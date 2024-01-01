Bir bahar yeli girdi koynuma dokundu uzaklara Eridi kalbimin tüm buzulları sel oldu dünya bana Ben de isterim ömür boyu ait olmak sana Ama bilirim her aşkın sonunda hüsran var nasılsa Baharın ardına yaz geliyor burada duramam, duramam İkimizin hikayesini bi daha yazamam, yazamam Her güzün ardına kış geliyor burada duramam, duramam İkimizin umutlarını kara kışlara bağlayamam Bir bahar yeli girdi koynuma dokundu uzaklara Eridi kalbimin tüm buzulları sel oldu dünya bana Ben de isterim ömür boyu ait olmak sana Ama bilirim her aşkın sonunda hüsran var nasılsa Baharın ardına yaz geliyor burada duramam, duranmam İkimizin hikayesini bi daha yazamam, yazamam Her güzün ardına kış geliyor burada duramam, duramam İkimizin umutlarını kara kışlara bağlayamam Baharın ardına yaz geliyor burada duramam, duramam İkimizin hikayesini bi daha yazamam, yazamam Her güzün ardına kış geliyor burada duramam, duramam İkimizin umutlarını kara kışlara bağlayamam İkimizin hikayesini bi daha yazamam, yazamam

Aşk her şeyi affeder mi Dersin zamanla geçer mi Güzel günlerin hatrına Aşk he rşeyi affeder mi Çok üzgünüm istemeden Seni dün gece aldattım Kim olduğu mühim değil Sana bağlanmaktan kaçtım Çok üzgünüm istemeden Bir bakışa aldandım İnan bana bütün sabah Pişmanlıktan ağladım Aşk her şeyi affeder mi Dersin zamanla geçer mi Güzel günlerin hatrına Aşk her şeyi affeder mi Aşk her şeyi affeder mi Dersin zamanla geçer mi Güzel günlerin hatrına Aşk her şeyi affeder mi Çok üzgünüm istemeden Seni dün gece aldattım Kim olduğu mühim değil Sana bağlanmaktan kaçtım Çok üzgünüm istemeden Bir bakışa aldandım İnan bana bütün sabah Pişmanlıktan ağladım Aşk her şeyi affeder mi Dersin zamanla geçer mi Güzel günlerin hatrına Aşk her şeyi affeder mi Aşk her şeyi affeder mi Dersin zamanla geçer mi Güzel günlerin hatrına Aşk her şeyi affeder mi İsteksiz olmadı fark ettim Kaşlarıma bağladı Yalan söyledi Aşk beni affetmez Sen söyledin Derdime tasama Cevap verdin Korku değil aslında Pişmanlık Bağlılık uğruna bir Aptallık Kumarbaz buldumda seni aldattım Bu oyunu aslında ben kazandım Aşk her şeyi affeder mi Dersin zamanla geçer mi Güzel günlerin hatrına Aşk her şeyi affeder mi Aşk her şeyi affeder mi Dersin zamanla geçer mi Güzel günlerin hatrına Aşk her şeyi affeder mi