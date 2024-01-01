Deniz Oldum Şarkı Sözleri
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Barış Özkırış
Deniz Oldum
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Sevdanın ortasında bir kara delik olsa, ruhumu yutup parçalara ayırsa
Yeniden bir bütün olurum, dünü hemen unuturum
Gökten düşüp bir kavganın ortasında kalsam da
Aşksız sabahlara uyandığımda nefes almasam
Daha çok var yolun sonuna varmaya bu defa
Ey aşk yetmiyor şiddetin beni yıldırmaya
Alıştım düşe kalka yaşamaya
Ben deniz oldum, hem sığ hem derin oldum
Kaçtım dibe vurdum, yüzdüm kıyı buldum
Ben deniz oldum, hem sığ hem derin oldum
Aşka değil kendime vurdum, duruldum