaz oldu Ömrümün sonbaharında ** Gönlüm katlansın diye Gören göz görmez oldu Ömrümün sonbaharında ** Saçlarıma düştü aklar Hüzünlendi akşamlar Ömrümün sonbaharında ** Hep yüzüme kapandı Dost bildiğim kapılar Ömrümün sonbaharında ** Şarkılar yarım kaldı Resimler soldu şimdi Ömrümün sonbaharında ** Döktüğüm gözyaşları Sel oldu aktı gitti Ömrümün sonbaharında ** Elimden kaçırdığım Gençliğimi özlerim Ömrümün sonbaharında ** Artık hiç dönmeyecek Sevgiliyi beklerim Ömrümün sonbaharında ** Barış isyan eyleme Yıllar akıp gidiyor Ömrümün sonbaharında ** Fazla vaktin kalmadı Giden geri dönmüyor Ömrümün sonbaharında ** Hala kalem tutacak Bir parça gücüm kaldı Ömrümün sonbaharında ** Hala yazıp çizecek Birkaç satırım kaldı Ömrümün sonbaharında ** Hala bitirmediğim Bir yarım şarkım kaldı Ömrümün sonbaharında ** Ve hala beni dinleyen Bir avuç dostum kaldı Ömrümün sonbaharında ** Hala beni dinleyen Bir avuç dostum kaldı Ömrümün sonbaharında

Sahilde Yıllar önce yine böyle bir Ağustos akşamı Seninle yürümüştük bu sahilde Bilmem hala benim gibi sen de hatırlar mısın? El ele söz vermiştik bu sahilde ** Seni bana çok gördüler İnanmadın mı bana? Unutmam demiştim sana O sabah ayrılırken ** Şimdi bilmem Kim bilir hangi sahilde nerdesin? Ben yalnız Acaba sen kiminlesin? ** Seni bana çok gördüler İnanmadın mı bana? Unutmam demiştim sana O sabah ayrılırken ** Herkes duysun Tertemiz aşkımın öldüğünü Tek başıma Kutladım yıldönümünü