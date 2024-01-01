Bu inat nereye kadar Kabahat bende bana müstahak Sakın ha beni bekleme Beni elinle verdin ellere Ağla ağla haline Sen kilit vur kalbine Ağla ağla haline Çok güvendin sevgime Sen masumdun, ben deli Düştü cambazın biri Elalemin hiç işi yoktu, Ben bir sevdim olay oldu. Vallahi usandım artık Git başımdan illallah Ağla ağla haline Sen kilit vur kalbine Ağla ağla haline Çok güvendin sevgime Sen masumdun ben deli Düştü cambazın biri