Dünya Bi Acaip Şarkı Sözleri
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Bir bahar yeli girdi koynuma dokundu uzaklara
Eridi kalbimin tüm buzulları sel oldu dünya bana
Ben de isterim ömür boyu ait olmak sana
Ama bilirim her aşkın sonunda hüsran var nasılsa
Baharın ardına yaz geliyor burada duramam, duramam
İkimizin hikayesini bi daha yazamam, yazamam
Her güzün ardına kış geliyor burada duramam, duramam
İkimizin umutlarını kara kışlara bağlayamam
Bir bahar yeli girdi koynuma dokundu uzaklara
Eridi kalbimin tüm buzulları sel oldu dünya bana
Ben de isterim ömür boyu ait olmak sana
Ama bilirim her aşkın sonunda hüsran var nasılsa
Baharın ardına yaz geliyor burada duramam, duranmam
İkimizin hikayesini bi daha yazamam, yazamam
Her güzün ardına kış geliyor burada duramam, duramam
İkimizin umutlarını kara kışlara bağlayamam
Baharın ardına yaz geliyor burada duramam, duramam
İkimizin hikayesini bi daha yazamam, yazamam
Her güzün ardına kış geliyor burada duramam, duramam
İkimizin umutlarını kara kışlara bağlayamam
İkimizin hikayesini bi daha yazamam, yazamam
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Aşk her şeyi affeder mi
Dersin zamanla geçer mi
Güzel günlerin hatrına
Aşk he rşeyi affeder mi
Çok üzgünüm istemeden
Seni dün gece aldattım
Kim olduğu mühim değil
Sana bağlanmaktan kaçtım
Çok üzgünüm istemeden
Bir bakışa aldandım
İnan bana bütün sabah
Pişmanlıktan ağladım
Aşk her şeyi affeder mi
Dersin zamanla geçer mi
Güzel günlerin hatrına
Aşk her şeyi affeder mi
Aşk her şeyi affeder mi
Dersin zamanla geçer mi
Güzel günlerin hatrına
Aşk her şeyi affeder mi
Çok üzgünüm istemeden
Seni dün gece aldattım
Kim olduğu mühim değil
Sana bağlanmaktan kaçtım
Çok üzgünüm istemeden
Bir bakışa aldandım
İnan bana bütün sabah
Pişmanlıktan ağladım
Aşk her şeyi affeder mi
Dersin zamanla geçer mi
Güzel günlerin hatrına
Aşk her şeyi affeder mi
Aşk her şeyi affeder mi
Dersin zamanla geçer mi
Güzel günlerin hatrına
Aşk her şeyi affeder mi
İsteksiz olmadı fark ettim
Kaşlarıma bağladı
Yalan söyledi
Aşk beni affetmez
Sen söyledin
Derdime tasama
Cevap verdin
Korku değil aslında
Pişmanlık
Bağlılık uğruna bir
Aptallık
Kumarbaz buldumda seni aldattım
Bu oyunu aslında ben kazandım
Aşk her şeyi affeder mi
Dersin zamanla geçer mi
Güzel günlerin hatrına
Aşk her şeyi affeder mi
Aşk her şeyi affeder mi
Dersin zamanla geçer mi
Güzel günlerin hatrına
Aşk her şeyi affeder mi
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