×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç

DİNLENİYOR...

7/24 Dinle Bartın Türküleri

Bartın Türküleri

Daha Fazla

En Çok Dinlenenler

Süre Paylaş Daha Fazla
01

Şu Bartında İskele

Bartın Türküleri 03:40
02

İp Attım Ucu Kaldı

Bartın Türküleri 03:41
03

Taş Attım Kaşa Geldi

Bartın Türküleri 03:35
04

Mis Pamuğum

Bartın Türküleri 02:37
05

Mavili Ela Kız

Bartın Türküleri 02:52

...

KAPAT
**
Daha Fazla

Copyright © 2021 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı

1x

Ses Hızı