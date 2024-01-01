Bugün hiç keyfim yok Mutsuz ve huysuzum Yanlızlar sokağında Sanki kaybolmuşum Kızgınım ben o yare Sinirliyim doluyum Sanki aşk kanununda Bir ben mi suçluyum Bir şarkı takıldı Dilime yine bu sabah Hatırladım kaybolan Aşkımı ben yanarak Ben istedim yar bir bana baksın Bebeğim olsun göğsüme yatsın Okuduğu kitabı bana anlatsın Yüreği küt küt bir bana atsın Ben istedim yar bir bana baksın Bebeğim olsun göğsüme yatsın Gördüğü filmi bana anlatsın Yüreği küt küt bir bana atsın Bugün hiç keyfim yok Mutsuz ve huysuzum Yanlızlar sokağında Sanki kaybolmuşum Kızgınım ben o yare Sinirliyim doluyum Sanki aşk kanununda Bir ben mi suçluyum Bir şarkı takıldı Dilime yine bu sabah Hatırladım kaybolan Aşkımı ben yanarak Ben istedim yar bir bana baksın Bebeğim olsun göğsüme yatsın Okuduğu kitabı bana anlatsın Yüreği küt küt bir bana atsın Ben istedim yar bir bana baksın Bebeğim olsun göğsüme yatsın Gördüğü filmi bana anlatsın Yüreği küt küt bir bana atsın Ben istedim yar bir bana baksın Bebeğim olsun göğsüme yatsın Okuduğu kitabı bana anlatsın Yüreği küt küt bir bana atsın Ben istedim yar bir bana baksın Bebeğim olsun göğsüme yatsın Gördüğü filmi bana anlatsın Yüreği küt küt bir bana atsın Ben istedim yar bir bana baksın Bebeğim olsun göğsüme yatsın Ben istedim yar bir bana baksın Yüreği küt küt bir bana atsın...