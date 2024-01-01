Küt Küt Şarkı Sözleri
Barlas Küt Küt şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Barlas Küt Küt şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Küt Küt sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Umutsuzluk yarından da yakın
Sabaha daha çok var
Bir hayal kavgasıdır bu yaşanan
Gerçekler uzak yolda
Bir kadeh şarap gibi
İçsem seni yudum yudum
Damağımda bir tat olsannnnnnnn
Sen benim avucum içindeki
Baharın peşindeki bir kelebek olsanada
Dön hadi baharına dön hadi
Çiçeğine dön nazlı kelebek
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Bugün hiç keyfim yok
Mutsuz ve huysuzum
Yanlızlar sokağında
Sanki kaybolmuşum
Kızgınım ben o yare
Sinirliyim doluyum
Sanki aşk kanununda
Bir ben mi suçluyum
Bir şarkı takıldı
Dilime yine bu sabah
Hatırladım kaybolan
Aşkımı ben yanarak
Ben istedim yar bir bana baksın
Bebeğim olsun göğsüme yatsın
Okuduğu kitabı bana anlatsın
Yüreği küt küt bir bana atsın
Ben istedim yar bir bana baksın
Bebeğim olsun göğsüme yatsın
Gördüğü filmi bana anlatsın
Yüreği küt küt bir bana atsın
Bugün hiç keyfim yok
Mutsuz ve huysuzum
Yanlızlar sokağında
Sanki kaybolmuşum
Kızgınım ben o yare
Sinirliyim doluyum
Sanki aşk kanununda
Bir ben mi suçluyum
Bir şarkı takıldı
Dilime yine bu sabah
Hatırladım kaybolan
Aşkımı ben yanarak
Ben istedim yar bir bana baksın
Bebeğim olsun göğsüme yatsın
Okuduğu kitabı bana anlatsın
Yüreği küt küt bir bana atsın
Ben istedim yar bir bana baksın
Bebeğim olsun göğsüme yatsın
Gördüğü filmi bana anlatsın
Yüreği küt küt bir bana atsın
Ben istedim yar bir bana baksın
Bebeğim olsun göğsüme yatsın
Okuduğu kitabı bana anlatsın
Yüreği küt küt bir bana atsın
Ben istedim yar bir bana baksın
Bebeğim olsun göğsüme yatsın
Gördüğü filmi bana anlatsın
Yüreği küt küt bir bana atsın
Ben istedim yar bir bana baksın
Bebeğim olsun göğsüme yatsın
Ben istedim yar bir bana baksın
Yüreği küt küt bir bana atsın...
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Çılgınım, sensiz bir yanım yine sol tarafımdan uyandım..
Bir dolu, bir dışarda bir yağmur sensiz deliyim...
Unuturum derken aslında ne kadar aldandım...
Anladım sonunda hani bitecekti aşk madem...
Yanarım ben harcadığım zamana...
Unuturum derken aslında ne kadar aldandım...
Anladm sonunda...
Fazla beklemez bu ayrılık trenleri...
Ama yine herşeye rağmen geri getirir gidenleri...
Fazla beklemez bu ayrılık trenleri...
Ama bide her şeye rağmen geri getirir sevenleri...
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