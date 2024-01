Aşk her şeyi affeder mi Dersin zamanla geçer mi Güzel günlerin hatrına Aşk he rşeyi affeder mi Çok üzgünüm istemeden Seni dün gece aldattım Kim olduğu mühim değil Sana bağlanmaktan kaçtım Çok üzgünüm istemeden Bir bakışa aldandım İnan bana bütün sabah Pişmanlıktan ağladım Aşk her şeyi affeder mi Dersin zamanla geçer mi Güzel günlerin hatrına Aşk her şeyi affeder mi Aşk her şeyi affeder mi Dersin zamanla geçer mi Güzel günlerin hatrına Aşk her şeyi affeder mi Çok üzgünüm istemeden Seni dün gece aldattım Kim olduğu mühim değil Sana bağlanmaktan kaçtım Çok üzgünüm istemeden Bir bakışa aldandım İnan bana bütün sabah Pişmanlıktan ağladım Aşk her şeyi affeder mi Dersin zamanla geçer mi Güzel günlerin hatrına Aşk her şeyi affeder mi Aşk her şeyi affeder mi Dersin zamanla geçer mi Güzel günlerin hatrına Aşk her şeyi affeder mi İsteksiz olmadı fark ettim Kaşlarıma bağladı Yalan söyledi Aşk beni affetmez Sen söyledin Derdime tasama Cevap verdin Korku değil aslında Pişmanlık Bağlılık uğruna bir Aptallık Kumarbaz buldumda seni aldattım Bu oyunu aslında ben kazandım Aşk her şeyi affeder mi Dersin zamanla geçer mi Güzel günlerin hatrına Aşk her şeyi affeder mi Aşk her şeyi affeder mi Dersin zamanla geçer mi Güzel günlerin hatrına Aşk her şeyi affeder mi