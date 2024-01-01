Barış Adlı Çocuk Şarkı Sözleri
Barış Barış Adlı Çocuk şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Barış Barış Adlı Çocuk şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Barış Adlı Çocuk sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Manda yuva yapmış söğüt dalına hişt hişt gördün mü?
Yavrusunu sinek kapmış hişt hişt gördün mü?
Tiridine ti-tiridine bandım
Bedava mı sandın para verip aldım
Tiridine tiridine tiridine bandım
-
-
Yalnız kalınca duyarsın gecenin ardında ki sesleri
Uykular kaçmış yine kabuslar
Yeni aşklara mecbur bir şarkı hislerim
Son nefesim telaşlı
son şarkının sancısı
hayatın ilk çığlığı
sarar yine yalnızlık seni
onca dostun sevginin sen yine seninlesin
-
-
-
-
-
-
-
-