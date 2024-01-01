Barış Özkırış

Sevdanın ortasında bir kara delik olsa, ruhumu yutup parçalara ayırsa Yeniden bir bütün olurum, dünü hemen unuturum Gökten düşüp bir kavganın ortasında kalsam da Aşksız sabahlara uyandığımda nefes almasam Daha çok var yolun sonuna varmaya bu defa Ey aşk yetmiyor şiddetin beni yıldırmaya Alıştım düşe kalka yaşamaya Ben deniz oldum, hem sığ hem derin oldum Kaçtım dibe vurdum, yüzdüm kıyı buldum Ben deniz oldum, hem sığ hem derin oldum Aşka değil kendime vurdum, duruldum