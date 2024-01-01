Zincir Şarkı Sözleri
Barış Öz Zincir şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Barış Öz Zincir şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Zincir sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Bu inat nereye kadar
Kabahat bende bana müstahak
Sakın ha beni bekleme
Beni elinle verdin ellere
Ağla ağla haline
Sen kilit vur kalbine
Ağla ağla haline
Çok güvendin sevgime
Sen masumdun, ben deli
Düştü cambazın biri
Elalemin hiç işi yoktu,
Ben bir sevdim olay oldu.
Vallahi usandım artık
Git başımdan illallah
Ağla ağla haline
Sen kilit vur kalbine
Ağla ağla haline
Çok güvendin sevgime
Sen masumdun ben deli
Düştü cambazın biri
-
Bu inat nereye kadar
Kabahat bende bana müstahak
Sakın ha beni bekleme
Beni elinle verdin ellere
Ağla ağla haline
Sen kilit vur kalbine
Ağla ağla haline
Çok güvendin sevgime
Sen masumdun, ben deli
Düştü cambazın biri
Elalemin hiç işi yoktu,
Ben bir sevdim olay oldu.
Vallahi usandım artık
Git başımdan illallah
Ağla ağla haline
Sen kilit vur kalbine
Ağla ağla haline
Çok güvendin sevgime
Sen masumdun ben deli
Düştü cambazın biri